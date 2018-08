La realidad del mercado del diésel en las ciudades

Desde 2016, según datos ofrecidos por ANFAC, las matriculaciones de

turismos propulsados por diésel no han parado de disminuir, pasando de

gozar de una privilegiada cuota de mercado del 56,81% en 2016 al 48,34%

en 2017 y por debajo del 37% en el primer semestre de 2018. Esta

imparable tendencia en el cambio en las preferencias de los consumidores

están motivadas principalmente por las alarmantes y en muchos casos

infundadas declaraciones públicas que se han producido por los anuncios

de la limitación del tráfico rodado en las grandes ciudades a

vehículos impulsados por el diesel, así como el incremento de la

presión fiscal sobre este combustible.



¿CUÁL ES LA REALIDAD? Las grandes urbes quieren y necesitan limitar la

emisión de gases contaminantes por parte del tráfico rodado, por lo

que limitan el acceso al núcleo de las mismas a los vehículos más

contaminantes.



¿ESTO AFECTA A LOS VEHÍCULOS diésel? Afecta a todos los vehículos

con independencia del combustible que utilice y se centra en las

emisiones de CO2, normas EURO y antigüedad del vehículo. Los coches

diésel actuales emiten menos CO2 que los motores gasolina y

prácticamente los mismos niveles de NOx, por lo que pueden estar

tranquilos. El problema se plantea con los vehículos de más de 10

años de antigüedad, que no cumplen con las últimas normativas Euro

más estrictas y que emiten un nivel de gases contaminante por encima de

lo permitido.



Spain Car, plenamente consciente de su responsabilidad con el medio

ambiente y su compromiso de ofrecer a sus clientes vehículos capaces de

circular libremente por todos los espacios públicos habilitados,

renueva continuamente su flota manteniendo un parque móvil

completamente renovado con los últimos modelos del mercado que cumplen

estrictamente las normativas Europeas más exigentes.



El diesel sigue siendo una opción de compra predilecta entre gran parte

de los consumidores y los fabricantes invierten tiempo y esfuerzo en

adecuarse continuamente a las nuevas normas anticontaminación. La

última normativa Euro 6.1 ya queda obsoleta y ya está anunciada la

entrada en vigor a partir de Septiembre de este año la norma 6.2. Esto

no frena este tecnológico y pujante mercado y los fabricantes ya están

anunciando sus nuevos modelos adaptados a estas nuevas exigencias

medioambientales.



Spain Car, compañía líder en el alquiler de coches y todo terreno, mantiene su compromiso con la mejora continua y la persecución de

los estándares de excelencia. Sus acuerdos con los principales

fabricantes de vehículos le permiten mantener una flota de vehículos

adaptada a las últimas normativas Europeas y de acuerdo con las

exigencias y requerimientos de sus clientes (industriales, todoterrenos,

monovolúmenes, exclusivos, etc.), siendo sus últimas incorporaciones

vehículos de la marca Hyundai IONIQ hibrido y Toyota YARIS hibrido.