Renegade 4xe y Compass 4xe: la marca Jeep® apuesta por el Híbrido Enchufable

La evolución de la marca Jeep® refleja los valores fundamentales de libertad, aventura, autenticidad y pasión, los pilares de su reputación en todo el mundo. La fase más reciente del viaje evolutivo de Jeep ha tenido lugar en el mundo de la electrificación, llevándose a cabo a través de diferentes etapas que han marcado el enfoque de la marca hacia una solución de propulsión híbrida enchufable, capaz de mejorar la legendaria capacidad todoterreno de su gama de vehículos SUV.

Como marca, Jeep siempre ha sido pionera en nuevos segmentos y nuevas tecnologías. Su leyenda comenzó en 1941 con el Willys-Overland, el primer vehículo 4x4 producido en serie, y detectó en 1949 con el lanzamiento del Willys Wagon con tracción en las cuatro ruedas, lo que el segmento SUV.

Su capacidad todoterreno de renombre mundial ha perdurado desde entonces. El confort, la maniobrabilidad y la conectividad se han incrementado con el tiempo, en paralelo con las prestaciones sobre cualquier superficie de los SUV Jeep. Ahora la marca Jeep está dando otro gran paso evolutivo hacia el respeto del medio ambiente y la reducción del costo total de propiedad, presentando los nuevos vehículos híbridos enchufables Renegade 4xe y Compass 4xe.

Una solución híbrida sin compromisos, que integra el incomparable contenido técnico de cada SUV Jeep, impulsará tanto al Jeep Renegade 4xe como al Jeep Compass 4xe y los convertirá en vehículos que brindan una libertad absoluta, además de elevar aún más su capacidad mediante algunas de las tecnologías ecológicas más avanzadas. Es 'el camino Jeep' hacia la electrificación.

4xe

Cada vehículo Jeep híbrido enchufable realizará un emblema 4xe que se centra en los pilares de eficiencia, prestaciones y responsabilidad. Serán los SUV Jeep más eficientes en consumo de combustible: la nueva tecnología 4xe ofrece un motor cero emisiones y una gama de nuevos modelos eléctricos híbridos enchufables que admiten la autonomía y recarga fácil.

La eficiencia no se logra a expensas de las prestaciones. Cada vehículo Jeep 4xe se mantiene fiel a su vocación todoterreno, además de mejorar la experiencia de conducción en carretera, con una respuesta y una aceleración suave.

El alcalde por generador por el sistema de propulsión eléctrica y la capacidad de ajuste con suma precisión aseguran una capacidad de tracción en las cuatro ruedas aún mayor en cualquier superficie, para aventuras todoterreno complicadas.

Finalmente, 4xe representa la responsabilidad y el respeto por el medio ambiente. Gracias a la tecnología eléctrica híbrida enchufable, las emisiones de CO2 son inferiores a 50 g / km en modo híbrido * y se reducen el costo total de propiedad.

Pero el enfoque de la marca Jeep en la sostenibilidad va más allá y comienza incluso antes de que estos vehículos salgan a la carretera, gracias a un ciclo de fabricación diseñado para minimizar el impacto ambiental.

La evolución todoterreno

El estreno mundial de los pioneros SUV Jeep electrificados tuvo lugar durante el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra de 2019. Se eligió este prestigioso escenario para esta revelación importante, mientras se desarrollaban los modelos, incluida la configuración de sus líneas de producción.

El Jeep Renegade 4xe y el Jeep Compass 4xe se produce en la planta de FCA en Melfi (Basilicata - Italia), donde ha producido el Jeep Renegade desde 2014. La Plant Academy, un caldo de cultivo para ideas y experimentos, y una « fábrica de talentos »para desarrollar el potencial del personal se creó en la fábrica de Melfi ese mismo año y desde entonces ha contribuido de manera decisiva a la estrategia de electrificación de FCA. Mientras tanto, su ejemplo ha inspirado en muchas otras fábricas de FCA para abrir sus propias Academias de plantas.

Aunque la producción de los SUV Jeep 4xe está en Melfi, la primera fábrica de Jeep de ciclo completo fuera de Norteamérica, el proceso de desarrollo ha culminado en los campos de pruebas de Arjeplog, en la Laponia sueca. Se han realizado hasta 3800 kilómetros de ensayos en carretera para llegar a Arjeplog desde Turín y poner a prueba los SUV híbridos enchufables de Jeep en todas las condiciones a las que se enfrentan los clientes.

Se ha aplicado un compromiso constante y se han llevado a cabo una serie de actividades complejas para garantizar la calidad, seguridad, fiabilidad y confort en todas las condiciones. La nueva tecnología eléctrica híbrida enchufable eleva la capacidad de los SUV Jeep. Por un lado, aumenta aún más la destreza todoterreno; por otro, mejora el rendimiento en carretera en la conducción diaria.

Las pruebas continuarán en el invierno de 2019 en Arjeplog y durante el tan esperado evento Jeep Winter en Champoluc (Val d'Aosta, Italia), donde se pudo echar un vistazo al funcionamiento del sistema 4xe gracias de una corte transversal del Jeep Renegade expuesto.

A principios de 2020 se dio la bienvenida a las «Primera edición», las ediciones de lanzamiento exclusivas para el Jeep Renegade 4xe y Jeep Compass 4xe. Los clientes que ya habían efectuado la reserva previa en la web específica, tuvieron la oportunidad de confirmar su pedido y ser los primeros en conducir un modelo Jeep 4xe (se reconoció más de mil pedidos en ocho mercados con más de cien mil visitas a la página web). Los pedidos de la gama completa del Renegado 4xe y Compass 4xe se han abierto para los clientes de toda Europa en julio.

Este es un paso importante en el proceso evolutivo de la marca que está más orientado que nunca hacia la sostenibilidad y la electrificación. Una evolución en línea con la historia de Jeep, que es por tradición una de las marcas más en contacto con la naturaleza. Cada SUV Jeep se ha creado para llevar a los clientes a lugares que de otro modo detectados inaccesibles y, a partir de hoy, pueden seguir haciéndolo con cero emisiones, sin ruido y de una manera consciente, responsable y sostenible.

Líder en tecnología todoterreno y ecológica

La electrificación llevará a la marca Jeep al futuro, esforzándose por convertirse en líder en tecnología premium respetuosa con el medio ambiente. Este compromiso comienza en Italia y Europa, donde se producen los modelos híbridos enchufables Renegade y Compass con tecnología Jeep 4xe.

Cortesía de la tecnología híbrida enchufable, los nuevos modelos 4xe ofrecen las mejores prestaciones y la mejor dinámica de conducción de cualquier Jeep Renegade y Compass. Literalmente son capaces de "ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa", citando el conocido eslogan de la marca y presentar la legendaria capacidad 4x4 mejorada en casi 80 años de historia.

Además, son vehículos ideales para conducir un diario por la ciudad, gracias a la tecnología eléctrica híbrida enchufable que en modo totalmente eléctrico permite a los clientes circular con cero emisiones y una autonomía media de 50 km *.

En trayectos más largos, con el motor de combustión interna, las emisiones de CO2 son inferiores a 50 g / km en modo híbrido *. En el caso de una conducción todoterreno prolongada, los dos motores eléctricos con Powerloop aseguran que la tracción eAWD están siempre disponibles para disfrutar de aventuras extremas con cero amenazas.

Los vehículos eléctricos Jeep serán los modelos Jeep más eficientes y responsables con el medio ambiente de la historia, representando una visión moderna de su legendaria capacidad, teniendo el equilibrio perfecto entre eficiencia, diversión al volante, seguridad y respeto por el medio ambiente.

Los detalles de diseño 'azul' caracterizan los nuevos Renegade y Compass 4xe

En el exterior, los nuevos modelos Jeep 4xe reciben muchos de los mismos detalles de diseño que sus versiones de motor de combustión interna, pero se destacan gracias al llamativo color azul en el emblema delantero «Jeep» y los emblemas traseros «4xe» y « Todoterreno". Los tonos azules también adornan los emblemas laterales con los nombres Renegade y Compass. El puerto de carga cuenta con una tapa de apertura / cierre de presión y se encuentra en la parte trasera izquierda del vehículo.

El contenido exclusivo hace que los modelos Jeep 4xe sean los SUV Jeep de más alta tecnología. En el habitáculo, se ofrece una pantalla a color TFT de 7 pulgadas y Uconnect NAV con pantalla táctil de 8,4 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y radio DAB (según el mercado). Ambas manifestaciones información específica para la conducción electrificada.

Los modelos 4xe también cuentan con un nuevo selector del cambio automático de seis velocidades, control rotativo Selec-Terrain actualizado con modos eAWD (4WD Lock, 4WD Low y Hill Descent Control) para activar los diferentes modos de conducción: Auto, Snow, Mud & Sand y Rock, incluido el nuevo modo Sport para una mejor respuesta de la dirección y el acelerador, exclusivo de los modelos Renegade y Compass 4xe. Los detalles en color negro adornan las salidas de ventilación, los altavoces y los marcos de la consola central en los equipamientos Limited y S, mientras que el acabado Trailhawk luce marcos en color Rojo Rubí.

Jeep Renegade y Jeep Compass 4xe, potencia y prestaciones

Tanto el Jeep Renegade 4xe como el Compass 4xe combina un motor turbo de gasolina de 1.3 litros con un motor eléctrico ubicado en el eje trasero, que funciona con una batería de 11,4 kWh que se puede recargar mientras se conduce o usando una toma de corriente externa, ya sea en casa con un enchufe normal, usando el eficiente y práctico easyWallbox o el más avanzado Wallbox conectado, o en un punto de recarga pública.

Por sí solo, el eficiente motor turbo de 1.3 litros desarrolla una potencia de 130 o 180 CV, más los 60 CV producidos por el motor eléctrico, sumando un total de 190 CV (versión limitada) o 240 CV (Trailhawk y S). En términos de par, el motor eléctrico produce 250 Nm, mientras que el motor de combustión desarrolla 270 Nm.

Una gama completa

La nueva gama Jeep Renegade 4xe y Jeep Compass 4xe incluye tres niveles de equipamiento (Limited, S y Trailhawk), todos con tracción en las cuatro ruedas (eAWD) y cambio automático de seis velocidades, y dos niveles de potencia: 190 o 240 CV .

Hay disponible una amplia gama de opciones de personalización, con hasta 18 colores exteriores diferentes para el Renegado y 22 para el Compás. Los colores exteriores incluyen el Blanco Alpine, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Azul Shade, Gris Sting, Rojo Colorado, Negro Carbon y el Negro Solid, más 3 colores específicos para el Renegade: Bikini y Naranja Omaha (ambos en todos los niveles de acabado excepto el S) y el Matt Green (solo en el Trailhawk). Tres colores adicionales son exclusivos del Compás: Marfil tricapa, Azul Italia y Techno Green. Además, hay disponibles hasta seis llantas específicas para el Renegado 4xe y siete para el Compass 4xe.

Seguridad

En términos de seguridad, los nuevos modelos 4xe vienen con los sistemas ADAS más avanzados del mercado, como los faros Full LED de alta visibilidad (de serie u opcionales en el Renegado según la versión) y los faros bi-Xenón (en el Compass) ; son de serie el Aviso de colisión frontal y el Aviso de salida de carril Plus, el Asistente inteligente de velocidad y el Reconocimiento de señales de tráfico (solo en el Renegade), y los sensores de estacionamiento delanteros (opcionales en el Compass) y traseros . Las características de seguridad disponibles incluyen Detector de ángulo muerto, cámara de visión trasera ParkView con líneas de cuadrícula dinámicas, sistema de ayuda al estacionamiento automático y Keyless Go. El Jeep Renegade 4xe también presenta como característica de serie el nuevo sistema para detectar si el conductor tiene sueño,

Ingeniería

Diseño y funcionamiento de la motorización híbrida Jeep 4xe

La motorización del Jeep Renegade 4xe y Jeep Compass 4xe integra dos motores eléctricos y una batería de 11,4 kWh, con un eficiente motor turbo de gasolina de 1.3 litros y un cambio automático de seis velocidades. Esta arquitectura proporciona dos coches en uno: un vehículo eléctrico de batería que cuenta con un motor eléctrico y un paquete de baterías de iones de litio de alto voltaje en el eje trasero, y un vehículo convencional con un motor de combustión interna montado en el eje delantero.

Los elementos clave de la motorización del Renegado y Compass 4xe son:

Un motor de combustión interna turbo de cuatro cilindros y 1.3 litros que desarrolla 130 o 180 CV y ​​270 Nm de par.

Dos motores eléctricos, uno de los cuales está ubicado en el eje delantero y se combina con el motor de combustión interna, además de trabajar en sinergia con el motor, puede actuar como un generador de alto voltaje, según sea necesario. El segundo se encuentra en el eje trasero y dispone de engranaje reductor y diferencial integrado («eje-e»). Desarrolla 60 CV de potencia y 250 Nm de par, generando tracción y recuperando energía durante el frenado.

Un paquete de baterías de 11,4 kWh, 400 voltios, iones de litio, níquel-manganeso-cobalto alimenta el e-axle y está ubicado en una posición segura debajo del asiento de la segunda fila.

Se monta también un módulo integrado de tamaño compacto para controlar la carga de las baterías de alto voltaje y la batería convencional de 12 V del coche.

La potencia combinada de las dos fuentes de energía (eléctrica y térmica) desarrolla 190 o 240 CV.

Arquitectura de la fuente de energía híbrida 4xe

El motor de gasolina turbo de 1.3 litros que alimenta el Renegade y el Compass 4xe pertenece a la nueva familia Global Small Engine de FCA. Se basa en una estructura modular y está disponible para las versiones 4xe en la configuración de cuatro cilindros con dos niveles de potencia: 130 o 180 CV.

La estructura básica del motor turbo de gasolina de 1.3 litros de Renegade y el Compass 4xe garantiza eficiencia, modularidad y un grado considerable de estandarización en cuanto a componentes y proceso de fabricación, flexibilidad y potencial para un desarrollo futuro. Está hecho completamente de aluminio para mayor ligereza (pesa 106 kg).

El cárter, desarrollado en colaboración con Teksid, está hecho de aleación de aluminio fundido a alta presión. Después de estudiar varios diseños de cárter, elegí una arquitectura de bancada, ya que ofrece el mejor equilibrio de peso, rendimiento estructural, ruido y vibraciones.

Al igual que todas las versiones turboalimentadas de la familia Global Small Engine, incluye tecnología exclusiva MultiAir de tercera generación, que mejora la eficiencia de la combustión mediante el ajuste de la aceleración y la activación de las válvulas, y optimiza aún más la apertura y el cierre independientes de las válvulas de admisión.

Al integrar la máquina eléctrica en la correa auxiliar, se puede configurar una lógica de control que optimiza la dinámica y la eficiencia del motor de combustión interna y la transmisión automática situada a continuación. El resultado es un eje delantero superior a cualquier sistema de propulsión convencional equivalente, capaz de ofrecer un comportamiento dinámico, suave y eficiente.

El paquete de baterías mantiene la capacidad del maletero y el espacio interior

El paquete de baterías de iones de litio de 400 voltios y 11,4 kWh utiliza una química de cobalto-níquel, manganeso y grafito. Se encuentra debajo de la segunda fila de asientos, donde está protegido de elementos externos. Encerrado en una carcasa de acero, el paquete dispone de un circuito de calefacción y refrigeración específico para mantener las baterías a su temperatura óptima para un mejor rendimiento.

El Renegade y el Compass 4xe ofrece una autonomía media de 50 km * en modo totalmente eléctrico y con cero emisiones, gracias al paquete de baterías de 11,4 kWh. El sistema híbrido también incluye un inversor de potencia (PIM) alojado dentro del paquete de baterías, que también está protegido contra daños.

Un detalle importante acerca del diseño de los modelos Jeep 4xe es el tamaño pequeño del módulo de carga situado en el maletero y la disposición del motor eléctrico debajo del suelo implica que la capacidad del maletero marino es la misma que la versión con motor convencional (330 litros para el Renegado y 420 litros para el compás, en la configuración con asientos en posición vertical). Además, se ha mantenido la doble función del maletero con una superficie de carga elevada en la parte superior y una capacidad de carga maximizada en la parte inferior. Con esta configuración se puede alojar una rueda de repuesto debajo del maletero en las versiones 4xe de ambos modelos.

Modos de conducción electrificada

Los clientes de los nuevos Jeep Renegade y Compass 4xe pueden personalizar su experiencia de conducción de acuerdo con sus necesidades específicas y el tipo de trayecto, como los desplazamientos diarios por la ciudad, para los cuales la conducción totalmente eléctrica es ideal, o emocionantes aventuras todoterreno en rutas extremas en contacto con la naturaleza al puro estilo Jeep.

El sistema tiene tres modos de funcionamiento: Híbrido, Eléctrico y E-save. Se puede activar el modo deseado utilizando el selector ubicado en frente de la palanca de cambios. En todos los modos de conducción, el sistema de frenado regenerativo recupera energía durante las fases de conducción pasiva (como la desaceleración o el frenado ligero). Además, el Renegado y la Brújula 4xe se mueven en modo híbrido cuando la batería alcanza el nivel de carga mínima, varía del modo seleccionado. Más en detalle:

HYBRID es el modo predeterminado seleccionado cuando se arregla el automóvil. Está diseñado para gestionar y usar el sistema de la manera más eficiente, optimizando la energía y minimizando el consumo de combustible. El motor de combustión interna y el motor eléctrico operan juntos según el tipo de carretera, con fases de recuperación de la energía de frenado. Inicialmente, el sistema favorece la conducción eléctrica (por lo que el motor eléctrico suministra la energía). Cuando la batería alcanza el nivel de carga mínima (llamado «SOC», estado de carga del inglés), el motor de combustión interna se utiliza para la propulsión. El sistema gestiona el arranque y la intervención a través de un algoritmo de optimización (procesador de control híbrido - HCP) diseñado para maximizar los niveles de eficiencia del sistema.

ELECTRIC es el modo que proporciona una autonomía media totalmente eléctrica de 50 km * con cero emisiones. Está diseñado para maximizar la experiencia de conducción eléctrica a través de una calibración diferente del algoritmo de optimización HCP. El vehículo circula en modo eléctrico mientras haya suficiente carga en la batería. El sistema cambia automáticamente al modo HÍBRIDO cuando la batería está completamente descargada o cuando el conductor pisa a fondo el acelerador. Se puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 130 km / h. Este es el modo ideal para circular por centros urbanos con restricciones de tráfico y restricciones.

Después está el modo E-SAVE, que mantiene la carga de la batería o la recarga mientras que conduce el motor de combustión interna. El modo E-SAVE admite dos modos secundarios, llamadas Ahorro de batería (E-SAVE pasivo) y Carga de batería (E-SAVE activo), que se pueden activar en la pantalla del sistema Uconnect.

o E-SAVE pasivo o Ahorro de batería: mantiene el estado de carga de la batería mediante el uso predominante del motor de combustión interna;

o E-SAVE activo o Carga de batería: recarga la batería hasta un 80% mediante el funcionamiento del motor de combustión interna en el que actúa el generador eléctrico delantero combinado.

En modo HYBRID, el algoritmo de optimización (HCP) garantiza la eficiencia del sistema al modular la intervención conjunta de los motores eléctricos y el motor de combustión interna del acuerdo con el nivel de carga de la batería. El algoritmo HCP modula automáticamente la distribución de par entre los motores eléctricos y el motor de combustión interna. El motor de combustión interna funciona siempre que las prestaciones demandadas excedan la del motor eléctrico solo. El algoritmo de optimización de conducción en modo HYBRID está diseñado para gestionar el vehículo en la configuración más eficiente de acuerdo con los siguientes factores:

- Nivel de energía (Estado de carga) del paquete de baterías

- Mapas de eficiencia del motor eléctrico y del motor de combustión interna

- Demanda de prestaciones por parte del conductor

- Situaciones de viaje y ambientales (pendiente, temperatura ambiente, etc.).

La intervención del motor de combustión interna durante la conducción puede depender de varias combinaciones de estos factores. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el motor de combustión interna se pone en marcha para proporcionar el par demandado a las ruedas delanteras, compensando la falta de propulsión eléctrica de las ruedas traseras.

Frenada regenerativa

La frenada regenerativa es un elemento fundamental del carácter ecológico de los modelos Jeep 4xe, ya que permite recuperar la energía cinética durante todas las fases de desaceleración o frenado. La energía se almacena en el paquete de baterías en lugar de ser disipada como calor en los discos de freno. El sistema de frenos convencional se utiliza para detener el vehículo en caso de frenado de emergencia o cuando se circula a velocidades muy bajas.

e-Coasting

Este modo actúa en el lugar del freno motor cuando se suelta el acelerador, lo que permite la recuperación de energía al reducir la velocidad incluso con el pedal del freno suelto. Se puede diferenciar por un botón en el túnel central, ubicado debajo de la palanca de cambios.

La frenada regenerativa siempre está activa, controla el modo de conducción (motor de combustión interna o motor eléctrico) para maximizar la recuperación de energía cuando se sueltan los pedales del acelerador y el freno. El modo e-Coasting se puede activar en Renegade y Compass 4xe cuando la transmisión está en la posición «D» (Drive).

Pulsando sobre el botón "eCoasting" la intensidad puede ser activada en dos niveles diferentes, más o menos intenso.

Una luz de advertencia en la pantalla del panel de instrumentos indica la activación a través de dos colores diferentes:

Blanco («Normal») si la función «Intensa» está seleccionada pero no está activada (el pedal del acelerador no está suelto);

Verde, si la función «Intensa» está seleccionada y activa (se suelta el pedal del acelerador).

Después de que el conductor ha activado la función «más intensa», la calibración del frenado regenerativo es mayor en retención, es decir, cuando el conductor no pisa el pedal del acelerador. Esta característica reduce la velocidad más rápida que el frenado regenerativo estándar y genera más electricidad que es canalizada hacia la batería.

Se especificó un mensaje específico en el panel de instrumentos durante la transición de la función «Intensa» a la «Normal» y viceversa.

Capacidad todoterreno y sistema Jeep e-AWD híbrido

La legendaria capacidad todoterreno de Jeep está garantizada por el sistema Jeep Active Drive Low, instalado en todos los niveles de equipamiento del Compass y Renegade 4xe. La nueva tecnología híbrida enchufable mejora aún más la capacidad todoterreno de ambos modelos, con la combinación de las dos propulsiones que se traduce en más par.

Por ejemplo, el Trailhawk 4xe, el equipamiento todoterreno especializado con una potencia total de 240 CV, dispone de un aumento en el par de salida de hasta un 50% en comparación con el modelo diésel Trailhawk de 170 CV. Además, gracias a la nueva tecnología 4xe, la tracción en el eje trasero no es tratar mediante un eje de transmisión, sino a través del motor eléctrico específico.

Jeep Selec-Terrain ™

El Jeep Active Drive Low se combina con el sistema de control de tracción Jeep Selec-Terrain con hasta cinco modos de conducción. El Selec-Terrain incluye Hill Descent Control para una capacidad todoterreno superior. Al usar el Selec-Terrain, el conductor puede elegir el modo de conducción ideal para abordar con seguridad cualquier superficie:

Auto: modo estándar, garantías una gestión continua de la tracción, adecuado para la conducción todoterreno y en carretera.

Deporte: utiliza tanto el motor eléctrico como el motor de combustión interna para ofrecer prestaciones de conducción deportiva. Novedad tanto en Renegade como en el Compass, este modo de conducción dinámico permitirá disfrutar más de la experiencia de conducción urbana diaria, mejorar la dirección, la respuesta del acelerador y ajustar el comportamiento de la transmisión a través de cambios a marchas superiores más altos con ventajas en la potencia máxima y el suministro de par.

Nieve: proporciona más agarre en condiciones extremas. Está diseñado al conducir en carretera o en situaciones todoterreno con superficies deslizantes, como carreteras cubiertas de nieve.

Arena / Barro: modo de conducción todoterreno para abordar superficies con poco agarre, como suelos con barro o arena para proporcionar la máxima tracción.

Rock (solo versiones Trailhawk): este modo solo está disponible cuando el modo 4WD Low está activado. El sistema de configuración del vehículo para proporcionar niveles máximos de tracción y capacidad de dirección en superficies todoterreno de bajo agarre. Además, proporciona unas prestaciones todoterreno de referencia. Se utiliza para rebasar obstáculos, como grandes rocas.

Con el sistema de control de tracción Jeep Selec-Terrain también se puede gestionar el sistema AWD en el Renegade y Compass 4xe, combinando los cinco modos dinámicos -Auto, Sport, Mud / Sand, Snow y Rock (este último específico para la versión Trailhawk ) - con dos modos diferentes de tracción 4x4, dirección de la situación que el conductor tenga que abordar:

4WD Lock: esta función activa permanentemente la tracción en las cuatro ruedas con velocidades de hasta 15 km / h, manteniendo el motor eléctrico trasero (P4) funcionando constantemente para proporcionar tracción 4x4 a bajas velocidades con una distribución constante de entre los dos ejes ( La relación de distribución específica del modo seleccionado (terreno seleccionado).

A velocidades superiores a 15 km / h, el AWD se vuelve a pedido. En comparación con un sistema AWD mecánico convencional, la velocidad de respuesta del motor eléctrico trasero (P4) permite un acoplamiento más rápido. La plena funcionalidad de la tracción en las cuatro ruedas 4xe está garantizada por la función «Powerlooping» cuando el nivel de carga de la batería es bajo. Esto garantiza que el motor eléctrico delantero, conectado mecánicamente al motor de combustión interna,

4WD Low: este es el modo para sacar el máximo partido al rendimiento y la potencia del vehículo para abordar superficies especialmente difíciles, como arena o rocas. En el equipamiento Trailhawk, el modo Rock del sistema Selec-Terrain solo se puede seleccionar en 4WD Low.

El resultado es la capacidad de los modelos Jeep 4xe para manejar cualquier situación de la manera más eficiente, segura y con el mejor rendimiento.

La experiencia de conducción 4xe

La experiencia de conducción Jeep 4xe comienza cuando el cliente aparca el vehículo en el garaje y lo deja enchufado a la toma normal de la casa usando el cable suministrado, o conectado al práctico cargador easyWallbox la noche anterior. Usando la función «E-Control», el conductor puede elegir la hora y el tiempo de carga de la batería, por ejemplo, en función de las tarifas eléctricas más económicas. También puede programar la recarga desde casa usando su teléfono inteligente.

La energía de la red eléctrica se transfiere a través del módulo de control en el maletero al paquete de baterías, que se monta debajo de la segunda fila de asientos, y continúa hacia el tablero de instrumentos en la parte delantera. Esta arquitectura proporciona dos coches en uno: un vehículo eléctrico de batería con un paquete de baterías de iones de litio de alto voltaje en el eje trasero y un vehículo convencional con un motor de combustión interna montado en el eje delantero.

Antes de llegar al vehículo, se pueden controlar de forma remota el nivel de carga y el estado general del vehículo a través de una aplicación. En un día caluroso, el conductor puede incluso activar el sistema de aire acondicionado desde su casa, antes de llegar al garaje.

Después de desconectar el coche del puerto de recarga, comienza el viaje. «Híbrido» es el modo de conducción establecido de forma predeterminada, cuando se arregla el vehículo, y gestiona automáticamente los cambios de energía en el coche. Cuando el conductor sube a bordo, su teléfono inteligente se conecta automáticamente al sistema Uconnect y de este modo puede seguir usando las diferentes aplicaciones en la pantalla táctil de 8,4 pulgadas del vehículo.

Al conducir por la ciudad, el conductor puede seleccionar el modo de conducción totalmente eléctrico. De esta manera, puede acceder fácilmente a las zonas de tráfico restringido, usando el motor eléctrico que suministra energía a las ruedas traseras para circular con cero emisiones. La autonomía media del Renegado y el Compás 4xe en modo totalmente eléctrico es de 50 km * y la velocidad máxima de 130 km / h. El motor de combustión interna se pone en marcha solo en caso de pisar a fondo el acelerador o cuando el nivel de batería es bajo.

En carreteras extraurbanas, el conductor puede seleccionar el modo «e-Save» y maximizar la eficiencia energética a través de la función de Ahorro de batería. Esta función mantiene lo que queda de batería (por ejemplo, si el nivel de carga de la batería disponible es del 70%, se mantiene al mismo nivel). En este caso, el motor de combustión interna recarga la batería a través de la unidad de motor-generador eléctrico montada en el eje delantero, manteniéndola en el nivel establecido.

La segunda opción, llamada Carga de batería, utiliza el motor de combustión interna para recargar la batería hasta en un 80%. Esta característica es particularmente útil al acercarse a una ciudad, porque implica que el conductor puede llegar al centro urbano con una batería recargada y puede conducir en modo totalmente eléctrico sin preocupaciones.

En caso de que el conductor quiera aumentar la velocidad y la potencia o necesitar más tracción como, por ejemplo, en un día con nieve o al abordar una cuesta más empinada, es en esos momentos cuando el Jeep Renegade y el Compass 4xe se convierten en auténticos vehículos con tracción en las cuatro ruedas y ofrecen todas las ventajas de la tracción 4x4 en términos de maniobrabilidad, seguridad activa y prestaciones.

El sistema arregla automáticamente el motor de combustión interna en el eje delantero, que impulsa las ruedas delanteras y convierte el vehículo en un eAWD, es decir, en un automóvil de tracción total que también es un híbrido.

En esta configuración híbrida (motor de combustión interna que funciona en el eje delantero y motor eléctrico que trabaja en el eje trasero), los modelos tope de gama S y Trailhawk 4xe pueden brindar hasta 240 CV y ​​200 km / h de velocidad máxima. Con 240 CV, estos son los modelos Renegade y Compass más potentes jamás producidos: los todoterreno más capaces, con las mejores prestaciones y diversión al volante, todo al mismo tiempo. Sin olvidar la seguridad garantizada por el sistema 4x4. En términos de consumo de combustible, el modo híbrido maximiza la eficiencia de combustible, consumiendo aproximadamente 2 litros a los 100 km * (con la batería cargada).

Después de ascender eficazmente con la ayuda de la tracción y la potencia generada por la combinación del motor tradicional y el motor eléctrico, es hora de conducir cuesta abajo y sacar partido a la energía cinética para recargar la batería. En esta fase, llamada e-Coasting, el movimiento de las ruedas cuando se suelta el pedal del acelerador genera energía y acumula la carga de manera más eficiente en la batería.

De este modo se encuentran ciertas ventajas: se ahorra energía, en beneficio de la eficiencia y la ecología, pero también aumenta la autonomía eléctrica total del vehículo. Al regenerar energía, también aumenta la potencia de frenado del Renegade y el Compass 4xe. El modo e-Coasting se puede configurar en dos niveles: uno menos y otro más intenso. El último modo da como resultado una recuperación mayor de energía y una mayor autonomía.

La legendaria capacidad todoterreno siempre ha distinguido a todos los modelos Jeep, y los vehículos híbridos enchufables Renegade y Compass 4xe no son una excepción. El sistema de tracción 4x4 híbrido enchufable se ha diseñado y desarrollado para los modelos 4xe e integra perfectamente la fuente de energía en el sistema de tracción 4x4 para elevar el rendimiento en situaciones todoterreno. El sistema de tracción híbrido enchufable es aún más potente en términos de capacidad 4WD que un vehículo con un motor de combustión interna convencional.

Para la conducción todoterreno, el conductor puede seleccionar el modo HÍBRIDO 4x4 y el sistema se activa automáticamente ambos sistemas de accionamiento en ambos ejes. También se puede elegir el modo 4WD Low para adaptar la respuesta en superficies con arena o rocas y el 4WD Lock para mantener una tracción 4x4 permanente hasta 15 km / h. El conductor puede usar el sistema de control de tracción Selec-Terrain de cuatro modos (que agrega el modo Rock para llegar a cinco en la versión Trailhawk) que distingue a todos los modelos Jeep (excepto el Wrangler).

Como resultado del alto par que puede liberarse en el suelo casi instantáneamente desde el motor eléctrico trasero (hasta 2500 Nm) y la posibilidad de ajuste con extrema precisión durante la aceleración y la circular por las superficies más desafiantes, cuando se requiere una relación de transmisión muy baja, la experiencia de conducción todoterreno resultante más precisa y controlada.

No hay necesidad de aumentar las rpm para que giren las ruedas, mientras que la carga dinámica en la transmisión se minimiza, lo que se traduce en una mejor maniobrabilidad y velocidad. Además, con la tecnología eléctrica de tracción total (eAWD), la tracción del eje trasero es suministrada por un motor eléctrico específico en el lugar del eje de transmisión.

Todos los componentes electrónicos de alto voltaje, incluidos los módulos de control y el cableado entre el paquete de baterías y los motores eléctricos, están completamente sellados y son resistentes al agua. Como resultado, todas las versiones 4xe del Renegade y Compass tienen una capacidad de vadeo de hasta 40 cm y en el equipamiento específico todoterreno Trailhawk con emblema «Trail Rated» puede alcanzar hasta 50 cm (solo en el Compass).

Las versiones Trailhawk también están equipadas con placas protectoras de acero, para una mayor protección al conducir en superficies irregulares, y contenidos específicos, que permiten ángulos de referencia en su categoría (ángulo de ataque de 28 grados, ángulo de salida de 28 grados, ángulo ventral de 18 grados y altura libre al suelo de 20,1 cm en el Renegade Trailhawk; ángulo de ataque de 30,4 grados, ángulo de salida de 33,3 grados, ángulo ventral de 20,9 grados y altura libre al suelo de 21,3 cm en el Compass Trailhawk). También se equipan con llantas y neumáticos de gran tamaño (235 / 60R17 M + S w / Snow Flake de 17 pulgadas en el Compass y 235 / 55R17 M + S w / Snow Flake de 17 pulgadas en el Renegade).

Esto permite que los modelos Renegade y Compass 4xe sean, ante todo, auténticos SUV Jeep. Son ecológicos, pero extremadamente difíciles y divertidos de conducir, tanto dentro como fuera de la carretera.

Servicios y conectividad para la conducción electrificada

Un ecosistema integrado simple y fácil de usar, diseñado para llevar a los clientes al mundo de la electrificación, comenzando por la elección del vehículo electrificado

Aplicación «GO 4xe LIVE»

Para el debut de los nuevos modelos 4xe, FCA ha creado un ecosistema de servicios analíticos para llevar a los clientes al mundo de la electrificación y ayudarlos en la elección de su modelo electrificado. El primer ejemplo de facilidad de uso y simplicidad lo que proporciona la nueva aplicación Jeep «GO 4xe LIVE», creado por el equipo de e-Mobility de FCA, que es una nueva forma 'digital' y consciente de previsualización inmediata de la experiencia que ofrece un vehículo eléctrico híbrido enchufable.

La aplicación permite a cualquiera establecer un contacto inicial con las nuevas tecnologías electrificadas y descubrir las ventajas de cambiar a un híbrido.

Pronto disponible para los sistemas operativos Android e iOS, la aplicación GO 4xe LIVE se puede descargar de forma gratuita. Una vez que los usuarios se han registrado, pueden tener acceso al mundo de la movilidad eléctrica. La aplicación cuenta con un simulador virtual, para obtener más información sobre los dos nuevos modelos híbridos enchufables de Jeep®, y con una prueba para identificar el estilo de conducción del cliente. Además, ayuda a los clientes a saber más sobre los dos aspectos cruciales de la movilidad eléctrica: la autonomía y el tiempo de recarga.

GO 4xe LIVE simula un viaje al volante de un Jeep Renegade o un Compass 4xe en cualquier trayecto. La aplicación calcula el kilometraje recorrido e indica la energía eléctrica controlada, además de monitorizar el estado de la batería y lo que queda de autonomía para el viaje.

La aplicación también avisa de puntos de recarga disponibles a lo largo de la ruta, indicando si se necesita recargar el coche en uno de ellos. Al final del viaje, muestra el posible ahorro económico y el CO 2 no emitido en comparación con un vehículo con motor de combustión.

El trayecto también se puede simular en modo «en vivo», mientras que el conductor está al volante de su propio vehículo, o de forma remota, estableciendo las direcciones donde desea comenzar y terminar. En unos segundos, conoce el rendimiento y el posible ahorro que ofrece el Jeep Renegade y el Compass 4xe.

GO 4xe LIVE está configurado para proporcionar una descripción exhaustiva del mundo de la electrificación: en la sección «Sabías que», los usuarios pueden encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el mundo de la movilidad eléctrica e incluso aprender más sobre las características principales de Los nuevos Jeep Renegade y Compass 4xe, con la posibilidad de reservar una prueba de conducción y solicitar una oferta en el concesionario que prefieran.

Aún mejor: en la sección «Eco-Advisor», con solo introducir el código postal, los usuarios pueden ver los bonos ecológicos y las ayudas pertinentes para la compra de un vehículo eléctrico en su zona geográfica.

Después de la compra, la experiencia del cliente continúa con el paquete Uconnect TM Servicios que FCA ha desarrollado para la marca Jeep, empezando con la aplicación «Mi Uconnect».

En otras palabras, la experiencia de comprar un modelo Jeep 4xe no se refiere solo a poseer el vehículo, e incluye un kit de herramientas completas para disfrutar, gestionar y hacer que la experiencia de movilidad sea cada vez más completa y divertida.

Conectividad inteligente a bordo: intuitiva y fácil de usar

Jeep Renegade y Compass 4xe se han desarrollado para ofrecer tecnología y conectividad de vanguardia para satisfacer las necesidades de los clientes cada vez más exigentes. Están equipados con los nuevos servicios Uconnect ™ Servicios con características específicas para la conducción electrificada y la conectividad avanzada a bordo y fuera del vehículo: Mi Asistente, Mi automóvil, Mi control remoto, Mi navegación y Mi eCharge

Los nuevos servicios Uconnect ™ brindan acceso a una variedad de funciones a través de varios puntos táctiles, incluida la aplicación móvil My Uconnect, un reloj inteligente, Internet y los botones del plafón y la radio. Están disponibles desde el lanzamiento en todos los niveles de equipamiento en combinación con el sistema de infoentretenimiento de 8,4 pulgadas.

Hay servicios básicos, como My Assistant que ya está activo en el momento de la compra, y paquetes estándar que el cliente puede activar de forma gratuita, como My eCharge, My Car, My Remote y My Navigation (disponible en modelos con Uconnect NAV de 8,4 pulgadas).

Mi asistente es un sistema para que el cliente se contacte con el centro operativo para solicitar ayuda en caso de emergencia y recibir asistencia geolocalizada para resolver cualquier necesidad de asistencia en carretera. El cliente también puede verificar un informe mensual por correo electrónico para verificar el estado actual del vehículo.

Con My Car el conductor puede controlar el estado del vehículo, verificar la información importante de un solo control, como el estado de carga de la batería, el nivel de combustible, la presión de los neumáticos y las revisiones de mantenimiento.

My Remote se puede usar para programar la recarga desde la aplicación móvil en función de la tarifa más económica según el día y la hora que se prefiera, ubicar la posición exacta del vehículo, bloquear y desbloquear las puertas, activar las luces, programar el sistema de aire acondicionado, verificar los parámetros más importantes, como la velocidad y el área de conducción, y recibir una notificación si no se respetan.

My Navigation (disponible solo para Uconnect NAV de 8,4 pulgadas) se puede usar para verificar las condiciones del tráfico, el clima y los radares del trayecto. También se puede usar para buscar puntos de interés y ver las estaciones de recarga ubicadas cerca del coche en la aplicación móvil Mi Uconnect y el sistema Uconnect de 8,4 pulgadas, identificando gráficamente a las que se puede llegar con la carga actual de la batería (servicio de mapeo de rango dinámico). Finalmente, la función Send & Go se puede usar para enviar el destino al navegador del vehículo directamente desde un teléfono inteligente usando la aplicación móvil.

Se puede utilizar Mi eCharge para la gestión de la estación de recarga e identificar rápidamente la estación de recarga pública más cercana, verificar su disponibilidad, iniciar el proceso de carga y pagar. También se puede utilizar para configurar y controlar wallboxes privados.

Un paquete de servicios a pedido que se puede adquirir en el portal web de My Uconnect completa la oferta de los servicios Uconnect Services. Estos servicios incluyen los paquetes My Wi-Fi, My Theft Assistance y My Fleet Manager.

Mi Wi-Fi es un punto de acceso auténtico que conecta hasta ocho dispositivos electrónicos a Internet al mismo tiempo.

My Theft Assistance notifica de inmediato al conductor el posible robo de su vehículo. Tan pronto como la policía confirmó el robo, el centro operativo brindará asistencia para recuperar el coche.

My Fleet Manager es el portal web completo e innovador dedicado a la gestión de pequeñas flotas, con una interfaz simple y fácil de usar, y funciones de accesibilidad remota completa.

Pero las ventajas de los servicios Uconnect ™ Servicios no terminan con los servicios relacionados con la propiedad: los clientes disfrutan de ventajas exclusivas gracias a la colaboración con empresas líderes del sector, como promociones vinculadas a los datos telemáticos del vehículo y las innovadoras pólizas de seguros basado en el uso, como los esquemas «pay-as-you-drive» (PAYD) y «pay-how-you-drive» (PHYD) en los que la prima se determina en función del tiempo, la distancia y el comportamiento del conductor

Esto confirma que el Renegado y la Brújula 4xe están más conectados que nunca: dialogan con el conductor tanto dentro como fuera del habitáculo, lo que le permite establecer la ruta de navegación con adelanto y encontrar el vehículo con el aire acondicionado encendido antes de arrancar.

«Mi Uconnect», las aplicaciones de conectividad inteligente para una experiencia 4xe que abarca todo

Los modelos Jeep 4xe se han desarrollado para satisfacer las necesidades de clientes diferentes y simplificar su experiencia 4xe en todas las situaciones a través de una gran variedad de aplicaciones que permiten controlar varias funciones del vehículo de manera cómoda y remota. Con la aplicación móvil «My Uconnect», los clientes pueden acceder a una variedad de servicios para una gestión fácil y rápida del estado de uso, el mantenimiento, el navegador, la carga y cualquier dificultad o emergencia, incluido el robo. Por ejemplo, al usar la función «Mi navegación», el conductor puede programar su ruta la noche anterior y enviarla a su Renegado o Brújula 4xe para encontrar la lista a la mañana siguiente, o programar las horas y los días de carga en función de la tarifa eléctrica más económica,

Opciones de recarga

Cargar el nuevo Renegade y Compass 4xe es simple y sencillo. Ambos ofrecen una integración perfecta entre el teléfono inteligente y el sistema Uconnect con pantalla táctil de 8,4 pulgadas, para gestionar la recarga del acuerdo con los requisitos y el estilo de vida específico de los clientes, y directamente desde el automóvil o de forma remota utilizando la aplicación.

La unidad eléctrica en el eje trasero funciona con una batería que se puede recargar mientras se conduce (a través del modo e-Coasting, que recarga la batería usando el generador negativo por el freno motor) o mediante una toma de corriente externa: casa, con un enchufe normal y el cable suministrado, o en un punto de recarga público, usando el cable específico (Modo 3, de serie u opcional según el mercado). Para optimizar el tiempo de recarga y ofrecer una solución doméstica adicional y conveniente, está disponible el easyWallbox, que se conecta a una toma de corriente normal y permite una carga segura.

Este sistema ha sido desarrollado por ENGIE EPS exclusivamente para FCA, y Mopar es la encargada de su inserción en Europa. Es una solución simple y asequible "plug & play" que se puede gestionar fácilmente vía Bluetooth, lo que permite cargar el Renegado o la Brújula 4xe en casa con hasta 2,3 kW de potencia de carga en menos de 5 horas (el tiempo puede variar según la instalación eléctrica existente), sin la necesidad de técnicos especializados. Además, el EasyWallbox se puede actualizar a 7,4 kW, con una carga completa en el hogar en menos horas (100 minutos).

Preparación para la nueva era de e-Mobility

La hoja de ruta de FCA en su compromiso con una movilidad cada vez más sostenible tiene como objetivo fomentar una nueva interpretación y experiencia que concilie los requisitos del cliente con el cuidado del medio ambiente, es la e-Mobility de FCA. FCA ha ido a la raíz del problema y ha creado un sistema estructurado y respetuoso con el planeta que también es económicamente competitivo, que engloba a socios, productos y servicios interdisciplinarios de una variedad de mercados, para simplificar la vida de los clientes que eligen vehículos eléctricos y electrificados.

Tecnología avanzada al servicio de la electrificación

Basándose en su cooperación con destacados socios, cada uno especializado en su sector, FCA se ha centrado en los últimos años en el diseño y desarrollo de una serie de tecnologías de electrificación, incluidos vehículos híbridos, híbridos enchufables y de batería totalmente eléctricos, con el objetivo común de reducir el consumo y las reducciones de CO2. Estas tecnologías y motores ya se han lanzado en modelos FCA en varios países, mientras que el proceso de electrificación de la gama está sacando a la luz muchos modelos fabricados en Europa, como los SUV híbridos enchufables Jeep Compass y Renegade 4xe.

Recarga sencilla

La transición a una movilidad eléctrica y electrificada sostenible requiere, en primer lugar, el desarrollo de una red de estaciones de recarga públicas y privadas para vehículos híbridos eléctricos y enchufables.

Al mismo tiempo, requiere reemplazar la producción y distribución de electricidad. FCA está procesando soluciones para cumplir con todos los requisitos, comenzando con los puntos de recarga: las 3600 estaciones de recarga instaladas en los controladores de toda Europa y en los estacionamientos de las plantas de producción van en esta dirección, al igual que los acuerdos con Enel X y ENGIE, líderes en el sector de la energía, para ofrecer un acceso simple e inmediato a puntos de recarga públicos y privados, como el easyWallbox.

En base a otra colaboración con Digital Charging Solutions (DCS), los clientes que elijan el Jeep Renegade y el Compass 4xe tienen acceso a «My easy Charge», un servicio digital que proporciona acceso a la red de recarga pública más grande del mundo, gestionada por DCS. A través de una aplicación específica y una sola tarjeta, esta solución ofrece acceso a más de 130.000 estaciones de recarga en 21 países europeos.

Finalmente, con ENGIE Eps y Terna, FCA e-Mobility ha desarrollado laboratorios para tecnologías innovadoras, como la Vehicle-to-Grid (V2G), un sistema mediante el cual el automóvil eléctrico interactúa con la red eléctrica para devolver la energía eléctrica. esta solución ofrece acceso a más de 130.000 estaciones de recarga en 21 países europeos.

Evolución de la conectividad, integración, seguridad y demás

Para complementar el sistema de e-Mobility centrado en la movilidad eléctrica y electrificada sostenible, FCA también está trabajando en la conectividad, integración y seguridad dentro de ese sistema.

Sobre la base de la cooperación y la integración con varios socios, algunos de los mejores en sus sectores, FCA podrá ofrecer soluciones para que sus clientes disfruten de un número creciente de servicios de movilidad, como el acceso a una red pública europea de recarga de baterías y contratar pólizas de seguros que se basan en el uso real del vehículo.