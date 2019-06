Seat comienza su ofensiva eléctrica al presentar el Mii Electric en su inagural "Seat on tour"

SEAT lanza su tour de presentación inaugural "SEAT on Tour", mientras comienza su ofensiva eléctrica con la presentación mundial del Mii Electric, el primer automóvil eléctrico de la marca. "SEAT on Tour" es un proyecto en el que las últimas novedades de SEAT y CUPRA visitarán algunos de los países estratégicos para la marca y llevarán el espíritu de "Created in Barcelona" a toda Europa.

SEAT es una de las marcas de automóviles de mayor crecimiento en Europa y la marca con la base de clientes más joven, 10 años más que el promedio.Sus 202.600 coches vendidos en los primeros cuatro meses del año bate todos los récords, el 80% de todos los automóviles SEAT se exportan a 80 países en todo el mundo.

Considerada la capital de los vehículos eléctricos de Europa, Oslo será la primera parada del "SEAT on Tour", donde la compañía presentará el Mii Electric.

El nuevo modelo eléctrico entrará en el mercado a finales de año y será uno de los vehículos eléctricos más asequibles disponibles. Las preventas a clientes del SEAT Mii Electric comenzarán en septiembre.

Junto con el Mii Electric, y con el objetivo de reforzar la estrategia de micromovilidad de la marca, SEAT llevará el concept car SEAT Minimó a Oslo.

Este proyecto combina la comodidad y la seguridad de un automóvil con la agilidad de una motocicleta. El nuevo concepto confirma el compromiso de SEAT con la micromovilidad urbana y amplía el ecosistema de easy mobility que la marca está fomentando.

La empresa trabaja con las instituciones para continuar desarrollando el modelo teniendo en cuenta las necesidades de las ciudades. Tras el lanzamiento del SEAT eXS KickScooter powered by SEGWAY, y con la presentación internacional del concept vehicle SEAT Minimó, la compañía liderará la estrategia de micromovilidad urbana para el Grupo Volkswagen.

Completando la gama de novedades, los noruegos podrán ver de primera mano el SEAT el-Born, el primer vehículo SEAT completamente eléctrico basado en la plataforma MEB del Grupo Volkswagen y el segundo automóvil del Grupo que se construirá en ella.

"La accesibilidad es uno de los valores más destacados de SEAT y la iniciativa 'SEAT on Tour' la refuerza al acercar nuestras novedades a algunos de los países clave para la marca", según el presidente de SEAT Luca de Meo. "Como referencia mundial en movilidad eléctrica, tiene todo el sentido realizar la presentación mundial del Mii Electric en Noruega y mostrar allí la última tecnología de SEAT con dos productos que llegarán al mercado en 2020: el SEAT el-Born y el CUPRA Formentor. Ahora es el momento y Oslo el lugar".

CUPRA marca el camino

Un año después de su nacimiento como marca independiente, CUPRA se une al tour para continuar conquistando a los amantes del motor de todo el mundo.

Después de que sus cifras de ventas en los primeros cuatro meses de 2019 superaron con creces las del mismo período del año anterior con un crecimiento del 82,3 % y 7900 unidades entregadas, CUPRA tiene la mirada puesta en realizar una ofensiva europea: "Estamos ampliando nuestra presencia al fortalecer nuestra gama de productos y completar la implementación de nuestra red de distribución, que cuenta actualmente con 222 CUPRA Corners.

Además, el CUPRA Formentor y su motor híbrido enchufable de alto rendimiento aceleran nuestra marcha hacia la electrificación. En los próximos meses demostraremos que el rendimiento también puede ser eléctrico" afirma el CEO de CUPRA y vicepresidente ejecutivo Comercial de SEAT, Wayne Griffiths.

Tras visitar la capital noruega, SEAT y CUPRA viajarán a Liverpool en el Reino Unido el 18 de junio, donde también podrán verse los coches clásicos de SEAT.

Después del Frankfurt Motorshow, el tour se dirigirá a París a finales de septiembre, antes de terminar el viaje en Milán en noviembre. Una vez finalizado el tour europeo, SEAT está considerando llevarlo a América Latina, otra región clave para la marca que muestra un sólido rendimiento de ventas, especialmente en México.