Qué SUV de segunda mano es más recomendable comprar en 2020

Como bien sabes, los SUV son la opción preferida de buena parte de los conductores que quieren comprar un coche nuevo. Si estás pensando en comprar este tipo de vehículo, te recomiendo tener en cuenta los modelos que te vamos a mostrar a continuación de segunda mano.

Para realizar este listado hemos solicitado ayuda a los expertos de HRMotor, los cuales gracias a sus conocimientos sobre la venta de SUV de segunda mano y sobre todo siguiendo la estela de mercado nos ha recomendado las siguientes opciones. A la hora de comprar este tipo de vehículo hay que tener en cuenta algunos aspectos como número de plazas, eficiencia del vehículo, precio… Si quieres comprar un SUV de alta calidad, te recomiendo tener en cuenta las siguientes opciones.

Mazda CX3

El primer vehículo que nos han recomendado es el de la marca Mazda y se caracteriza por ser un vehículo que ofrece una gran calidad precio. Tiene un diseño dinámico y se puede adquirir con diferentes equipamientos, lo que quiere decir que se adapta muy bien a las necesidades de cualquier conductor. Este vehículo familiar ofrece una gran comodidad en las plazas delanteras como en las traseras. Eso sí, el vehículo ha sido pensado especialmente en las familias, es decir, los asientos tras

Si te gusta este tipo de vehículo se puede conseguir con tracción total y con diferentes tipos de motores según el uso que le vayas a dar. Como parte negativa podría decir que las plazas traseras no están pensadas para los adultos, el maletero no es de los más grandes dentro del mundo SUV y el aspecto no es el adecuado en algunos plásticos.

Hyundai Kona

Es uno de los mejores vehículos por calidad precio. Se presenta como un SUV de alta calidad si buscamos un vehículo amplio para toda la familia a un buen precio.

Además del diseño, el cual está gustando mucho a los conductores con familia, este vehículo destaca por ser muy amplio. Es decir, no hay problemas de espacio ni en las plazas delanteras ni en las traseras. Esto permite que los viajes sean realmente cómodos, tanto si son largos o cortos. El comportamiento del vehículo es muy bueno, tanto en carretera como en ciudad, a la vez que se puede adquirir con diferentes motores. Por si todo esto fuese poco, el precio del vehículo es muy competitivo, de aquí que muchas personas estén apostando por comprar este SUV frente a otras alternativas.

Volkswagen Tiguan

Se puede caracterizar como un vehículo SUV de tamaño medio que está disponible únicamente en versión de cinco puertas. En los acabados de más calidad podemos disfrutar de la tracción integral 4-Motion. Eso sí, en cualquiera de las versiones podemos encontrar una mecánica y tecnología de alta calidad, lo que hace que la experiencia siempre sea positiva en todos los aspectos.

Además del diseño exterior, el cual enamora a cualquier persona, este vehículo también se está vendiendo muy bien gracias a su interior. No solo es espacioso, sino que también destaca por la tecnología para conseguir que los viajes sean más cómodos. Por ejemplo, destaca por un cuadro de mandos digital amplio y muy bonito a la vista. Si a esto sumamos que la calidad de los acabados es elevada y los motores son muy eficaces, podemos concluir que es una muy buena alternativa para los conductores más exigentes a los cuales no les importe gastar un poco más para que su familia pueda viajar con gran comodidad y seguridad.

Skoda Karoq

A pesar de que lleva poco tiempo en el mercado, esta generación de SUV está teniendo una aceptación creciente por parte de los conductores que buscan un vehículo amplio para la familia. Además de ser amplio, destaca por ser elegante y sobrio, de aquí que se presente como otra opción a valorar en la compra del SUV según nos comenta la empresa de coches a la cual hemos consultado.

Cuenta con una mecánica de alta calidad que garantiza que el vehículo durará mucho tiempo. Otro punto positivo es que cuenta con un salpicadero realmente sobrio, el cual destaca por su gran resistencia y sobre todo por su diseño. Si el objetivo del vehículo es la comodidad para la familia, esta alternativa se adapta muy bien. Por ejemplo, el maletero es amplio y en consecuencia perfecto para poder llevar fácilmente la compra o las maletas cuando la familia se vaya de viaje. Los asientos Varioflex son muy cómodos y en todo momento se tiene la sensación de una gran calidad.

Range Rover Evoque

Si buscas un SUV de alta calidad con poderío y con un diseño elegante, el Range Rover se presenta como una gran opción a tener en cuenta. No importa si apuestas por la versión de diésel o gasolina, te puedo asegurar que en todo momento conseguirás muy buenos resultados.

Estamos hablando de un SUV compacto premium que ha sabido adaptarse muy bien a los nuevos tiempos para situarse como uno de los vehículos más vendidos del mercado a pesar de que el precio no es barato. El interior está muy bien conseguido, de aquí merezca la pena pagar cada euro que cueste. Todos los acabados están muy bien conseguidos y ofrece una gran comodidad en todos los aspectos. Cuando entramos en su interior se nota desde el primer momento que estamos ante un SUV exclusivo. Si no fuera por el precio, sería un modelo perfecto para todo tipo de familias ya que no tiene ningún punto en contra.

Audi Q5

Para finalizar te voy a recomendar un SUV de tamaño medio que ha sido fabricado por la marca Audi. Solo con eso ya podemos tener la seguridad de que estamos ante un vehículo que nos va a dar muy buenos resultados.

Tiene un diseño deportivo que se adapta muy bien a todo tipo de conductor, aunque te puedo asegurar que se adapta muy bien si le vamos a dar un uso familiar. Y a pesar de que esta generación ya lleva un par de años en el mercado, te puedo asegurar que sigue siendo un SUV actualizado, tanto por fuera como por dentro. Es un vehículo que incluye una gran comodidad, el interior está muy bien ejecutado y cuneta con un rango de tecnología y mecánica que hace que sea un vehículo muy fácil de conducir.

Si buscamos puntos negativos, podríamos decir que tiene un diseño sobrio y el precio es elevado, por lo que no es apto para todos los bolsillos. Pero si la familia tiene potencial económico, la verdad es que es una gran opción de compra.