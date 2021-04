VOLKSWAGEN ID.4 el primer SUV basado en la innovadora matriz de propulsión eléctrica modular

El primer SUV basado en la innovadora matriz de propulsión eléctrica modular (MEB) recibe la mayor cantidad de votos de los 93 jurados internacionales

El ID.4 convence por su innovación y por su tecnología sin emisiones

Volkswagen logra estar en lo más alto del podio en el premio World Car of the Year por quinta vez

El “World Car of the Year 2021” es un Volkswagen: el nuevo ID.4 totalmente eléctrico se impuso a la fuerte competencia internacional en los World Car Awards. Estos premios están representados por más de 90 periodistas internacionales del motor de 24 países, que votan por las mejores innovaciones del mercado mundial.

“Estamos especialmente satisfechos de que nuestro ID.4 haya sido nombrado World Car of the Year”, afirma Ralf Brandstätter, Consejero Delegado de Volkswagen. “No solo porque es uno de los premios automovilísticos más importantes del mundo, sino porque el jurado también reconoció una gran idea y un gran equipo. El primer modelo ID. dirigido a los mercados clave de Europa, China y EE. UU. lleva nuestra ofensiva eléctrica por todo el mundo. Un coche convincente, una gran idea, ¿y el premio al coche mundial del año? ¡Es una gran combinación!".

Los vehículos candidatos al premio World Car of the Year deben cumplir los requisitos mínimos de 10.000 unidades por año fabricadas y ofrecerse en al menos dos continentes.

“El premio al World Car of the Year marca un gran éxito para todo nuestro equipo ID.”, dice Thomas Ulbrich, responsable de Desarrollo Técnico de la marca Volkswagen. “Hemos tenido éxito en el desarrollo de un automóvil que inicia el cambio de sistema a la movilidad eléctrica en el segmento más importante de SUV compactos del mundo y, además, ofrece una excelente usabilidad diaria. Con él, el ID.3 y los próximos modelos ID. estamos consiguiendo que la movilidad eléctrica en el mercado de volumen sea algo que todos puedan experimentar”.

El jurado elogió el respeto al medio ambiente que supone la ausencia de emisiones directas, así como alguna de las características más innovadoras del ID.4. Un ejemplo es el Head-up display con realidad aumentada, disponible opcionalmente, que proyecta información importante en el parabrisas, como las flechas de giro del sistema de navegación. El conductor ve esta información como una imagen tridimensional situada a una distancia virtual de entre tres y diez metros por delante del vehículo, lo que supone que la pantalla se integra perfectamente en el mundo exterior real. Cuando el Control de Crucero Adaptativo (ACC) o el Travel Assist (opcional) están activos, el vehículo frente al ID.4 se resalta con una marca luminosa en la pantalla de visualización frontal para poder mantener la distancia requerida.

El ID.4 también establece nuevos estándares en cuanto a digitalización. Antes del final de verano podrá recibir actualizaciones periódicas y nuevas funciones de manera inalámbrica “Over the Air”, convirtiendo a Volkswagen es la primera marca en el segmento de volumen en ofrecerlas. De esta manera, el vehículo estará siempre actualizado, un requisito clave para desarrollar nuevos modelos comerciales.

Con este galardón en la 17ª edición del premio World Car of the Year, el ID.4 continúa la historia de éxito de Volkswagen en este certamen. El nuevo SUV eléctrico no solo está recibiendo una buena acogida por parte de la prensa especializada, sino también por los clientes. Volkswagen planea entregar alrededor de 150.000 ID.4 en todo el mundo a lo largo de este año. La ofensiva eléctrica es uno de los pilares centrales de la estrategia ACCELERATE de Volkswagen. La compañía planea lanzar al menos un nuevo modelo totalmente eléctrico al mercado cada año.

Debido a la pandemia de COVID 19, la ceremonia de entrega de premios de los World Car Awards se llevó a cabo de forma digital. Puede verse completa a través de YouTube: YouTube.com/worldcartv.

Ganadores Volkswagen en los World Car Awards:

2009: Golf (World Car of the Year)

2010: Polo (World Car of the Year)

2011: up! (World Car of the Year)

2013: Golf (World Car of the Year)

2021: ID.4 (World Car of the Year)