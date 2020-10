Volkswagen presenta el nuevo ID.3, el primer coche del mundo fabricado con un balance neutro de emisiones de CO2

El ID.3 marca un nuevo hito en la historia de la marca ya que con este modelo Volkswagen arranca su era de la electromovilidad, iniciando así el tercer gran capítulo en la historia de Volkswagen. Al igual que el primer Beetle y el primer Golf, el modelo compacto 100% eléctrico representa el inicio de una nueva era de la movilidad, es el primer coche eléctrico con una versatilidad ilimitada para el uso diario y, a su vez, es asequible para millones de clientes y marcará un hito para el futuro de la movilidad eléctrica.

El ID.3 además, es el máximo representante de la estrategia "Way to Zero", un programa que tiene como objetivo ofrecer una movilidad de cero emisiones.

La marca está reduciendo considerablemente su media de emisiones con un programa de electrificación de varios modelos con tecnología Mild Hybrid, una importante ofensiva de modelos híbridos enchufables, y el desarrollo de una gran familia ID. con modelos 100% eléctricos, además de mejorar la eficiencia de los motores de combustión.

En este sentido el ID.3 es el máximo exponente de esta filosofía ya que se adelanta a la fecha marcada siendo el primer coche que se fabrica en la planta de Zwickau con un balance neutral de emisiones de CO2.

Plataforma MEB, la columna vertebral técnica con la que Volkswagen quiere liderar el mercado mundial de la movilidad eléctrica

La marca Volkswagen ha anunciado una fuerte apuesta por la movilidad eléctrica respaldada por una potente inversión de 11.000 millones de euros hasta el año 2024 para el desarrollo de la electromovilidad.

El ID.3 también es pionero al estrenar la nueva plataforma modular de propulsión eléctrica MEB, columna vertebral técnica de la ofensiva eléctrica, ya que sobre ella se fabricarán diversos modelos 100% eléctricos del grupo Volkswagen.

Entre sus ventajas destaca la escalabilidad a otros modelos. De hecho, la previsión es que el grupo alcance los 20 millones de vehículos fabricados sobre esta plataforma hasta 2029. Esta nueva arquitectura permite jugar con las proporciones del exterior y ganar mucho espacio en el interior, lo que da lugar generando el concepto "Open Space" centrado en la comodidad de los pasajeros y que ofrece la posibilidad de contar con diferentes tamaños de baterías.

Las autonomías de hasta 549 km (WLTP) y la capacidad de carga rápida son otros puntos fuertes para viajes y largos recorridos. Todas las versiones del ID.3 pueden cargarse con corriente alterna (CA) hasta 11 kWh y con corriente continua (CC) entre 50kWh y hasta 125 kWh en la versión ID.3 Pro S permitiendo recargar en tan solo 30 minutos la energía necesaria para un trayecto de 350 km.

Facilidades para la recarga en tránsito y en el hogar

Durante el viaje, a través de servicio de carga We Charge hay acceso a cerca de 1.200 puntos de recarga actualmente (más de 150.000 puntos de carga en Europa), entre los que se encuentran los de la red IONITY.

Por otro lado, para la carga en casa, Volkswagen pone al alcance de sus clientes un servicio llave en mano gracias a Elli. A través de esta empresa del Grupo Volkswagen se ofrece la posibilidad de elegir entre tres cargadores diferentes, así como la posibilidad de contar con un servicio de instalación de la más alta calidad.

Tres acabados y tres tamaños de batería

La batería, de tres tamaños, va instalada en el suelo entre los dos ejes contribuyendo a proporcionar un centro de gravedad muy bajo así como un óptimo reparto de pesos. Esto repercute directamente en una mejora del comportamiento dinámico del ID.3 y de la experiencia de conducción. La versión Pure monta una batería con una capacidad de 45 kwh, el acabado Pro de 58 kwh y el Pro S de 77 kwh con una autonomía de 549 kilómetros WLTP.

Las potencias del motor oscilan entre los, 107 kW (145 CV) y los 150 kW (204 CV).

En cuanto a la personalización, el ID.3 se ofrece con 6 colores exteriores, 5 configuraciones de interior y llantas de 18" hasta 20".

Además de las versiones especiales para el arranque de la comercialización (1st Plus y 1st Max), hay 7 versiones ya pre-configuradas para la comodidad del cliente y para la agilidad y rapidez en el proceso de fabricación y, por tanto, de plazo de entrega: Pro Performace; Life; Style; Bussines; Max; Pro S y Tour.

Cada una de estas versiones incluirá, de serie, al menos dos de los cinco paquetes de equipamiento disponibles, y los clientes podrán elegir el color exterior e interior, los asientos y las llantas, así como otras opciones individuales, como la bomba de calor o la preparación del portabicicletas.

Los precios de la gama actual de ID.3 parten de los 36.145€ (sin MOVES II ni descuentos incluidos) de la versión Pro Performance con batería de 58 kWh, 150 kW (204 CV) y 420 kilómetros de autonomía. Más adelante se ofrecerá la versión City basada en el acabado Pure por debajo de los 30.000€ (sin MOVES II ni descuentos incluidos).