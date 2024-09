Alfa Romeo Junior Elettrica. Respeto a la tradición

Con el nuevo Alfa Romeo Junior la marca italiana se lanza a la conquista del segmento B-SUV de lujo. El modelo Junior Elettrica (156 CV) es el primer vehículo eléctrico (BEV) de Alfa Romeo, al que se unirá a finales de año el Junior Elettrica Veloce (280 CV). Pero la gama también acoge un modelo de combustión, el Junior Ibrida, dotado con un motor de gasolina e hibridación ligera de 48 V (MHEV) que arroja 136 CV. Los precios a partir de 29.000 euros.

Los pedidos acumulados del nuevo Alfa Romeo Junior hasta el pasado mes de agosto ascendían a 337 unidades. Pero lo más importante es que Alfa Romeo ya tiene en España un 59% de presencia dentro del mercado total premium, en tanto en Europa la cobertura de mercado llega hasta el 70%. El lanzamiento del nuevo Alfa Romeo Junior supone todo un hito en la historia de la legendaria firma italiana. No solo se trata del primer Alfa Romeo eléctrico, sino que vuelve a un segmento que había abandonado, el B, en el que no tenía presencia desde que desapareciera en 2018 el Alfa Romeo MiTo. Pero la vuelta al segmento B supone significativos cambios en la estrategia de Alfa, puesto que el MiTo era un turismo y el nuevo Junior es un SUV o, mejor dicho, un crossover. Una estrategia muy acertada, adecuada a los tiempos que corren, en los que los todocamino no cesan de subir posiciones.

Cola truncada que directamente evoca a la parte posterior del Alfa Romeo Spider Duetto III de 1983, con su gran alerón negro integrado.

Con el nuevo Junior, Alfa Romeo vuelve con fuerza al segmento B, en concreto al B-SUV, con el punto de mira puesto en hacerse con una importante parte de este pastel. Un pastel que tendrá que compartir con otros rivales, como el Lexus LBX, el Audi Q2 o el DS 3. El Junior mide 4, 17 m de longitud, por lo que constituye la puerta de entrada a la gama SUV de Alfa Romeo, a la vez que la completa o cierra por abajo. Su hermano, el Tonale, mide 35 cm más de largo (segmento C-SUV) mientras el Stelvio (4,69 m) se posiciona en el siguiente escalón (D-SUV). Pero aparte de ser una importante pieza para ampliar la oferta de Alfa Romeo, el Junior es su primer vehículo eléctrico, lo que significa todo un acontecimiento en su dilatada historia a la vez que da el pistoletazo de salida hacia una gama 100% eléctrica. Después del Alfa Romeo Junior la firma lanzará en 2025 su primer automóvil únicamente eléctrico (BEV), no habrá otras variantes con otro tipo de propulsor, para en 2027 fabricar exclusivamente vehículos BEV.

El botón de arranque/parada del motor pasa del volante a la consola central, delante del selector de marchas.

Un diseño evocador y con personalidad

Hablar del Alfa Romeo Junior significa hacerlo de Alejandro Mesonero-Romanos, su creador y director de diseño en Alfa Romeo, además del más puro diseño italiano. Aunque no es el primer Alfa Romeo salido del lápiz de Mesonero-Romanos, pues fue el exclusivo 33 Stradale, en el fondo puede decirse que si lo es a nivel comercial, de gama de calle. El diseñador español ha sabido plasmar en las líneas del nuevo Alfa Romeo Junior el rico legado de la marca a través de toda una serie de evocadores detalles, mezclándolo con su ingenio creativo. El resultado es un SUV de moderno e intemporal aspecto en el que se dan cita diseño italiano, modernidad, clasicismo y un cuarto factor muy importante, personalidad. Aunque se trate de una carrocería crossover, la silueta de coche deportivo queda bien patente gracias en parte a ese techo flotante que se acentúa con la opción del techo en negro.

Gran dinamismo y una trazada muy precisa se dan cita en el Alfa Romeo Junior Elettrica.

A pesar de rendir fidelidad al rico pasado de la firma, el Alfa Romeo Junior es un automóvil con una marcada personalidad. El ADN de la marca rezuma, está presente en toda la carrocería, motivo por el que resulta inconfundible. De inmediato se le identifica como un Alfa Romeo. No obstante la firma italiana ha hecho muy bien los deberes, y a la hora de configurar por segmentos su gama SUV ha conseguido dotar a cada modelo de personalidad propia, para no confundirlos. Otros fabricantes parece que segmentan su gama de modelos en base a las dimensiones de la carrocería, pues utilizan un estilo, un molde bastante similar para todos ellos que propicia que sea el propio tamaño del molde una de las diferencias más significativas.

El frontal continúa siendo el protagonista, recoge el mítico trilobulado de la marca compuesto por sus tres característicos elementos, el Scudetto y las dos bigoteras laterales. Pero una de las significativas novedades consiste en que se ofrecen dos diseños para el Scudetto en función de la versión. Para el acabado básico se ofrece el Leggenda, constituido por una especie de malla que porta el nombre Alfa Romeo con las tradicionales letras, rememorando la parrilla de los Alfa clásicos.

El diseño Leggenda del Scudetto, a base de una especie de trama con la clásica inscripción Alfa Romeo, rinde homenaje a la parrilla de los legendarios Alfa.

El Scudetto Progresso es de tinte más vanguardista, acoge un relieve con la silueta del Biscione, y se reserva para las versiones Speciale y Veloce. No obstante la parte posterior del vehículo también reivindica su protagonismo. La cola truncada del Junior recuerda a los Alfa SZ y Giulia TZ, pero sobre todo guarda bastante similitud con la trasera del Alfa Romeo Spider Duetto III de 1983, con su gran alerón integrado en negro.

Dos niveles de acabado y tres paquetes

Si la carrocería rezuma esencia Alfa por los cuatro costados, esa misma sensación se tiene cuando se accede al interior. Como viene siendo habitual la consola central está orientada al conductor, un personaje siempre mimado por la marca. Ante el conductor se presenta un salpicadero de corte deportivo y original factura, con una serie de elementos ya conocidos que constituyen un guiño a Alfa Romeo. Es el caso de la tradicional doble visera a modo de cannocchiale (catalejo) que cubre el cuadro de instrumentos o las salidas de aire con forma de quadrifoglio (trébol de cuatro hojas). Tanto para el cuadro de instrumentos como para el sistema multimedia se contemplan pantallas de 10,25 pulgadas.

Genuino sabor Alfa también en el interior, con un cuadro de instrumentos tipo cannocchiale (catalejo) y aireadores con forma de quadrifoglio (trébol de cuatro hojas).

Curiosamente el botón de arranque/parada del propulsor ya no se encuentra en el volante, ahora se ubica en la consola central, delante del selector del cambio de velocidades. Con respecto a la capacidad del maletero, las variantes eléctricas (BEV) disponen de un volumen de 400 l mientras en las híbridas de 48 V (MHEV) es de 415 l.

La gama Alfa Romeo Junior es muy sencilla. Se articula en tono al nivel de acabado básico y al Speciale. El acabado Speciale es una versión limitada en el tiempo, permanecerá vigente unos 10 meses. Un tercer acabado, el Veloce, es exclusivo del modelo eléctrico más potente (280 CV). El equipamiento de serie del acabado básico incluye tapicería Icona, llantas de aleación Turbina de 17 pulgadas, Scudetto de diseño Leggenda, cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas, pantalla táctil de 10,25 pulgadas con Apple Car Play y Android auto, climatizador, control de crucero adaptativo, frenado de emergencia con detector de peatones y bicicletas, reconocimiento de señales de tráfico, sensores traseros de aparcamiento, faros de led, ópticas traseras de led, etc. En lo que respecta a la versión Speciale incorpora asientos delanteros eléctricos y calefactados con función masaje, pedales deportivos, volante tapizado en cuero, umbral de puerta metálico, portón eléctrico manos libres, llantas de aleación Fori de 18 pulgadas, cristales tintados, Scudetto con diseño Progresso, control de crucero adaptativo con centrado de carril y asistencia para atascos de tráfico, cámara de visión trasera, etc.

Asientos delanteros tipo baquet, firmados por Sabelt, para el interior Corsa, que forma parte del paquete deportivo.

Ambas versiones, Básica y Speciale, pueden personalizarse con un mayor equipamiento añadiendo paquetes opcionales. A este respecto se ofertan tres: Tech, Premium y Deportivo. Los tres pueden combinarse con el acabado Básico mientras el acabado Speciale puede adoptar el Tech y el Deportivo, ya que en su dotación de serie incluye el paquete Premium.

Un eléctrico en las filas de Alfa

Partiendo de la base que Alfa Romeo es sinónimo de deportividad y placer de conducción, habrá usuarios que recelarán de un Alfa con un propulsor eléctrico. De acuerdo que para muchos Alfistas un motor de combustión puede ser algo que forme parte de la esencia de la marca. Pero también hay que evolucionar, y a este respecto cabe apuntar que el Alfa Romeo Junior Elettrica respecta la tradición de Alfa en lo concerniente tanto a placer de conducción como de sensaciones al volante y también en comportamiento dinámico. El Alfa Romeo Junior Elettrica va propulsado por un motor eléctrico que arroja 156 CV ubicado en la parte delantera del vehículo, por lo que la tracción es a las ruedas delanteras, y como en todos los eléctricos no hay caja de cambios. Monta una batería de 54 kWh de capacidad que autoriza una autonomía WLTP de 410 km. Los tiempos de recarga en corriente alterna (AC) oscilan entre las 6 horas cargando a 11 Kw y las 8,5 horas a 7,4 Kw. Como el Junior Elettrica está disponible tanto con el nivel de acabado básico como con el Speciale, cabe apuntar que el cargador de a bordo en el básico es de 7 Kw mientras que en el Speciale es de 11 Kw. Pero la carga en corriente continua (CC) a 100 Kw permite pasar del 10% al 80% en 30 minutos.

Con un chasis muy bien puesto a punto, el vehículo digiere muy bien los constantes cambios de apoyo.

En el apartado de las prestaciones, el Alfa Romeo Junior Elettrica alcanza una velocidad máxima de 150 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h en 9 s. El consumo combinado en ciclo WLT se cifra en 15 kWh/100 km. Como vehículo eléctrico, el Junior Elettrica se beneficia de la inmediatez de respuesta del propulsor. Da gusto pisar el acelerador y comprobar cómo el vehículo acelera de inmediato de forma totalmente lineal y con contundencia. Ahora bien, si el pie derecho abusa de estos gratificantes caprichos la autonomía se resiente bastante. Dinámicamente, la pisada del vehículo es inmejorable a la vez que dibuja a la perfección la trayectoria marcada por el volante. Por otro lado resulta muy difícil descolocar el tren trasero. No hay que preocuparse del cambio de marchas porque no las hay, el conductor solo tiene que preocupase de acelerar, de frenar y de manejar la dirección. Al tacto deportivo contribuye una suspensión muy elaborada, con un justo grado de dureza para no perjudicar en exceso el confort de marcha, pero asimismo una modélica dirección, muy directa y comunicativa. A medida que se van haciendo kilómetros y se coge el tacto a este Junior Elettrica la verdad es que convence. Los precios parten de 38.500 euros para la versión con el acabado base, hasta los 41.000 euros de la versión Speciale.