Audi A3. La fuerza de un pionero

La gama Audi A3 se renueva adoptando sutiles cambios tanto a nivel de diseño exterior como interior y notables mejoras en equipamiento. Está disponible con carrocería de 5 puertas (Sportback) y de 4 puertas (Sedan). Pero como novedad aparece el modelo A3 allstreet, de aspecto campero y sobre base Sportback. Corona la gama el potente S3, con motor de 333 CV y tracción integral quattro. Los precios parten de 32.960 euros.

La aparición del Audi A3 en 1996 supuso la primera incursión de un fabricante especialista o premium en el segmento de los compactos (C), hasta este momento feudo exclusivo de las marcas generalistas. Así pues la marca de los cuatro aros fue la primera en abrir este suculento melón que tan buenos resultados le ha proporcionado a lo largo de 28 años, fue la creadora del segmento compacto premium. Posteriormente empezaron a llegar de forma escalonada otros fabricantes al comprobar el enorme potencial de este segmento compacto de lujo, siguiendo la estela marcada por Audi para subirse a ese tren llamado éxito.

De esta forma, muchos fueron los modelos de otras marcas especialistas que aparecieron en el mercado tras el lanzamiento del Audi A3. La Clase A de Mercedes-Benz debutó en 2012 como turismo compacto, cuando se lanzó la tercera generación del modelo. Unos cuantos años antes, BMW también quiso participar en este suculento pastel del segmento C premium con la puesta en escena en 2004 del BMW Serie 1, mientras el Volvo C30 inició su singladura comercial en 2006. Otros rivales del Audi A3, como el Lexus CT o el Alfa Romeo Giulietta, iniciaron su comercialización en 2010. Toda una pléyade de fechas y modelos que pone en evidencia el gran acierto, la visión de futuro que tuvieron los responsables de Audi con la concepción de un vehículo como el A3. Ya se sabe que quien da primero da dos veces y, además, como en este caso, creando tendencia.

Cambios en carrocería y habitáculo

A lo largo de 28 años y de cuatro generaciones de Audi A3, el vehículo ha cautivado, ha convencido a 6 millones de clientes, permitiéndoles dar el salto al segmento premium, pues muchos provenían de firmas generalistas. Ahora, cuando se cumplen cuatro años del lanzamiento de la cuarta generación del Audi A3 (2020), llegó el momento de la preceptiva puesta la día o actualización. Una actualización de contempla sutiles cambios a tanto nivel de exterior como de interior. En el frontal se percibe la nueva parrilla, sin marco y más ancha compartiendo protagonismo con las grandes tomas de aire laterales, mientras el spoiler delantero hace que el coche parezca más bajo. El nuevo diseño de los faros LED y Matrix LED, más estilizado, incluye un conjunto de 24 led distribuidos en tres filas situados en la parte superior del faro que configuran las luces diurnas.

En el frontal del renovado Audi A3 destaca la nueva parrilla, más ancha y sin marco, así como los faros con posibilidad de diversas firmas luminosas.

Por primera vez en el Audi A3 se pueden seleccionar, a través del sistema multimedia MMI, hasta cuatro firmas luminosas diferentes con distintas animaciones. Cuatro firmas que proyectan distintos dibujos o animaciones tanto al abrir como al cerrar el coche. Detrás, aunque las ópticas traseras conservan el formato anterior varía la distribución de las distintas funciones, en tanto el paragolpes adopta un nuevo difusor. El conjunto de la carrocería se completa con nuevas llantas así como con tres nuevos colores: Verde Distrito, Azul Ascari y Rojo Progressive. Curiosamente desaparece de la parte posterior del vehículo el logo que identifica la correspondiente versión, solo aparecen las siglas A3. Ahora es en el montante central donde va discretamente impresa la denominación de la versión en cuestión.

Para encontrar la identificación de las distintas versiones hay que echar un vistazo al montante central.

Al igual que en el exterior los cambios introducidos en el interior son sutiles, pero numerosos. Destaca la consola central rediseñada junto a los nuevos diseños del selector del cambio de marchas, de los tiradores interiores de las puertas y de las salidas de aire de la climatización. Además el equipamiento de serie se ha ampliado, contemplando el volante multifunción plus de tres radios forrado en cuero, el paquete de luz ambiental y el reposabrazos central delantero. Asimismo cabe resaltar las inserciones decorativas de tela en puertas y salpicadero. Personalidad propia es la que destila el salpicadero del A3, llamando poderosamente la atención esas salidas de aire situadas a ambos lados del cuadro de instrumentos que parecen fusionarse con el mismo o que forman parte del mismo.

Ergonómico interior

El puesto de conducción está completamente centrado en el conductor. La tecnología aplicada es la misma que la empleada en sus hermanos mayores, conformando un salpicadero cien por cien digital en el que elementos como el Digital Cockpit forman parte de la dotación de serie. No hay cabida para los relojes convencionales. Desde el nivel básico ofrece de serie dos pantallas, la del cuadro de instrumentos y la del sistema multimedia, esta última táctil de 10,1 pulgadas y con respuesta acústica (a la hora de seleccionar una función el tacto es parecido al de pulsar un botón convencional). El sistema multimedia resulta fácil de manejar, presentando de forma muy intuitiva los distintos menús. Afortunadamente el climatizador conserva su propio panel de control, colocado debajo de la gran pantalla táctil. Con respecto a la pantalla que configura el cuadro de instrumentos es de 10,25 pulgadas, controlándose desde el volante multifunción. Opcionalmente se ofrece el Audi Virtual Cockpit Plus, que adopta una pantalla de mayores dimensiones (12,3 pulgadas).

La consola central ha sido rediseñada al igual que el selector del cambio de marchas.

El sistema multimedia introduce interesantes novedades, como una tienda online que permite la descarga de aplicaciones de terceros; aplicaciones que se instalan en el sistema multimedia sin necesidad de pasar previamente por el Smartphone. Asimismo cabe destacarse las llamadas funciones bajo demanda. Se paga por el uso de determinados componentes que ya incorpora el vehículo, pero es necesario activarlos. De esta forma se permite al usuario añadir determinadas funciones vía online después de la compra del coche. Así, por ejemplo, cuatro funciones a la carta pueden añadirse a través de la aplicación myAudi. Se trata del MMI Navegación plus, el control de crucero adaptativo, el asistente de luz de carretera y climatizador de dos zonas. Todas las funciones pueden activarse para un mes, seis meses, un año, tres años o de forma permanente, en función de las necesidades del cliente.

Dos carrocerías y cinco propulsores

El Audi A3 está disponible con carrocería de 5 puertas (Sportback) y de 4 puertas (Sedan). El Sportback tiene una longitud de 4,35 m, en tanto el maletero ofrece un volumen de 380 l. Con una carrocería más larga gracias al voladizo trasero que configura el tercer volumen, el Audi A3 Sedan mide 4,50 m de largo y su maletero alarga la capacidad hasta los 425 l. Pero sin lugar a dudas la actualización de la gama Audi A3 ha traído bajo el brazo una gran novedad, como es la introducción en la misma de un nuevo modelo, el Audi A3 allstreet. Está basado en el A3 Sportback pero presenta un aspecto campero, adoptando algunos cambios a nivel de chasis y un equipamiento específico. Como broche de oro, coronando la gama, el potente Audi S3, que eleva su potencia hasta los 333 CV (23 CV más que su antecesor) y cuenta con tracción integral quattro. Puede adquirirse con carrocería Sportback y Sedan.

La carrocería Sedan de 4 puertas presenta una elegante silueta, y cuenta con un amplio maletero de 425 l.

En cuanto a la oferta de propulsores, el cliente puede escoger entre dos modelos con motor de gasolina y otros dos diésel, a los que se une el potente propulsor de gasolina del S3. El modelo de acceso en gasolina es el 30 TFSI, que monta una mecánica de 4 cilindros en línea con 1,5 litros (116 CV); puede llevar acoplado un cambio manual de 6 velocidades o uno automático de doble embrague S tronic de 7 relaciones. En el siguiente escalón se posiciona el 35 TFSI (150 CV) también de 4 cilindros en línea y 1,5 litros, en tanto puede equipar el cambio manual de 6 velocidades o el S tronic de 7 marchas. Cabe apuntar que las versiones equipadas con la transmisión S tronic incorporan un sistema de hibridación ligera de 48 V (MHEV), por lo que son portadoras de la etiqueta Eco. Ambos modelos cuentan con tracción delantera.

Las versiones de gasolina equipadas con el cambio automático S tronic de doble embrague adoptan un sistema de hibridación ligera de 48 V (MHEV).

Dentro de la oferta diésel, el 30 TDI monta un propulsor de 4 cilindros en línea con 2 litros de cilindrada que desarrolla 116 CV y lleva asociado un cambio manual de 6 marchas. A continuación se sitúa el 35 TDI (150 CV) con mecánica de 4 cilindros en línea y 2 litros acoplada a un cambio S tronic de 7 relaciones, pero en este caso no lleva sistema de hibridación ligera, por lo que al igual que el 30 TDI le corresponde la etiqueta C.

Estos modelos, que se ofertan con las dos carrocerías, de 5 puertas o Sportback y 4 puertas o Sedan, pueden combinarse con tres niveles de equipamiento: Advanced, S line y Black line edition. Los precios para el Audi A3 Sportback se mueven en una horquilla de precios que parte desde los 32.960 euros del 30 TFSI Advanced hasta los 44.510 euros del 35 TDI Black line edition. Para la versión Sedan, la escala de precios está comprendida entre 33.890 euros (30 TFSI Advanced) y 45.390 euros (35 TDI Black line edition). Las versiones de 4 puertas tienen un sobrecoste de 930 euros a igualdad de motorización y acabado.

Audi A3 allstreet

Quizá la novedad de mayor calado dentro de la renovada gama Audi A3 sea la aparición del nuevo Audi A3 allstreet. Se trata de una versión de aspecto campero sobre la base de la carrocería de 5 puertas en la línea de los vehículos conocidos como crossover. Esta particularidad junto con una serie de características específicas le confiere su propia personalidad dentro de la gama A3. Para empezar, a nivel de diseño exterior, luce la parrilla octogonal distintiva que portan los SUV o todocamino de Audi mientras en la parte posterior destaca el difusor trasero en plata. Visto lateralmente saltan a la vista los estribos y las molduras de la parte inferior de las puertas, las barras del techo y los embellecedores de los pasos de rueda en negro.

Toda esta serie de aditamentos le confieren un marcado aire campero que le acerca a sus hermanos, los modelo Q, a lo que se suma una mayor altura sobre el suelo. En concreto, el A3 allstreet ofrece 30 mm más de altura libre al suelo que el A3 Sportback, como resultado de una suspensión más alta, 15 mm, a los que se suman otros 15 mm adicionales que se deben al perfil del neumático. Una suspensión que asimismo posee una puesta a punto específica tanto en lo que afecta a los muelles como a los amortiguadores. Como resultado de esta superior cota se facilita a los pasajeros la entrada y salida del coche, a la vez que el conductor goza de una mayor visibilidad gracias a la posición ligeramente más elevada del asiento. Forman parte del equipamiento de serie los faros Matrix LED con cuatro firmas de luz diurna seleccionable, el control de crucero adaptativo, el asistente de aparcamiento con park assist plus, las llantas de 18 pulgadas, etc.

Sobre la base del A3 Sportback se ha desarrollado el nuevo modelo campero A3 allstreet, que ofrece 30 mm más de altura libre al suelo.

En el apartado de las motorizaciones, a diferencia de sus hermanos Sportback y Sedan, para el Audi A3 allstreet solo están disponibles los propulsores más potentes, tanto de gasolina como diésel, asociados al cambio automático de doble embrague S tronic de 7 velocidades. De la misma forma tampoco dispone de los tradicionales niveles de acabado, únicamente se ofertan dos versiones, gasolina y diésel, sin más. El modelo de gasolina es el 35 TFSI S tronic (MHEV), que monta el motor de 4 cilindros en línea con 1,5 litros de cilindrada de 150 CV asociado al cambio automático S tronic, y que incluye el sistema de hibridación ligera de 48 V (MHEV). Tiene un precio de 43.080 euros. Con respecto al modelo diésel 35 TDI S tronic va propulsado por la mecánica de 4 cilindros en línea con 2 litros de cilindrada y 150 CV, también asociada a un cambio S tronic. Pero en este caso no adopta hibridación ligera, siendo su precio de 45.160 euros. En ambos modelos la tracción es a las ruedas delanteras.

Audi S3

Dentro de la renovada gama Audi A3 también tiene cabida un modelo de rabiosa vocación deportiva, como es el Audi S3, que adopta a nivel de carrocería los mismos cambios estéticos que el resto de modelos de la gama. Pero en la parte posterior se encargan de dar la nota racing un difusor dividido en dos partes complementado con las cuatro espectaculares salidas de escape. Un sistema de escape de alto rendimiento opcional, que ofrece un sonido más rotundo, incorpora un silenciador de titanio. En el interior para acentuar el carácter deportivo del vehículo se encuentra el revestimiento negro del techo, los pedales de acero inoxidable, los umbrales de las puertas iluminados, los asientos deportivos con reposacabezas integrados o las molduras interiores con apariencia de aluminio. Forman parte del equipamiento de serie elementos como, el climatizador de dos zonas, el Audi virtual Cockpit plus con pantalla de 12 pulgadas, el sistema de navegación MMI Navegación plus con acceso a la tienda online o el paquete de luz ambiental plus.

Los cambios de mayor calado en el renovado Audi S3 se centran en el motor y en el chasis, por lo que las mejoras inciden en la dinámica del coche. El motor de gasolina turboalimentado 2.0 TFSI de 4 cilindros en línea y 2 litros de cilindrada ve retocada su gestión electrónica para elevar la potencia hasta los 333 CV, 23 CV más que su antecesor, mientras la cifra de par es de 420 Nm. Con estas significativas cifras se obtienen unas contundentes prestaciones, una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,7 s, con una velocidad máxima limitada a 250 km/h. Este potente propulsor lleva acoplada una caja de cambios automática de doble embrague s tronic con 7 velocidades, contando con tracción quattro. El S3 es el único modelo de la gama A3 que incluye tracción integral quattro.

Impactante la parte trasera del Audi S3, en la que destacan el difusor y las cuatro salidas de escape.

De cara a acentuar la deportividad, el S3 sigue la estela del RS 3 al adoptar el sistema de reparto de par en el tren trasero, el torque splitter. El torque splitter utiliza un embrague multidisco controlado electrónicamente en cada semieje (a la salida del diferencial) para una óptima distribución del par entre las ruedas traseras en función de la forma de conducción del momento y del modo elegido en el Audi drive Select, aumentando de esta forma tanto la agilidad como la estabilidad. Por cierto el selector de modos de conducción o Audi drive Select añade un programa más, el dynamic plus, que se suma a los ya conocidos para pasar a ofrecer un total de seis programas: auto, comfort, dynamic, individual, Efficiency y dynamic plus. Una amplia paleta que propicia desde un notable confort de marcha hasta un dinamismo extremo.

En modo dynamic plus se prioriza el envío de par al tren trasero mientras el torque splitter envía todo el par posible a la rueda situada en el exterior de la curva, una acción que provoca una divertida tendencia al sobreviraje. Además el control de estabilidad es menos intrusivo; también tanto motor como transmisión se han ajustado específicamente para este modo de conducción. De esta forma, en comparación con el programa dynamic, el régimen de ralentí del motor se incrementa 200 rpm hasta alcanzar las 1.300 rpm en aras de mejorar la aceleración desde parado. Todas estas mejoras se completan con retoques en la suspensión y discos de freno delanteros de mayor tamaño. La suspensión deportiva S que rebaja la carrocería 15 mm en relación con el A3, es de serie en el S3, al igual que el tren de rodaje deportivo S con amortiguadores adaptativos. Pero la suspensión delantera aumenta la caída negativa de las ruedas en favor de una mejor respuesta de la dirección. Con respecto a los frenos, los discos de freno ventilados del eje delantero son ahora de mayor tamaño y están perforados, además de aumentar su grosor 4 mm. También las pinzas de dos pistones de dicho eje son nuevas. El Audi S3 se comercializa con carrocería Sportback (65.260 euros) y con carrocería Sedan (66.230 euros).