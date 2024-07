Audi TT Coupé last edition 45 TFSI quattro. El adiós de un mito

El Audi TT se despide a lo grande del mercado español con el Audi TT Coupé last edition 45 TFSI quattro S tronic, una edición limitada a 25 ejemplares. Toma como base de partida la versión TT Coupé 45 TFSI quattro de 245 CV, con tracción integral quattro y cambio automático de doble embrague S tronic de 7 velocidades. Cuenta con elementos de diseño y equipamientos exclusivos. Su precio es de 72.800 euros.

Simplemente basta un vistazo para no olvidarse jamás de la silueta de un Audi TT, y no digamos nada si se observa de forma exhaustiva. Es de esos deportivos que irradia deportividad por los cuatro costados, pero nadie lo confundiría con otro de su misma categoría. Ello se debe a la intrínseca originalidad que de siempre ha adornado al Audi TT a lo largo de sus tres generaciones. Máxime cuando la marca, desgraciadamente, anunció hace ya bastante tiempo que este modelo no tendría sucesor, ocupando su lugar un deportivo eléctrico. En fin, son cosas propias de los tiempos que corren, marcados para bien o para mal por la electrificación.

Como todo en la vida llega, la producción del Audi TT cesó a finales del pasado año, por lo que puede afirmarse sin temor a equivocarse que este icónico deportivo ya ha pasado a la historia de la por la puerta grande. Aparte de sus cualidades como producto, esta realidad le catapulta a convertirse en todo un clásico de nuestros días. Un automóvil para conservar, para guardar en el garaje. Desde su presentación en 1998 y a lo largo de tres generaciones ha dejado huella en la historia contemporánea del automóvil.

Las llantas Audi Sport de 20 pulgadas con diseño de 10 radios en Y, calzadas con neumáticos 255/30, y las pinzas de freno en color rojo son exclusivas de esta edición limitada.

Pero las despedidas no tienen porqué ser tristes, pueden ser a lo grande. Y así lo ha hecho en España el Audi TT. Una despedida en la que la marca de los cuatro aros ha querido rendir merecido homenaje a los 25 años de historia del modelo. Para ello ha lanzado una edición especial limitada a 25 unidades (last edition), todas ellas numeradas, para el mercado español. Se trata del Audi TT Coupé last edition 45 TFSI 245 CV quattro S tronic. Dado que soy un sentimental, yo he querido también despedirme del Audi TT. Ha sido al volante de la unidad número 25, curiosamente la última de esta serie limitada, siendo consciente que sería el último TT al que me subiría como periodista del motor. A la vez que sentí una gran alegría, también me invadió cierta congoja.

Elementos exclusivos y abundante equipamiento

El Audi TT Coupé last edition tiene como base el TT Coupé 45 TFSI con motor de 2 litros (245 CV), tracción integral quattro y cambio automático S tronic de doble embrague con 7 velocidades. Adopta una serie de elementos de diseño exclusivos así como un equipamiento específico. Para empezar, el número de la edición limitada luce tanto en la consola central, delante de la palanca de cambios, como en los umbrales de las puertas.

En la consola central, delante de la palanca de cambios, una plaquita lleva la inscripción The last TT (el último TT) y el número de la edición limitada. En este caso 25/25, la última unidad.

Al abrir las puertas una proyección luminosa sobre el suelo incluye el logo de los cuatro aros y el geco que simboliza la tracción quattro. Además, cada una de estas 25 unidades viene acompañada de una caja de bienvenida que incluye un reloj firmado por Audi Sport y una carcasa para la llave del vehículo en fibra de carbono, a juego con las inserciones que decoran el interior. Forman parte del equipamiento de serie, el sistema multimedia MMI Navegación plus con Audi Connect, el cuadro de instrumentos digital Audi virtual Cockpit, el equipo de sonido Audi sound System, la interfaz para teléfonos móviles, la llave de confort y los faros Matrix LED.

A nivel de carrocería incluye una serie de elementos característicos a la par que diferenciadores. Destacan componentes como el paquete S line competition plus, las llantas Audi Sport de 20 pulgadas con diseño de 10 radios en Y, las pinzas de freno en color rojo, los cristales oscurecidos, el alerón trasero fijo pintado en negro o el difusor trasero que integra las dos salidas de escape. Hay disponibles tres colores para la carrocería: azul Nogaro efecto perla, blanco Glaciar metalizado y rojo Tango metalizado.

En la parte trasera destacan un alerón fijo en color negro y un difusor, también en negro, que integra las dos salidas de escape.

Asimismo en el interior la exclusividad sigue siendo la nota dominante de la mano de detalles específicos. Pero sobre todo llaman poderosamente la atención los asientos deportivos plus S tapizados en cuero y Alcantara que incluyen costuras de contraste en azul o en rojo, en función del color de la carrocería. A los que se suman, el volante deportivo multifunción forrado en cuero/Alcantara y achatado en su parte inferior así como las inserciones decorativas en carbono. Nuestra unidad 25 de 25 del TT last edition lucía un precioso color azul Nogaro, pero ante todo esta edición limitada resulta muy recomendable tanto para entusiastas del TT como para coleccionistas.

Tacto deportivo y fácil conducción

Oculto bajo el capó del Audi TT last edition se encuentra el propulsor del Audi TT 45 TFSI quattro, es decir, un motor de gasolina turboalimentado de 4 cilindros en línea dispuesto en posición transversal. Con una cilindrada de 2 litros desarrolla 245 CV de potencia y un par de 370 Nm, unas cifras que auguran unas buenas prestaciones. La velocidad máxima es de 250 km/h (limitada) y acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 s. Aunque el consumo se muestra sensible a la utilización que se haga del vehículo, lo cierto es que en el ciclo WLTP arroja un consumo combinado de 7,6 l /100 km. Sin embargo lo cierto es que en una utilización normal del vehículo, el gasto suele estar en torno a los 8,5 l/100 km, lo cual no está nada mal para un coche de estas características. A nivel de trasmisión cuenta con tracción integral quattro, mientras la caja de cambios es la automática S tronic de doble embrague con 7 relaciones. Es un cambio que se adapta muy bien al vehículo, no da tirones, respondiendo con prontitud.

El salpicadero destila deportividad extrema e integra cinco salidas de aire redondas. Tanto el volante como los asientos van tapizados en cuero-Alcantara.

La primera impresión que se tiene nada más efectuar los primeros kilómetros es el empuje que transmite el motor, mientras las pérdidas de motricidad brillan por su ausencia. Resulta muy fácil de conducir y de sacar la esencia a los 245 CV que proporciona, con una seguridad que difícilmente pondrá en aprietos al conductor. Es muy sencillo hacerse con las reacciones del coche, que invita a pasar por curva cada vez más rápido con un escaso balanceo de la carrocería. Su generoso calzado en medida 255/30 también contribuye a que se agarre al asfalto como una lapa. A veces se tiene la sensación de que gira casi plano. Con respecto a los frenos son bastante potentes y fáciles de dosificar, mientras la dirección electromecánica ofrece un buen tacto, facilitando bastante información sobre la trazada. Eso si, la suspensión es dura, y así se lo hace notar a los pasajeros cuando el pavimento está muy roto. Sobre firmes en buen estado la película cambia totalmente.

Un diseño espectacular y muy personal

El Audi TT se lanzó al mercado en 1998. Su revolucionario diseño, vanguardista y audaz, creó un antes y un después a la hora de concebir un automóvil deportivo. Su carrocería con profusión de formas arqueadas y esa cierta simetría entre la parte delantera y trasera lo convirtieron en algo único, difícil de imitar. Supo evolucionar a los largo de las tres generaciones con las que cubrió el total de sus 25 años de vida comercial. El TT last edition pertenece a la tercera generación, lanzada en 2014 y que experimentó una puesta al día en 2019. Una generación que supo conservar la esencia del modelo primitivo, pero que se estilizó a base de incluir trazos muy marcados a la vez que asimiló el lenguaje de diseño de la marca. Tanto el frontal como la parte trasera no pueden negar la procedencia, el ADN de Audi, de la misma manera que es la parte lateral la que guarda mayor similitud con la primera generación, además de ese formato de las ópticas traseras que repite el de los faros. Precisamente en el lateral los abultados a la par que redondeados pasos de rueda constituyen un importante nexo de unión entre las tres generaciones del vehículo, cuyas siluetas están cortadas por un mismo patrón: el patrón TT.

Caractarísticos de las tres generaciones del Audi TT son los abultados y redondeados pasos de rueda.

Las pautas de originalidad de la carrocería tienen continuación en el interior. El salpicadero, orientado hacia el conductor, muestra un sofisticado aspecto en el que se funden diseño y funcionalidad. Por otro lado tanto la calidad de materiales como de ejecución saltan a la vista.

Llama poderosamente la atención la ausencia de la pantalla multimedia en el centro del salpicadero, como suele ser lo habitual. Pero en este punto el Audi TT volvió a sorprender, pues toda esa información la acapara la gran pantalla de 12,3 pulgadas que asimismo oficia de cuadro de instrumentos. Permite elegir entre dos vistas; la clásica muestra en gran formato los tradicionales indicadores (velocímetro y cuentarrevoluciones), mientras el modo infotainment presenta una gran ventana central con los instrumentos redondos más pequeños a los lados. A partir de estas vistas pueden elegirse otras configuraciones, como una de marcado carácter racing a base de un gran cuentarrevoluciones clásico junto al que aparece la lectura digital de la velocidad y de la marcha insertada.

La pantalla del cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas oficia asimismo de pantalla del sistema multimedia.

Originales mandos para el climatizador

Para el manejo del sistema multimedia así como de las distintos modos de presentación pueden utilizarse los mandos que se encuentran a tal efecto en el volante o bien el tradicional mando giratorio y una serie de botones ubicados en la consola central. Tremendamente original a la vez que práctica resulta la operación del sistema de climatización. Las tres salidas de aire centrales incorporan en el centro los distintos mandos del climatizador: velocidad del ventilador/AC, control de temperatura/modo automático y, por último, distribución del flujo de aire/función recirculación.

En un ejercicio de auténtico estilo, las salidas de aire centrales acogen armoniosamente los controles del climatizador.

Siguiendo el mismo esquema, los aireadores laterales albergan el botón para la calefacción de los asientos. A través del Audi Drive Select se puede seleccionar cualquiera de los cinco modos de conducción ofrecidos: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic e Individual.

El habitáculo está configurado como un coupé deportivo de 2+2 plazas. Aunque las plazas traseras no sean muy recomendables para adultos, pueden resultar muy socorridas en momentos puntuales. Sin embargo abatiendo los respaldos de los asientos traseros, el maletero pasa de unos iniciales 305 l de capacidad a 712 l, un espacio más que generoso para el equipaje de dos personas que realicen un largo viaje. Con ello demuestra que siendo un deportivo que ha mimado mucho el diseño, no ha renunciado a unas buenas aptitudes para el uso diario, con unas dotes de practicidad que no se dan en muchos otros deportivos. Para terminar, reseñar que la visibilidad ganó muchos enteros con respecto al TT de primera generación.