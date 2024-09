Nissan X-Trail 1.5 e-POWER e-4ORCE. Marcando la ruta

Dentro de la gama Nissan X-Tail, el modelo híbrido e-POWER e-4ORCE 4x4 ofrece tracción integral gracias a sus dos motores eléctricos, delantero y trasero, que conjuntamente desarrollan 213 CV. Monta un motor de gasolina de 1,5 litros, sin conexión mecánica a las ruedas, cuya misión es accionar un generador para cargar la batería y alimentar los motores eléctricos.

El Nissan X-Trail es un modelo que ha dado muchas alegrías a la marca japonesa. Desde su aparición en 2002 se han vendido en todo el mundo más de 7 millones de unidades. La actual, cuarta generación lanzada al mercado en 2022, está contribuyendo a afianzar la buena fama del modelo debido a su aporte tecnológico, a su vocación de SUV familiar con versiones de 5 y 7 plazas y sobre todo por salvaguardar a la vez que potenciar las cualidades de sus antecesores. Fiel a estas cualidades y a la marca las versiones 4x4 siguen teniendo un especial protagonismo en la actual gama Nissan X-Trail. Además el diseño ha ganado muchos enteros, es sumamente atractivo, confiriéndole una gran apariencia.

La gama Nissan X-Trail se articula en torno a tres sistemas de propulsión que tienen en común compartir el motor de gasolina de 3 cilindros en línea con 1,5 litros de cilindrada, utilizado de diversas maneras. Cuenta con una particularidad que supone todo un derroche de tecnología, además de exclusividad, como es la relación de compresión variable en función de la carga del motor en aras a optimizar rendimiento y economía. El modelo 1.5 VC-T (163 CV) incluye hibridación ligera,tracción delantera y un cambio automático de variador continuo Xtronic. En el siguiente escalón se sitúa elhíbrido e-POWER, que lleva asociado junto al propulsor 1.5 de gasolina un motor eléctrico de 204 CV que es el encargado de accionar el tren delantero. Por último, como tope de gama, el modelo que nos ocupa. Porta el sistema propulsor más potente e incorpora tracción integral. Se trata del híbrido e-POWER e-4ORCE que incluye el citado motor de combustión 1.5, siendo los encargados de mover el vehículo dos electromotores,uno delantero de 204 CV y otro trasero de 136 CV que conjuntamente arrojan una potencia total de 213 CV. Toda la gama Nissan X-Trail cuenta con etiqueta ambiental ECO.

El nivel de acabado Tekna, el superior, incluye unas espectaculares llantas de aleación de 20 pulgadas calzadas con neumáticos 255/45.

Sofisticado sistema e-POWER

El sistema de propulsión híbrido e-POWER del Nissan X-Trail responde al concepto de hibridación en serie, en los que el motor de combustión se utiliza exclusivamente para accionar un generador que alimenta a un electromotor, que es el que en realmente proporciona tracción a las ruedas. Esto significa que el motor de combustión no proporciona tracción al no ir conectado mecánicamente a las ruedas, siendo su única función generar energía eléctrica para alimentar elelectromotor. Pero el Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE cuenta además con tracción a las cuatro ruedas (4ORCE). El ingenioso sistema e-POWER consta de un motor de gasolina de 3 cilindros en línea con 1,5 litros de cilindrada encargado de accionar un generador a la vez que oficia de motor de arranque. Pero la potencia de propulsión viene de la mano de los dos electromotores, que al fin y al cabo son los que se encargan de mover el vehículo. El delantero desarrolla 204 CV mientras el trasero proporciona 136 CV, siendo la potencia total conjunta 213 CV. Otros elementos que conforman el e-POWER son una batería de 2,1 kWh de capacidad así como un inversor. Pulsando la tecla EV (electric vehicle)se pueden recorrer hasta 3 km a baja velocidad siempre que la batería esté completamente cargada. La energía que produce el generador sirve para cargar la batería y también para alimentar directamente los motores eléctricos, en función de la demanda de potencia. Para cargar la batería el inversor transforma la corriente alterna producida por el generador en continua, pero cuando la batería alimenta el motor eléctrico la transforma en alterna.



Bonito diseño el de la parte trasera. Destaca el montante C en forma de aleta de delfín.

Todo un derroche de tecnología se da cita en el motor de gasolina tricilíndrico de 1,5 litros de la mano de un exclusivo sistema que permite variar la relación de compresión. Esta variación oscila entre 8:1 y 14:1,operación que se lleva a efecto mediante un actuador que cambia la longitud de la carrera del pistón. En caso de baja demanda de energía la relación de compresión estará en el rango más alto para mejorar tanto el consumo como las emisiones. Al contrario, en caso de un alto requerimiento de energía para cargar la batería o suministrar electricidad directamente a los electromotores, se activará una relación de compresión más baja para maximizar la potencia de salida del motor.

Suavidad de funcionamiento

El sistema híbrido en serie del Nissan X-Trail 1.5 e-POWER e-4ORCE se caracteriza por una gran suavidad de funcionamiento. A veces se tiene la impresión de estar al volante de un vehículo 100% eléctrico, sobre todo cuando se rueda a baja velocidad. Cuando entra en funcionamiento el motor térmico se nota, pero no es nada ruidoso y, sobre todo y a diferencia de lo que ocurre en algunos híbridos (en paralelo) de la competencia, no se produce ese desagradable fenómeno de motor muy revolucionado en relación con la velocidad a la que se circula. Como contrapartida el e-POWER se muestra más eficiente en el tráfico urbano que en carretera o autovía. El consumo combinado WLTP se cifra en 6,6 l/100 km. En la práctica, en trayectos por autovía a velocidades legales el gasto suele estar en torno a los 8 l/100 km o ligeramente por debajo. Eso si, siempre que no demos rienda suelta a esos 213 CV, porque la aceleración de 0 a 100 km/h es de 7 s mientras la velocidad máxima es de 180 km/h. No obstante, la verdad es que da gusto pisar el acelerador por la contundente respuesta que ofrece.

El modelo tope de gama, el Nissan X-Trail 1.5 e-POWER e-4ORCE, cuenta con tracción integral y 213 CV.

Invita a largos viajes, puesto que a la mencionada suavidad de funcionamiento se une una buena insonorización. En lo concerniente al comportamiento dinámico es un vehículo de consenso, muy equilibrado.Equilibrio que se traduce en una relación de perfecto maridaje entre comodidad y agilidad. Circulando por autovía se pone de manifiesto el alto nivel de confort que ofrece, y aunque en zonas de frecuentes curvas no es que invite a practicar una conducción deportiva, lo cierto es que no balancea en exceso.

Vocación familiar

Con una longitud de 4,68 m, el Nissan X-Trail 1.5 e-POWER e-4ORCE se inscribe en el segmento D de los todocamino (D-SUV). Cuenta con un amplio habitáculocon un buen número de soluciones prácticas, entre las que destaca la posibilidad de elegir la configuración para 5 o 7 plazas, sin olvidarse de la versatilidad que proporcionanlos asientos traseros, deslizables longitudinalmente 22 cm además de incluir respaldos reclinables. La sensación de espacio se hace particularmente evidente en las plazas posteriores, bastante generosas en todas sus cotas. Pero tan importante como la amplitud resulta tanto el acceso como el acomodo, y a este respecto facilitan mucho las cosas el ángulo de apertura de las puertas traseras de casi 90 grados y un piso con un túnel central poco prominente.

Facilita mucho el acceso a las plazas posteriores el gran ángulo de apertura de las puertas traseras, de casi 90º.

En las variantes de 7 plazas los asientos de la tercera fila permiten viajar con comodidad a personas cuya estaturano supere los 1,60 m, sin embargo ahí están también para pasajeros más altos. Un desahogo para momentos puntuales en desplazamientos no muy largos.

Los asientos de la tercera fila pueden abatirse. Ofrecen suficiente comodidad a personas cuya estatura no supere los 1,60 m.

Con respecto al maletero, muy aprovechable debido a sus formas, para las variantes de 5 plazas su volumen es de 575 l y de 1.396 l con los asientos traseros abatidos. Un volumen que se ve reducido en las versiones de 7 plazashasta los 465 l y 1.298 l con la segunda y tercera fila de asientos abatida. En caso de llevar operativas las 7 plazasel espacio del maletero se reduce a 120 l.

Tanto los asientos de la segunda como de la tercera fila pueden abatirse por separado. En caso de estar operativas las 7 plazas, el volumen del maletero se reduce a 120 l.

Sentados en el puesto de conducción se aprecia el corte moderno y funcional del salpicadero. Algo que se agradece frente a otros diseños de la competencia, de corte más impresionante y más recargado pero poco prácticos.Porque este es otro de los puntos fuertes del Nissan X-Trail, la gran ergonomía de la que hace gala. Es un coche que facilita mucho las cosas al usuario desde el primer momento, pues encuentra los distintos mandos colocados donde se espera. El tiempo de adaptación al vehículo es muy reducido, lo que agradecerán un buen número de conductores que detestan tener que realizar casi un curso para aprender a manejar las distintas funciones. El cuadro de instrumentos es una pantalla de 12,3 pulgadas mientras que la pantalla táctil del sistema multimedia es asimismo de 12,3 pulgadas (8 pulgadas en la versión básica). También se agradece lo fácil que resulta la utilización del sistema multimedia por la disposición de los distintos menús, así como la existencia de mandos físicos para algunas funciones, como es el caso del climatizador, del botón giratorio para el volumen o la tecla que activa la cámara de aparcamiento. Entre los asientos se ubica la ruleta para seleccionar los modos de conducción: Eco, Normal, Sport, Snow y Off-Road. Ruleta que incluye en su núcleo la tecla para activar el control de descenso de pendientes. Todo se resume en dos palabras: ergonomía y sencillez.

Corte muy moderno y funcional el del salpicadero, que destaca por ofrecer una gran ergonomía.

Generosa dotación de serie

El Nissan X-Trail 1.5 e-POWER e-4ORCE está disponible en cuatro niveles de equipamiento: Acenta, N-Connecta, Adventure y Tekna. Los precios, sin aplicar ningún tipo de descuento, oscilan entre los 45.400 euros (Acenta) y los 55.100 euros (Tekna), teniendo en cuenta que las variantes de 7 plazas tienen un sobrecoste de 800 euros. Sin embargo hay que destacar que la dotación de serie es ya muy abundante desde el acabado Acenta,que incluye, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de vehículos en ángulo muerto, faros full led, asistente de frenado marcha atrás, retrovisores calefactables, acceso y arranque sin llave,climatizador bizona, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla táctil multimedia de 8 pulgadas, retrovisores regulables y plegables eléctricamente, etc.

Los usuarios más exigentes encontrarán en el nivel de equipamiento superior (Tekna) la respuesta a sus requerimientos. Entre los elementos más significativos que incluye destacan, el climatizador de 3 zonas, el techo panorámico practicable, la tapicería en cuero Nappa,volante calefactable, equipo de sonido Bose con 10 altavoces, llantas de aleación específicas de 20 pulgadas, sistema de aparcamiento asistido, asistente de conducción ProPilot, cámara de 360º, faros Full Matrix Led, sistema de proyección de datos en el parabrisas de 10,8 pulgadas (Head-Up display), asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefactables y con memoria y asientos traseros calefactables. En definitiva, una dotación para satisfacer las necesidades o los gustos de los más sibaritas.