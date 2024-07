Peugeot 208 y 2008 Hybrid. Punto de equilibrio

Los renovados Peugeot 208 y 2008 adoptan ahora un interesante propulsor con hibridación ligera de 48 V (MHEV) pero con unas prestaciones que los acerca a los híbridos puros (HEV). Este sistema de propulsión consta de un motor de gasolina de 1,2 litros asociado a un motor eléctrico ubicado en la caja de cambios, y se ofrece con dos niveles de potencia, 100 CV y 136 CV.

Dentro del conglomerado de marcas del Grupo Stellantis, Peugeot es la más fuerte, como atestiguan las cifras. El pasado año la marca del león vendió en todo el mundo un total de 1,2 millones de unidades. La clave del éxito hay que buscarla en que unos productos que llegan a todos los segmentos y, lo que tiene muy especial relevancia en estos tiempos que corren, incorporan todo tipo de tecnologías de propulsión. Con respecto al papel que juega España en las ventas de Peugeot ocupa un lugar privilegiado al ser el quinto mercado a nivel mundial para la marca, en el que colocó el pasado ejercicio un total de 75.625 coches.

Pero Peugeot es también una marca altamente tecnológica, demostrándolo a través de inéditas propuestas como es el caso del puesto de conducción i-cockpit, que en los nuevos lanzamientos ha evolucionado hacia el i-cockpit panorámico. Esta última evolución consta de una gran pantalla curvada y flotante de 21 pulgadas. Por otro lado la flexibilidad de la familia de plataformas STLA, concebidas para vehículos eléctricos, pueden asimismo utilizarse en modelos con motor de combustión. Otro tanto a favor de Peugeot lo constituye el hecho de ser la marca generalista que ofrece la gama cien por cien eléctrica más amplia de Europa, con un total de 9 turismos eléctricos (BEV), desde el Peugeot E-208 hasta el Peugeot E-Traveller, en los que ofrece 8 años de garantía.

El Peugeot 208 Hybrid está disponible con tres niveles de acabado: Active, Allure y GT.

Sin embargo las ventas de vehículos eléctricos no cesan de ralentizarse en Europa, mientras en España no terminan de despegar. Ante esta realidad en Peugeot no se quedan con los brazos cruzados, como apuntábamos anteriormente ofrecen una variada paleta de tecnologías de propulsión, resultando especialmente atractiva su innovadora propuesta de sistema de hibridación ligera de 48 V (MHEV), que también pasa a motorizar a los renovados Peugeot 208 y 2008.

Un paso adelante en la tecnología híbrida de 48 V

El sistema de hibridación ligera de 48 V (MHEV) que propone Peugeot difiere de los sistemas de hibridación ligera convencionales en tanto ofrece unas prestaciones que le aproximan a los híbridos puros (HEV). Digamos que se posiciona entre ambos, está a medio camino, y ya se sabe, en el medio está la virtud. A diferencia de los MHEV clásicos, este sistema integra un motor eléctrico más potente ubicado en la caja de cambios y una batería de mayor capacidad, lo que permite al vehículo poder circular en modo eléctrico en determinadas circunstancias. El Hybrid de Peugeot consta de un motor de gasolina de 3 cilindros en línea con 1,2 litros de cilindrada, que ya lleva cadena para la distribución, ofreciéndose con dos niveles de potencia, 100 CV y 136 CV. En ambos casos lleva asociados los siguientes componentes, una caja de cambios automática e-DCS6 de doble embrague con 6 velocidades, un motor eléctrico de de 28 CV, un arrancador de polea y una batería de iones de litio de 0,98 kWh de capacidad que autoriza tanto cargas como descargas rápidas. Cabe apuntar que el motor eléctrico no suma su potencia a la del propulsor térmico, pues solo le sirve de apoyo en las fases de aceleración intensa.

Un funcionamiento muy suave y una contundente respuesta por parte del propulsor híbrido de 136 CV caracterizan al Peugeot 2008 Hybrid.

El sistema Hybrid MHEV de Peugeot se aproxima en algunas características a la del los híbridos clásicos HEV. De esta forma, el vehículo puede moverse exclusivamente con el motor eléctrico a velocidades por debajo de 30 km/h y en maniobras de aparcamiento. En modo eléctrico puede dispensar hasta 1 km de autonomía. Al levantar el pie del acelerador de forma persistente se acciona el modo eléctrico, incluso en el caso de pendientes descendientes el motor se para hasta una velocidad de 150 km/h, lo que se conoce como efecto vela. Por otro lado también incluye la función de frenado regenerativo al dejar de acelerar y al frenar.

Son muchos los beneficios y ventajas que se derivan de este innovador sistema Hybrid MHEV de Peugeot. Para empezar no paga impuesto de matriculación, a lo que se une todas ventajas que conlleva portar la etiqueta ambiental ECO de la DGT. Pero el punto fuerte en lo que a utilización respecta viene de la mano de un importante ahorro de combustible. Ahorro que puede ser de hasta 1,2 l/100 km circulando en carretera mientras en ciudad puede llegar hasta los 2,4 l/100 km. A la hora de conseguir tan brillante cifra de reducción en el gasto de gasolina hay que considerar las particularidades que presenta el tráfico urbano, que a veces propicia que pueda efectuarse hasta un 50% de la conducción en modo eléctrico.

Con una longitud de 4,30 m, el Peugeot 2008 Hybrid se encuadra dentro del segmento B-SUV.

En busca de la eficiencia

Los renovados Peugeot 208 (2024) y Peugeot 2008 (2023) enriquecen a la vez que diversifican sus respectivas gamas con la adopción del innovador sistema de propulsión con hibridación ligera de 48 V (MHEV). De los dos niveles de potencia que ofrece, el Peugeot 208 puede montar tanta la variante de 100 CV como la de 136 CV, mientras el 2008 solo adopta la más potente, la de 136 CV. Estos nuevos modelos van a resultar cruciales para Peugeot, aparte de por la propulsión híbrida, porque constituyen los puntales de apoyo para la marca del león en el competitivo segmento B y B-SUV. El segmento B tiene un peso del 43% en el mercado, y dentro de este mercado el 60% son SUV.

Con respecto a los modelos lanzados en 2020, los nuevos Peugeot 208 y 2008 adoptan a nivel de carrocería algunos cambios. Cambios que se centran en nuevos paragolpes y en el diseño interior de los faros, de las funciones luminosas. Asimismo destacan las tres tiras luminosas que conforman las luces diurnas, a lo que se añade nuevas llantas. Ya en el interior, en función del nivel de equipamiento, la pantalla del cuadro de instrumentos es de 10 pulgadas. Pero en las versiones GT se añade el sofisticado detalle de visualizar la información en dos planos para propiciar un efecto tridimensional. Ahora todas las versiones montan pantalla multimedia de 10 pulgadas. Se puede escoger entre tres niveles de equipamiento, Active, Allure y GT.

Según nivel de acabado, el cuadro de instrumentos puede ser una pantalla de 10 pulgadas, pero en todas las versiones la pantalla multimedia es de 10 pulgadas.

Los Peugeot 208 y 2008 Hybrid brindan una utilización muy placentera tanto en ciudad como en carretera. La respuesta del motor es contundente desde abajo gracias al apoyo del motor eléctrico. Aunque a veces los arranques, si no es en modo eléctrico y se acelera con contundencia, resultan un poco bruscos. El nivel de regeneración no puede elegirse a voluntad del conductor como en los eléctricos puros o en los híbridos enchufables. En este caso se regula en función de la velocidad y de la carga de la batería. Pero una de las principales ventajas de estos modelos es su economía de uso.

La versión Hybrid de 100 CV del Peugeot 208 tiene un consumo combinado WLTP de 4,5 l/100 km. En nuestra toma de contacto pudimos comprobar que a velocidades legales por autovía el consumo real está en torno a los 5,5 l/100 Km. Un gasto muy contenido derivado de la tecnología de propulsión híbrida, que si se compara con un motor de gasolina de potencia equivalente autoriza ahorros de hasta 0,8 l/100 km en carretera, mientras en ciudad la cifra puede llagar hasta los 1,6 l/100 km. Hay que considerar que en el entorno urbano hasta un 50% del recorrido puede efectuarse eléctricamente. En el caso del Peugeot 2008 Hybrid, solo monta el propulsor más potente, el de 136 CV. Puede ahorrar en carretera hasta 1,2 l/100 km, en tanto en recorrido urbano el ahorro se incrementa hasta los 2,4 l/100 km. En el capítulo de los precios, con el descuento de la marca aplicado, los de la gama 208 Hybrid parten desde los 21.800 euros hasta los 26.700 euros. Para el Peugeot 2008 Hybrid se mueven en una horquilla comprendida entre los 27.440 y 31.190 euros