Vestle, nueva denominación que agrupa los veinte años de experiencia de iFOREX

En concreto, Vestle es el brazo europeo para el trading de ICFD, anteriormente, IFOREX, uno de los mayores y más conocidos bróker de forex en la industria. La compañía posee licencia del regulador chipriota, la Cyprus Securities and Exchange Commission con número 143/11 para la operativa en Forex y en contratos por diferencia (CFDs).

Recogiendo la dilatada experiencia de iFOREX, Vestle se adapta a las necesidades específicas de los inversores actuales, proporcionándoles la oportunidad de participar activamente en los mercados financieros constantemente crecientes de hoy en día. Los mejores ejemplos de su adaptabilidad a las necesidades de los usuarios ha sido la apertura en los últimos meses a nuevos activos de inversión como las divisas alternativas del tipo bitcoin, monero, ripple, litecoin o ethereum.

Esto se une a un amplio abanico de productos para el trading sobre CFDs, incluyendo materias primas (petróleo, oro, gas natural, etc.), índices bursátiles y, como no, acciones de los principales mercados mundiales. Y por supuesto, en Vestle se seguirá operando en divisas tradicionales (euros, dólares, yenes, libras esterlinas, etc.)

La principal ventaja de la operativa a través de CFDs es que el inversor sólo ha de preocuparse por el precio del activo, pues no ha de comprarlo. De esta manera, se reducen las inversiones necesarias para invertir en, por ejemplo, los futuros sobre el petróleo, y se aumenta la seguridad de la inversión en criptodivisas, pues se evita la custodia, lo que impide que los usuarios pueden ser víctimas de hackers, como ha ocurrido ya en muchas plataformas, sobre todo en Asia.

Para facilitar la operativa en otro tipo de activos, como los índices bursátiles, Vestle ofrece la opción de los fondos cotizados o ETFs, otro instrumento financiero moderno y específicamente diseñado para una operativa ágil y económica en los indicadores.

Vestle combina la gestión del riesgo financiero a la antigua usanza, ofrecida en una plataforma de inversión avanzada y de fácil manejo, tanto para la operativa en web como desde teléfonos móviles inteligentes, y tanto para los operadores más avezados y experimentados, como para los menos iniciados.

Para estos últimos, la plataforma ofrece un entrenamiento cara a cara que facilite al inversor novel la práctica necesaria antes de lanzarse a la operativa por sí mismo. Además, Vestle facilita las herramientas de trading, información y atención personal a todos sus usuarios en atención telefónica en más de diez idiomas o, vía online, a través de plataformas de soporte para clientes, asistencia técnica o información general.

Todos estos servicios están disponibles para la operativa desde los teléfonos inteligentes más modernos, desde la información previa (valores destacados, agenda macroeconómica, etc.) las herramientas de análisis para poder identificar precios y tiempos de entrada o salida o las diseñadas para una operativa ágil y veloz que permitan que no se les escapen a los usuarios las mejores operaciones que descubran.