Alternativa a las Inmobiliarias tradicionales

Los propietarios de viviendas pueden vender piso de forma más económica y los compradores conocer a las personas que le venden su nueva propiedad. NetHome.es es sin duda un referente en estas nuevas soluciones alternativas a las inmobiliarias tradicionales y David García es su CEO y Fundador, que nos ha respondido a las siguientes preguntas:

¿Dónde está la clave del éxito de NetHome.es?

La realidad es que no existen trucos. Aunque resulta evidente que los compradores buscan un trato directo con los propietarios de las viviendas, ya que prefieren que sean ellos los que les enseñe su vivienda y no un vendedor. Además por nuestra parte, al no invertir tiempo en esas visitas, hemos ajustado nuestras tarifas hasta los 1.990 euros + IVA e invertimos nuestros esfuerzos en acciones de marketing para conseguir posibles compradores verdaderamente dispuestos a comprar las viviendas. Cobramos una cantidad justa por los servicios que prestamos y todo en un proceso de gran transparencia con rápidos resultados y claro está, cobrando solo si vendemos habiendo un ahorro medio de más de 15.000€

Los detractores argumentan que no se da un trato personalizado o que al ser empresas online se pone en riesgo la venta de la vivienda ¿Qué opinas de estas afirmaciones?

No se ajustan a la realidad. En NetHome.es somos una compañía mitad online mitad en el mundo real, y es que mientras que en el mundo online nos dedicamos al marketing para buscar posibles compradores en todas las opciones que existen actualmente; en la parte offline el asesor asignado visita la vivienda, conoce a los propietarios y se encarga de toda la gestión de la venta del inmueble igual que una inmobiliaria tradicional. Ya sea cuadrar las visitas con las agendas de los propietarios u ofrecer en todo momento un trato directo y personalizado somos los únicos que el asesor asignado atiende todas las llamadas y contactos de los posibles compradores el mismo,que es quien verdaderamente conoce la vivienda y las características tanto de ella como de los propietarios para poder conseguir futuros compradores motivados. Me gustaría saber si a todos los detractores les han invitado alguna vez a una barbacoa para celebrar la venta sus clientes…

¿Qué hace a NetHome.es un lugar único y diferente del resto de inmobiliarias tradicionales y online?

Pues las diferencias saltan a la vista. Como dato podemos afirmar que el 50% de las viviendas que tenemos a la venta han llegado a nosotros gracias al boca a boca de nuestros clientes, algo de lo que difícilmente pueda presumir otra inmobiliaria tradicional u online. Además ofrecemos un trato directo y un servicio personalizado por un precio muy justo. Solo referimos a los propietarios posibles compradores con posibilidades reales de adquirir el inmueble y así no les hacemos perder el tiempo con innumerables visitas.

Además nuestros tiempos de venta son más cortos de la media en el sector y asesoramos sin coste añadido al comprador en la gestión de su hipoteca, algo de lo que nos sentimos orgullosos ya que hemos conseguido mejorar las condiciones de sus hipotecas en el 86% de los casos gracias a los acuerdos cerrados a nivel nacional con las centrales hipotecarias líderes . Por el lado de la venta, los propietarios venden su piso al mejor precio evitando los elevados costes y comisiones de las inmobiliarias tradicionales.