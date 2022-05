Artículos ecológicos para hostelería

Que la ecología es ya un modo de vida, es algo que no podemos negar. Por eso, se ha extendido hasta a la hora de escoger los suministros para hostelería online o en tiendas físicas, como Comercial Trócoli, que nos ofrece garantía de elegir productos buenos, eficientes y, sobre todo, que se adaptan a las exigencias imprescindibles para el cuidado del medioambiente desde un servicio que mueve tanto volumen de ventas como el hostelero.

Comprar sin plásticos para la hostelería y el hogar

Los productos bio ya se han adaptado a las compras de productos no solo del hogar, sino también al mundo de la hostelería. Desde artículos ecológicos hasta biodegradables, la alternativa verde hace que podamos ser respetuosos con el medio ambiente desde el primer hasta el último momento, reduciendo o eliminando por completo el uso del tan contaminante plástico:

Artículos ecológicos desechables

Servilletas ecológicas, hechas de papel reciclado utilizadas y que, además de limpiar, decoran la mesa.

Manteles ecológicos, reciclados y más resistentes que los convencionales.

Papel higiénico ecológico, igual o mucho más suave que la apuesta normal, así que no es una excusa para no usar un papel higiénico ecológico, tratado para tener la misma calidad y confort para tu piel.

Papel secamanos ecológico, hecho con papel reciclado y que garantiza una total limpieza y absorción.

Artículos ecológicos biodegradables

Se caracterizan por ser productos que se descomponen en otros componentes químicos y se favorece así su reintegración a la tierra. Así, se permite su reutilización o su descomposición, por ejemplo, en compost para la fertilidad de las plantas.

Vasos compostables.

Cubiertos compostables.

Pajitas compostables.

Artículos ecológicos y biodegradables para hostelería en comercial trocoli

Ya hemos visto que ayudar al medio ambiente no está reñido con seguir disfrutando de los mejores artículos de hostelería, ya sea en su modalidad ecológica o por su capacidad de biodegradación, tanto si los necesitas en casa como para eventos como catering u hostelería a gran escala. Además, el reciclaje no supone que los materiales no tengan calidad ni que sean menos delicados o estén menos cuidados; todo lo contrario, suelen ser enseres que, por su tratamiento y fabricación, resultan exquisitos, delicados y que no pasan desapercibidos.

Comercial Trocoli puede ser tu tienda online de artículos eco para hostelería, porque combinan calidad y las mejores ofertas en productos bio y/o desechables de un solo uso, entre los que puedes elegir según tus necesidades:

Platos.

Vasos.

Bolsas de papel.

Bandejas.

Boles.

Vajillas.

Envases para delivery o comida para llevar (take away food).

Beneficios de los artículos ecológicos

Si aún no te decides a apostar por los artículos ecológicos, esta enumeración terminará de convencerte para que los elijas:

Están libres de elementos cancerígenos , porque no contienen tóxicos en su composición.

Al ser biodegradables, no generan impacto medioambiental o, de hacerlo, es mínimo en comparación al que generan los que no lo son.

o, de hacerlo, es mínimo en comparación al que generan los que no lo son. Redundan en la idea de la tradición casera de evitar la contaminación mediante el uso de bicarbonato o ingredientes naturales biodegradables, como madera, bambú, cartón, papel, hojas de palma, caña o el de envases reutilizables.

Ya sabes: no dudes en elegir tus suministros de hostelería online entre un amplio catálogo y encuentra lo que necesites al mejor precio, con la garantía que te da la confianza, la elegancia y la practicidad de los artículos eco.