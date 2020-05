ASNEF ofrece aplazamientos para clientes afectados por la crisis del coronavirus

Son tiempos complicados los que nos están tocando vivir. A la imposibilidad de ver a los que más queremos y seguir con nuestra habitual rutina, en muchos casos, nos encontramos con una situación económica que se agrava por una caída en nuestros ingresos. Esto hace que debamos recurrir a financiación externa y, aunque esto pueda parecer algo imposible cuando estamos en alguno de los ficheros de morosos, es totalmente factible solicitar créditos con ASNEF o RAI.

Ante la situación excepcional que vivimos, ASNEF ha decidido ofrecer aplazamientos a todos los clientes que estén afectados por el COVID-19. La idea es realizar un aplazamiento hasta un máximo de seis meses, durante los cuales, los clientes únicamente pagarán intereses, o incluso se les diferirá el pago tanto del capital como de los intereses.

Sin embargo, a pesar de esta medida, consideramos que la mejor de las opciones es salir del registro de morosos. Es por esto, que te proponemos varias posibilidades para conseguirlo:

Solicitud de minipréstamos sin intereses

En muchas ocasiones, nos vemos incluidos en un listado de morosos por deudas de muy pequeño importe. Ya sea por un despiste o porque en ese momento no disponíamos de la liquidez suficiente para afrontar el pago. Ante esta situación, lo mejor es intentar liquidar la deuda contraída lo antes posible.

Al no ser muy elevada la deuda, la mejor opción es solicitar minipréstamos sin intereses. Estos préstamos permiten solicitar cantidades no muy cuantiosas, pero a cambio, nos permiten devolver únicamente el importe solicitado. Es decir, no tendremos que devolver más dinero del que hemos pedido de inicio, siempre y cuando cumplamos con la devolución en el periodo establecido.

Son una magnífica opción para salir del registro de morosos de forma rápida.

Solicitar préstamos a devolver a plazos

En otras ocasiones, la deuda es de un importe un poco más elevado. Por la circunstancia que sea, en ese momento no podíamos hacer frente a los pagos y contrajimos una deuda un poco más abultada. Esto hizo que nos incluyeran en estos registros de morosos. Es entonces cuando tendremos que recurrir a los préstamos a devolver a plazos.

Estos préstamos son una muy buena opción. Eliges el importe que necesitas y el tiempo, o número de plazos, en el que lo quieres devolver el dinero. A cambio, la entidad a la que se lo estás solicitando te indicará el tipo de interés que va a aplicar.

La solicitud de este tipo de préstamos a plazos es muy sencilla y, en la mayoría de las ocasiones, la respuesta es muy rápida, adaptándose muy bien a nuestras necesidades a la hora de devolver el importe, ya que pueden llegar a concedernos el pagar la deuda hasta en 8 años.

Como has podido ver, aunque estés incluido en alguna de las listas de morosos, puedes solicitar créditos con ASNEF o RAI. Sin embargo, lo mejor es cancelar tu deuda, ya sea con minipréstamos sin intereses si no tienes mucha deuda, o con préstamos a devolver a plazos si la cuantía es mayor.