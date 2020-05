Bitcoin: concepto y riesgos de esta moneda virtual

Se trata de una moneda que no está controlada por ningún Estado ni por ningún banco, empresa o institución financiera. Además, es intangible, porque no se puede tocar, pero el uso es exactamente el mismo que el del dinero físico. Así, se define como un instrumento de pago de carácter innovador que no tiene un soporte que lo pueda respaldar.

Para la creación del Bitcoin se hace uso de la criptografía, permitiendo así su control. De este modo, con unos ordenadores, llamados también miners, el sistema genera un número fijo de esta moneda virtual por cada unidad de tiempo. Así, a partir de 2017, se fijó la creación de casi 13 bitcoins cada diez minutos, y está programa que se reduzca la cantidad de bitcoins a la mitad cada cuatro años. Lo que se pretende es continuar esa producción hasta el año 2140, calculando la creación de un total de veintiún millones de bitcoins en circulación.

¿Cómo comprar y vender Bitcoins?

Muchos usuarios de la red se preguntan como comprar Bitcoin y el proceso es muy sencillo. En los siguientes dos pasos se explica detalladamente cómo empezar a comprar y vender.

En primer lugar, crear un monedero Bitcoin. Este paso es muy sencillo, tanto como abrirse una cuenta en una red social o en un correo electrónico. Lo que hay que hacer es acudir a una de las plataformas de venta de esta moneda virtual y abrirse una cuenta de usuario. El proceso no cuesta más de dos minutos de tu tiempo. En este sentido, es importante que la clave de esa cuenta sea totalmente segura, porque es el lugar dónde tienes tu dinero guardado. Así, una vez registrado, se puede enviar y recibir Bitcoins o cualquier otra criptomoneda virtual.

En segundo lugar, elegir un método de pago. Los métodos más habituales son las tarjetas de crédito o las transferencias bancarias, pero también se pueden comprar con dinero en efectivo. Lo bueno de la compra y venta de los Bitcoins es que no se precisa de un intermediario, se realiza todo a través de la plataforma elegida. Además, muchas de ellas ofrecen una herramienta que permite, a través de cajeros convencionales, cambiar en segundo tu valor de bitcoins a euros en segundos.

De esto, sale una alternativa para comprar y vender. Es el llamado exchange o intercambio. Esta opción convierte al Bitcoin en una buena alternativa para invertir y obtener beneficios. Eso sí, se deben manejar muy bien las oportunidades y las herramientas que el mercado ofrece para ello.

El intercambio de las criptomonedas se realiza de forma segura y descentralizada, que permite hacerlo de forma rápida y sencilla. Simplemente, se debe acceder a una plataforma que ofrezca el servicio y tener un monedero. Normalmente, se suele manejar con los monederos de Metamask o de Ledger.

No obstante, a ello, como muchas monedas y criptomonedas de carácter virtual, el Bitcoin tiene una serie de riesgos. El departamento de Sistemas de Pago del Banco de España, agrupa estos riesgos en uno de sus informes. En este artículo, se detallan algunos de esos riesgos para descubrir con exactitud todo lo que lleva consigo la utilización de esta moneda virtual.

En primer lugar, puede dar lugar a financiaciones de actividades ilegales o a blanqueos de capital. Como se trata de una moneda de carácter descentralizado, que no es manejada por ningún Estado o entidad financiera, las transacciones que se realizan son únicamente entre comprador y vendedor, sin ningún intermediario. Este proceso hace difícil identificar de forma ágil esa serie de comportamientos con un carácter más sospechoso, relacionadas con hechos ilícitos.

En segundo lugar, es una moneda virtual muy utilizada por las redes de crímenes organizados. Estas redes usan constantemente vías de pago electrónicos y coloca a los pagos digitales en una posición negativa, sumándole una reputación de dudosa positividad.

En tercer lugar, la gran capacidad computacional que requiere la creación de bitcoins hace que solo caiga en manos de un reducido número de actores, a pesar de ser un proceso en el que puede participar cualquier ordenador.

En cuarto lugar, la utilización de Bitcoins da lugar a transacciones de carácter fraudulento. En es te sentido, la razón parte de que los protocolos sobre los que la moneda se asienta son desarrollados en softwares completamente abiertos.

Y, por último, el impacto que tiene en los precios y en su estabilidad. Esto se debe a la gran volatilidad que protagoniza las cotizaciones de esta moneda virtual debido a los movimientos de ámbito especulativo, que implica también fuertes impactos en la estabilidad financiera. Por ello, también se considera un medio de pago débil.