Brabantia adquiere la marca española de food enjoyment Lékué

La empresa matriz de la marca internacional de diseño interior Brabantia anuncia hoy la adquisición de la marca española Lékué.

Lékué ofrece productos innovadores de food enjoyment (para disfrutar de la comida) y on the go. Con esta adquisición, la multinacional Holandesa quiere acelerar el crecimiento y seguir ampliando su cartera. Además, la adquisición de Lékué ofrece a Brabantia ventajas sinérgicas en el ámbito de las ventas y logística en el sur de Europa. La marca Lékué se mantendrá después de la adquisición. De esta forma surge para Brabantia una empresa con 3 marcas diferentes que se complementan mutuamente. Brabantia tiene la ambición de adquirir otras empresas en el futuro para acelerar el crecimiento en los próximos años.

En estos momentos, los productos de Lékué se venden en unos 70 países, principalmente en el sur de Europa. Con la fuerza de Brabantia, Lékué podrá seguir creciendo y forjarse una posición en el mercado del norte de Europa. Gracias a la adquisición, Brabantia podrá aprovechar también el centro logístico del sur de Europa, lo que ofrece a la empresa la posibilidad de crecer aún más rápido en países como España y Francia.

Tijn van Elderen, director general de Brabantia: «Estoy muy contento con esta adquisición. Es nuestra segunda adquisición y supone un buen paso hacia la creación de una plataforma de empresas que contribuyen a hacer la vida más agradable, placentera y sostenible. Esta adquisición ayuda asimismo a lograr nuestros objetivos de crecimiento internacionales. Lékué ofrece atractivos productos de food enjoyment que complementan el surtido actual de Brabantia. Con ello creamos una plataforma internacional de marcas en el segmento medio y superior de productos domésticos y para el interior. Tenemos la ambición de seguir ampliando esta plataforma en el futuro».

Rafael Sebastián, director general de Lékué: «Me alegra y enorgullece que, a partir de hoy, formemos parte de la familia Brabantia. Brabantia lleva produciendo 100 años productos domésticos atractivos y de alta calidad. Desde nuestros inicios en 1980 hemos ampliado considerablemente el surtido de Lékué y hemos posicionado adecuadamente nuestra marca en el sur de Europa. Gracias a los conocimientos de Brabantia en el ámbito de la producción y logística, a sus fuertes relaciones con agentes y distribuidores en el sector, podremos operar aún con más fuerza en el resto del mundo. Brabantia ha dado un gran paso en materia de innovación en el ámbito del diseño y la sostenibilidad. Y también para nosotros es fundamental este aspecto. Nuestras visiones se corresponden y hemos llegado a buenos acuerdos».

Ninguna de las partes hace declaraciones sobre el precio de la adquisición. Ambas empresas unirán sus fuerzas. El director general Rafael Sebastián mantendrá la gestión diaria de Lékué.

Sobre Brabantia

Brabantia comenzó en 1919 como Van Elderen & Co en Aalst (Países Bajos) con la producción de lecheras, jarras, coladores y embudos. Entretanto, Brabantia ha crecido hasta convertirse en una marca mundial de diseño interior, conocida por sus productos domésticos, inteligentes y elegantes.

Los primeros cubos de pedal se produjeron en 1952. Otro momento destacado fue la introducción del icónico dibujo Patrice en 1969. Los favoritos actuales son el producto único Bo Touch Bin y la Colección Linn. Se trata de productos tan atractivos y placenteros que transforman las tareas diarias en agradables rituales.

Los productos de Brabantia se venden en más de 90 países en todo el mundo. Brabantia cuenta con una plantilla de 1,000 empleados en todo el mundo.

Sobre Lékué

Lékué fue fundada en 1980 en Barcelona. Lékué ofrece productos de food enjoyment que facilitan la cocina simple, saludable y deliciosa. Su objetivo es motivar a las personas a comer mejor y compartir un estilo de vida saludable. Los productos Lékué están disponibles en las categorías cocción en microondas, repostería, cocinar y conservar y para llevar. Se venden en todo el mundo en 70 países. El almacén y la oficina de Lékué en Barcelona y la fábrica en Suzhou (China) emplea aproximadamente 100 personas.

En 2020, Brabantia y Lékué registraron un volumen conjunto de negocio de 161 millones de euros.