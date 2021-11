“Bulb Energy”, la energía eléctrica más barata

Bulb es una de las comercializadoras eléctricas que mejores precios ofrecen; y de hecho está en el top de las que tienen ofertas más atractivas. No solo por el precio, sino también por el hecho de que a sus clientes les ofrecen energía 100% renovable; habiéndose convertido así en uno de los referentes de la ecología a nivel nacional y europeo.

Bulb, energía eléctrica barata

Bulb es una empresa relativamente nueva, ya que se creó en 2015; pero eso no quita que su crecimiento haya sido meteórico, ya que pasó de ser una pequeña startup inglesa a una de las principales comercializadoras de energía limpia de Europa con más 1,7 millones de usuarios. Sin lugar a dudas unas cifras que muy pocos tienen y que están en pleno crecimiento, demostrando así que su manera de ver la vida y el planeta está cuajando.

Bulb tiene una estrategia que se basa en el empleo de las últimas tecnologías para abaratar costes de producción, y que a diferencia de muchas energéticas no se embolsa la diferencia, sino que repercute este ahorro a los consumidores; a gente como tú. De hecho esta empresa es uno de los mejores ejemplos de I+D sostenible y social que te podrás encontrar en el panorama industrial español.

La implementación de las últimas tecnologías en sistemas acumulativos y fotocaptadores hace que el rendimiento y la vida útil de las instalaciones se haya disparado, provocando así una mayor eficiencia y un ahorro de gastos directamente asociado.

Para poder mantener esta lógica basada en la tecnología Bulb trabaja únicamente con proveedores que sigan políticas semejantes, de tal manera que la cadena de valor sea ética, eficiente, ecológica y rentable. ¿Quién dijo que invertir en tecnología era tirar el dinero? Bulb no, está claro.

Opiniones de Bulb

Las opiniones sobre Bulb que puedes encontrar en la red en sitios especializados en reviews como Trustpilot son realmente buenas con más de 75.000 reseñas con una valoración media de 4.5 sobre 5, aunque son valoraciones fundamentalmente de su empresa matriz en Reino Unido. Pero todavía mejor nota sacan en la sede de España en el propia Google My Business cuentan con más de 100 reseñas con una valoración media de 4.8.

La ecología como pilar

Para Bulb la producción 100% ecológica y sostenible con el medio es la base sobre la que se fundamenta su proyecto, y también la base sobre la que considera que debería moverse el sector energético en su conjunto. De ahí que el compromiso por verter energía limpia en la red eléctrica nacional sea clave.

Bulb no solo recurre a energía solar, que quizá sea lo que primero nos viene a la cabeza al hablar de energía renovable en España; sino que también compra energía eólica a pequeños productores para poder tener un pool energético limpio y balanceado.

Ahí va un ejemplo bastante ilustrativo: un cliente medio de Bulb reduce su huella de carbono en 906 kg de CO2 por año; lo mismo que pueden filtrar 314 árboles melocotoneros en el mismo periodo. Increíble, ¿verdad? Incluso facilitan a sus clientes la trazabilidad de la energía que consumen.

Responsabilidad social

El compromiso de Bulb con la energía va más allá de la cadena de producción y distribución, ya que la empresa tiene un sólido programa de responsabilidad social corporativa a través del que colabora en la plantación masiva de árboles para que actúen como filtros naturales del aire y, a su vez, fomenten la biodiversidad de las zonas donde se ubican. Son uno de los principales actores en la reforestación de zonas de secano en España, aportando así una nueva vía de ingresos y esparcimiento natural a los habitantes.

Tarifas de Bulb

Bulb mantiene las mismas tarifas durante todo el día, sin oscilaciones; y si el coste de producción baja, sus tarifas también. Suministra electricidad limpia a tarifas valle de poco más de 3 céntimos el kw/h y picos a menos de 1 euro el kw/h. No está mal, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que en sus facturas no hay servicios ni cuotas adicionales; se paga por energía limpia (y certificada), no por excusas engordar la factura.

Interesante, ¿verdad? Pues el proceso de contratación de Bulb es realmente sencillo, así que si te interesa no te lo pienses dos veces.

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la web principal (Bulb.es) y hacer clic en el botón “Contratar”, que está en la parte superior derecha. En la siguiente página se te pregunta por el código postal de la dirección donde quieres energía limpia (¿tu casa, quizá?). Seguidamente se te pide que indiques el tipo de vivienda; si se trata de la habitual o de una segunda residencia. ¿Cuál es tu caso?

En el siguiente punto se te pide que indiques si ya tienes energía contratada en el lugar o si por el contrario no hay suministro. Finalmente tendrás que ingresar el CUPS actual y disfrutar de una tarifa personalizada con las mejores ventajas.

Código amigo Bulb

Si te gusta la manera de ver la vida que tiene Bulb y quieres ahorrar dinero en la factura de la luz, no te lo pienses dos veces y da paso a un mundo más verde. Ahora tienes la posibilidad de hacerlo con un descuento en tu primera factura; solo tienes que darte de alta a través del enlace de un usuario o cliente previo de Bulb.