Cambios en el estilo de vida que ahorran dinero

Un dólar es un dólar, no un porcentaje de lo que estás comprando

Recuerde que ahorrar un 5% en un artículo de $ 10000 no es en absoluto como ahorrar un 5% en un artículo de $ 10. Pero para procesar problemas de decisión a diferentes escalas, el cerebro tiende a normalizar las cosas para que los dos casos parezcan similares. Desde que estudié economía del comportamiento, comencé a pasar menos tiempo preocupándome por ahorrar 20 centavos en espaguetis, pero pasé mucho tiempo pensando en qué auto comprar y asegurándome de que obtuve un buen trato. Puedes comprar una gran cantidad de espaguetis con un descuento de $ 4k en un automóvil y, sin embargo, veo personas que pasan mucho tiempo recortando cupones de abarrotes, pero nunca se detienen a considerar si podrían mudarse a un apartamento más barato, conducir un auto más barato, etc.

Tenga mucho cuidado con los pagos periódicos

Pero al mismo tiempo ... Convierta los pagos mensuales en períodos más largos cuando esté pensando en ellos. Un "simple" contrato de teléfono celular de $ 100 en realidad le cuesta $ 2400 durante la duración del contrato de 2 años, y obtener un contrato de $ 80 le ahorra $ 480. Por la misma razón, al renegociar o cambiar su contrato de cable, es probable que el seguro hipotecario tenga una proporción mucho mejor de ahorro de dinero que el recorte de cupones. Puede tomar varias docenas de horas investigar cómo refinanciar su hipoteca, pero puede ahorrarle dinero cada mes durante los próximos 20 años, ¡y eso se suma! El alquiler de apartamentos es otra cosa tan difícil. La diferencia entre un apartamento de $ 1400 o $ 1600 no parece tan grande como es, y es por eso que la renta se cotiza por mes y no durante todo el período del contrato de arrendamiento. (¡Escuché que, en Londres, la práctica es cotizar el alquiler por semana!)

Aversión al riesgo, seguro y garantía

Piense en la aversión al riesgo y vea si está siendo inconsistente, especialmente cuando se trata de seguros (a menudo una estafa) y garantías extendidas (casi siempre una estafa). Un viejo dicho que pasa por mi familia es que debes asegurarte de las cosas que te arruinarían. ¿Te arruinaría si sumaras ese Corolla 2000? Si no obtuviera una garantía extendida en su refrigerador y se rompiera, ¿qué tan indigente estaría después de pagar $ 700 por uno nuevo? (Y sí, $ 700 realmente te compra una nevera decente en los EE.UU., Mucho más grande que la familia de 5 que crecí en mi infancia). He oído que hay personas que tienen seguro para sus ventanas (en caso de que alguien los rompe). Si tiene tan pocos ahorros y tan poco límite de crédito que no puede pagar por una ventana rota ... eso es precisamente cuando debería reconsiderar gastos tan frívolos como el seguro de ventana. (No sé si existe un seguro para ventanas en los Estados Unidos, pero lo vi comercializado de manera bastante agresiva en Holanda). Además, es posible que su tarjeta de crédito ya ofrezca garantías extendidas sobre cualquier cosa que compre con él; American Express es especialmente amable al respecto, pero otras empresas también lo hacen.

No seas avaro

Y por último, nuevamente, no desde la economía sino desde la experiencia personal: he descubierto que ser demasiado tacaño me ha llevado a menudo a comprar cosas de mala calidad que luego deben ser reemplazadas. Pero combine eso con la regla de IKEA: cualquier categoría de producto en IKEA tendrá un artículo más barato, que es inferior en calidad, un segundo artículo más barato, que es mejor, y muchos otros que simplemente se ven diferentes de alguna manera. O, para decirlo de manera más general: hay rendimientos de calidad marginal decrecientes para pagar más. Tengo un perchero de $ 70 que, a diferencia del perchero de $ 25 que consideré brevemente, no se cae cuando cuelgas un abrigo grueso. Considero que vale la pena pagar tres veces más por. Pero puedes soplar fácilmente $ 700 en un perchero. ¿Es eso 10 veces más bueno que el mío?

Costo de la vida

Si realmente necesita comenzar a gastar menos en este momento, mudarse a un lugar más barato es algo que debe tener en cuenta. Otro gran gasto para muchas personas es a menudo un automóvil. Si puede vivir y trabajar en un lugar donde no necesita uno, o al menos puede reducir la cantidad de automóviles en su hogar, eso le puede ahorrar mucho dinero cuando lo suma todo.

Haga compras periódicamente para pagos periódicos

Mi abuela una vez se inscribió en un plan de telefonía celular en el día en que los teléfonos celulares venían con antenas extraíbles para mejorar la recepción. El plan era escandalosamente caro para los estándares de hoy y no se había ofrecido a nuevos clientes durante muchos años, pero la compañía de telecomunicaciones nunca se había molestado en informarle que podía obtener el mismo servicio por una fracción del dinero. En otras palabras: solo porque usted fue responsable y encontró un buen acuerdo en su plan de teléfono celular, seguro de automóvil, limpieza de chimeneas anual o lo que sea, no significa que aún sea un buen acuerdo.

Deuda y ahorro e inversiones

La deuda del consumidor sin garantía puede ser muy costosa. Realizar pagos con una tarjeta de crédito con un 20% de APR o crédito de la tienda es una inversión mucho mejor que cualquier otro fondo mutuo. De todos modos, a menos que esté a punto de declararse en bancarrota, probablemente debería considerar cualquier opción para deshacerse de las deudas con intereses altos, incluida la excavación de ahorros que se prometió a sí misma y que no investigaría.

Cupones, ofertas especiales, y similares

En general, creo que perseguir cupones y ofertas especiales y cosas similares es a menudo más problemático de lo que vale y te expone a la tentación de comprar cosas que de otra forma no hubieras comprado solo porque son, o parecen ser, más baratas de lo normal. son.

Pero ... si entiendes la economía detrás de estas cosas, es más fácil detectar los casos en los que realmente puedes ahorrar algo de dinero. Si un esquema de descuento en particular le ahorra dinero significativo, está estrechamente relacionado con la existencia de una razón económica subyacente obvia para ofrecer los descuentos. (Es decir, una razón que va más allá del hecho de que gritar "tenemos descuentos" tiene un ligero efecto psicológico, independientemente de si sus precios son buenos).

Uno de estos casos son los descuentos dados para ajustar la demanda fluctuante. Esto es especialmente relevante para los restaurantes. Deben cobrar más en las horas punta, y para hacerlo sin ser acusados de precios excesivos, ofrecen descuentos en las horas no pico. Todos lo hacen de diferentes maneras torpes, y puedes comer muy barato si descubres todos los Especiales de Almuerzo del Miércoles y cosas por el estilo.

Otro caso de demanda fluctuante es la estacionalidad. La electrónica de consumo, los juguetes, etc. son realmente más baratos después de Navidad. Esto se debe a que una gran parte de la electrónica de consumo se vende justo antes de Navidad. Posteriormente, los minoristas tienen un inventario que pasará de moda o por lo menos será costoso mantenerlo en los libros hasta la próxima Navidad (costo de oportunidad, costo de almacenamiento, etc.) Lo mismo que con la ropa fuera de temporada.

Impuestos

En los Estados Unidos, desafortunadamente los impuestos tienden a depender mucho de los detalles de cómo gasta e invierte su dinero. Aprender sobre esto es aburrido para muchas personas, pero realmente vale la pena, especialmente para ingresos más altos. Aquí hay un ejemplo de cómo puede ser el sistema fiscal.

Imagine casas idénticas A, B y C. Joe compra una casa A por $ 250k y la vende después de 30 años por $ 750k. Jane compra la casa B, la vende después de 15 años por $ 500k, compra la casa C por $ 500k y la vende después de 15 años más por $ 750k. Joe paga un impuesto de ganancias de capital de $ 37.5k. Jane no paga ninguno. COMO? Bueno, la ley actual exime $ 250k de ganancias de capital de bienes raíces por cada transacción (con muchas condiciones y condiciones, consulte un CPA, etc.). Si distribuye sus ganancias de capital en dos transacciones, obtiene el doble de la exención (siempre que cumpla con todas las condiciones, etc.)

La técnica que usó Jane se conoce como "recaudación de ganancias fiscales". Sin embargo, para algunas inversiones, usted quiere hacer lo contrario: "la recaudación de pérdidas fiscales". Todo es terriblemente arcano y requiere que se barajen los trozos de papel (o las entradas en los libros de contabilidad electrónicos) de la manera correcta. Pero te puede ahorrar mucho dinero.

Comprar usado

La compra utilizada a menudo tiene sentido, dependiendo de por qué las personas están vendiendo el artículo usado. Las cosas de las que las personas se deshacen por razones puramente estéticas tienen más probabilidades de tener un uso remanente en ellas.

Probablemente el mejor ejemplo de dónde comprar es una gran cantidad es electrodomésticos. Las personas desechan lavadoras y secadoras porque las tienen más grandes, cambian de gas a electricidad o viceversa, y otras razones que no tienen nada que ver con si el aparato funciona. Las cosas que van en la cocina (nevera, estufa, etc.) pueden ser lanzadas por razones puramente estéticas. Cada área metropolitana de los EE. UU. Tiene algunos distribuidores de electrodomésticos usados que le venderán estas cosas. Por lo general, incluso se entregan e instalan, por lo que obtendrá la misma comodidad que obtendría al comprar en Sears o Home Depot.

Cosas como eBay y Craigslist han mejorado enormemente la liquidez y la eficiencia de los mercados de productos usados, pero tenga cuidado de verificar que realmente esté obteniendo un buen trato. He visto herramientas baratas de fletes portuarios en craigslist por más que su precio original. Los precios de la madera recuperada actualmente se están volviendo locos, al menos aquí en el Área de la Bahía, y en muchos casos es mucho más barato que comprar productos nuevos.

Cuando tenga dudas sobre la calidad, puede ayudar simplemente a preguntar al vendedor por qué está vendiendo. Muchas personas que están dispuestas a anunciar productos defectuosos al público en general no son muy buenos para mentirle a alguien que se encuentra frente a ellos.