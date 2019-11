Canales para captar más clientes en Internet

Desde hace mucho tiempo, Internet se ha convertido en el escaparate principal para todo tipo de profesionales. Eso sí, la competencia es cada vez mayor. Por eso, es necesario que se exprima, al máximo, la inversión destinada a captar el mayor número de clientes en la red.

El problema reside en que existen infinidad de canales digitales para la venta de productos y servicios en Internet, desde el auge de las redes sociales, a la captación de tráfico desde los motores de búsqueda o el envío de correos electrónicos.

Sin embargo, lo que es adecuado para una empresa o para un profesional puede ser muy distinto para otro, según su producto y servicio que ofrezca. Seguro que, en un primer momento, has pensado que sería mucho más fácil contar con una gran inversión, ¡pero no siempre es así!

“Es mucho mejor centrarse en aquellos canales de venta online que son más efectivos”, explica José Ramón Arévalo, director general de o10media, una agencia de marketing online con sede en Madrid.

Tras muchos años de experiencia en este sector, “el hecho de contar con una inversión mayor no ha supuesto necesariamente un caso de éxito. La cuestión no es cuánto dinero has invertido, si no cómo y dónde has realizado dicha inversión. Es decir, si has seguido una estrategia previa y bien planificada”, ha explicado Arévalo.

Entonces, ¿cómo saber que se sigue por el camino adecuado? La mejor opción es trazar un plan y pensar en las cuestiones más sencillas.

Diseño de una estrategia para captar compradores

Muchas veces, se confunden los términos. Conseguir muchas visitas no implica necesariamente captar más clientes, por lo que la mejor estrategia se basa en elegir los canales de marketing que nos ayuden a atraer dichos clientes.

Pero lo primero que hay que responder es muy sencillo: ¿dónde están los potenciales clientes? Efectivamente, trazar una buena estrategia basada en los canales de marketing online es fundamental.

En principio, los potenciales clientes están en cualquier canal, ¿pero es fácil o difícil acceder a ellos? Depende de numerosas cuestiones.

¿Tener página web o no?

En principio, cuando se habla de vender por Internet, todo el mundo se plantea tener una página web. Es más, si se venden productos, se optan a veces por crear una tienda online. Sin embargo, ¿es necesario tener nuestra propia página web? En opinión de Navas, “no tiene por qué”.

“Hoy en día, hay pequeños profesionales que se dedican a vender sus productos únicamente en MarketPlaces, como Amazon, el más conocido de todos”. En este aspecto, solo se necesita de un buen producto y de trabajar adecuadamente con las premisas marcadas desde este tipo de plataformas.

“Sobre todo en Amazon, las exigencias para cumplir en los envíos y las posibles devoluciones son máximas. Ahora bien, es una excelente opción de venta de productos, ya que todo el mundo busca comprar algo en Amazon”, ha asegurado Navas, para agregar que “en algunas ocasiones, ya ni recomendamos crear una tienda online para la venta de determinados productos. Hay veces que es mejor tener una página web corporativa y dedicar el canal de venta a este tipo de plataformas de mercado”.

El posicionamiento en buscadores

Otra parte fundamental reside en el posicionamiento en buscadores. En España, hablar de posicionamiento en buscadores es hablar de posicionamiento en Google, el motor de búsqueda más utilizado con diferencia.

Si se quiere vender por Internet, este canal se antoja fundamental para cualquier negocio, ¿por qué? Porque, por medio de los resultados de Google, se llegan a diferentes tipos de consultas de usuarios, muchas de las cuales implican una necesidad de compra.

En este sentido, se puede pensar en apostar por el posicionamiento natural o pagado, conocido más comúnmente como SEO y SEM. Algunas veces, se piensa en adoptar solo una estrategia para conseguir tráfico cualificado, no las dos, cuando el objetivo de ambos puede ser complementario.

“El SEO puede ser una excelente estrategia, siempre que pensemos que es para ser desarrollada en el largo plazo. Sin embargo, sus beneficios terminan compensando en casi todos los negocios “, ha explicado Navas.

Eso sí, la competencia puede ser muy elevada en según qué ciudades. En las grandes ciudades, posicionar es mucho más difícil. Por eso, es necesario contar con una empresa de referencia en el sector, como o10media, para posicionar una web en Madrid.

De la misma forma, “el SEO permite llegar a usuarios en diferentes fases de compra, pudiendo atraerlo primero por un artículo en un blog y posteriormente cuándo necesita el producto, por ejemplo”, ha agregado el director técnico de o10media.

Por el otro lado, se encuentra el posicionamiento pagado. Es decir, los propios anuncios del buscador. Se trata de otra forma muy interesante para obtener visitas 100% dedicadas a las ventas.

El hándicap de esta posibilidad reside en que, una vez se deja de pagar, ya no apareces en el buscador, pero mediante la correcta segmentación del público puedes llegar a desarrollar campañas de lo más efectivas para búsquedas muy concretas.

Las Redes Sociales

Las redes sociales han vivido su particular “época dorada” en el sector del marketing online. Una vez llegada a la madurez, su papel es muy distinto al de hace tiempo. “Antes se pensaba únicamente en conseguir seguidores, no había más objetivo”, ha comentado Navas.

De un tiempo a esta parte, las diferentes redes sociales han ido encontrando su propio hueco para conseguir aumentar las ventas en Internet. La cuestión es, ¿cómo conseguir tener más ventas?

La clave, según Navas, reside en la correcta segmentación del público. “Hay que conseguir adaptar un público definido que encaje con el posible comprador. Sin este proceso previo, no hay nada que hacer”, tal y como ha señalado.

Entonces, ¿cualquier empresa o profesional debería de invertir en redes sociales? En opinión de esta agencia, no cualquiera debe de optar por este canal. En este sentido, “es mejor dar prioridad a otros canales de marketing online, si no se tiene muy claro el público al que nos estamos dirigiendo”.

Banners publicitarios

Otro de los canales de captación de tráfico más longevos de Internet es el de los banners. Una de las estrategias publicitarias más conocidas era la de utilizar espacios comprados en medios digitales.

Al igual que ha sucedido con las redes sociales, se ha cuestionado la rentabilidad de este soporte para conseguir ventas. No en vano, el problema principal de los banners “ha sido que seguido los patrones de la publicidad tradicional”, ha explicado Navas. Es decir, “no se ha segmentado, ni se ha centrado en objetivos concretos”.

Esto no implica que los banners publicitarios no puedan ser más eficaces. Por suerte, existen nichos mucho más específicos donde centrar las campañas de publicidad y plataformas de gestión publicitaria que permiten una mayor segmentación.

Este tipo de herramientas pueden ser muy interesantes para comercios electrónicos, dada la vistosidad de los productos.

En conclusión, el marketing online ofrece una gran cantidad de canales para obtener clientes y ventas. Ahora, si cuentas con un presupuesto limitado, céntrate únicamente en aquellos canales que te puedan reportar un mayor beneficio.

Para ello, antes de comenzar, diseña una estrategia adecuada y piensa dónde puede estar tu cliente potencial y cómo se relaciona por cada canal. ¡Conseguirás una rentabilidad mucho mayor!