Cómo funcionan los fondos indexados como Indexa

Si tienes algún conocimiento en el mundo bursátil probablemente hayas escuchado hablar alguna vez sobre los fondos indexados. Este sistema de inversión es cada vez más popular en todo el mundo y son muchos los inversores que prefieren la indexación frente a cualquier otra alternativa de inversión. Pero, ¿qué es un fondo indexado? Lo vemos a continuación.

¿Qué es un fondo indexado?

Un fondo indexado es un fondo de inversión que tiene como objetivo replicar el comportamiento de un índice bursátil o un índice de renta fija distanciándose lo menos posible de dicho índice. Este tipo de inversión equilibra la cartera de cualquier inversor y permite disfrutar de una menor volatilidad, ya que un índice es menos volátil que una acción individual.



Podemos ver un análisis detallado y la Opinión de Indexa Capital en el blog de Vicent Ferrer analizando a Indexa, uno de los robo advisors más importantes y conocidos que utilizan la inversión en fondos indexados.

Es una forma indirecta de comprar todo el mercado de valores. El fondo compra todos los valores que forman un índice de forma proporcional a su importancia en el mismo. Por ejemplo, si el fondo rastrea el S&P500 estará invirtiendo en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, o en las 35 mayores de España si replica el IBEX35.

El inversor compra acciones del fondo, por lo que las ganancias y pérdidas del índice que rastrea el fondo indexado se verán reflejadas. El fondo indexado también puede centrarse en índices menos diversificados y centrados en un sector concreto, como puede ser la energía o la tecnología. Y, sobre todo, los fondos indexados destacan por sus bajas comisiones frente a los fondos tradicionales.

Esto es así porque al tratarse de una gestión pasiva, el gestor del fondo realiza un trabajo menor y por ello cobra una comisión menor por su gestión. Estos fondos no intentan batir al índice, ya que está demostrado que el 95% de los fondos de gestión activa (no indexados) no logran batir al índice, así que los indexados suelen ofrecer mejores resultados sobre la inversión.

¿Qué son los roboadvisors?

Para invertir en fondos indexados es habitual el uso de los conocidos como roboadvisors.

Un robo advisor es un gestor automatizado que permite la inversión automatizada a través de plataformas online en las que se invierte de forma diversificada, sencilla y siempre adaptándose al perfil de riesgo de cada inversor. El éxito de estos gestores automatizados es cada vez mayor en España, gracias a su seguridad, a la transparencia en las operaciones y a los bajos costes.

Es un tipo de inversión adecuado para todas las edades. Eso sí, al inicio será necesario responder a un test en el que se determinará el perfil de inversor y la tolerancia al riesgo que deseas soportar. En función de ello el robo advisor te propone una cartera acorde a esas necesidades. Es necesario recordar que estos robo advisors utilizan la inversión en un Fondo Indexado o en ETFs que replican un índice bursátil.

Esta estrategia de inversión pasiva de los robo advisors es muy interesante por diferentes motivos. En primer lugar porque no intentan batir al índice de referencia sino que se indexan a él, en segundo lugar porque las comisiones son muy reducidas, lo que incrementa la rentabilidad de la inversión; y el tercer lugar, porque se alcanza una mayor diversificación a nivel global según el perfil de riesgo del inversor.

Los robo advisors en España se están abriendo un hueco, especialmente entre los inversores más jóvenes, que encuentran en la simplicidad y en las bajas comisiones una oportunidad de rentabilizar sus ahorros sin necesidad de gestionar activamente una cartera de inversión. Robo advisors como Indexa o InbestMe lideran esta revolución digital de la inversión que ha llegado para quedarse, como ya lo ha hecho en otros países como Alemania o Reino Unido.

Como se puede apreciar, los fondos indexados son una alternativa de inversión inteligente que permite a los inversores disfrutar de una estrategia mucho más tranquila y con mayores probabilidades de éxito. Indexarse a un índice bursátil es casi una garantía de rentabilidad, pues a lo largo de los años su crecimiento, incluso con crisis, es siempre positivo.