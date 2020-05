Cómo obtener financiación para mi empresa

La situación de las pequeñas y medianas empresas es austera; la crisis del Coronavirus parece haber atacado especialmente al sector empresarial medio, provocando una inestabilidad sin precedentes. Tanto como las personas que se encuentran aisladas como las empresas deben seguir cubriendo sus costos.

El Gobierno ha dispuesto ciertas políticas de asistencia económica para que las entidades bancarias cuenten con la liquidez necesaria para realizar préstamos a estos sectores; sin embargo, por su situación actual, muchas empresas carecen de los requisitos necesarios para acceder a un crédito de este tipo y se ven exentas. Por suerte, existen referentes de financiación no-bancaria como Corfisa, los cuales ofrecen una alternativa.

Financiación bancaria tradicional

La pandemia y las políticas de distanciamiento social parecen haberse confabulado para instaurar un estado sitio económico nunca antes visto; la caída del consumo ha producido tanto una crisis de sobreproducción como una de desabastecimiento.

El sector bancario y financiero no se encuentra exento de las repercusiones. Las entidades financieras han sido abastecidas por enormes sumas de capital provenientes del Estado; sin embargo, estas aún tienen que considerar a qué empresas ofrecer préstamos, evaluando riesgos y capacidades de pago. Esto quiere decir que las empresas que más califican para recibir estos préstamos son también las que menos lo necesitan, mientras que las que más los necesitan no cumplen —en el contexto actual— con los requisitos necesarios para acceder a ellos.

Financiación alternativa

Según los especialistas, que la banca hoy considere riesgoso el financiar a las pequeñas y medianas empresas produce un vacío que estas no pueden cubrir. Debido a ello, son muchas de las empresas del sector que hoy buscan alternativas para sus necesidades financieras.

Las instituciones de este tipo cuentan con capital e inversores privados, y ofrecen servicios hechos a la medida, considerando las circunstancias particulares del solicitante de manera que ninguna empresa quede exenta; Corfisa, por ejemplo, cuenta con un equipo de profesionales sumamente experimentados, cuyo conocimiento de ambos sectores articula de manera fehaciente los requerimientos necesarios y la mejor opción disponible de financiamiento para la empresa que solicite el préstamo.

Estos organismos prestan un servicio de asesoría para la financiación a través de estructuras tales como el descuento de pagarés, anticipo de facturas y certificaciones de obra. Los puntos más fuertes y que las vuelven tan atractivas para las pequeñas y medianas empresas son la agilidad y la sencillez en cuanto a la tramitación y la formalización de las operaciones en cuestión.

Frente a la crisis del Coronavirus, la situación para los sectores productivos se ha vuelto una pesadilla, dado que no pueden producir, mientras tienen que seguir afrontando costos tales como los salarios y las cargas sociales de sus empleados. Al mismo tiempo, las políticas de protección dispuestas por el Gobierno tienen la intención de ayudarlas, aunque, en la práctica, no lo están logrando; el dinero destinado a las entidades financieras bancarias no llega de manera efectiva ellas. Por lo tanto, muchos especialistas sugieren dedicar mayores esfuerzos a los sectores de financiación alternativa y no bancaria —del tipo Corfisa, gran referente de esta actividad—, los cuales parecen tener una mejor idea de las necesidades del sector empresarial medio.