Consejos para evitar riesgos en los préstamos de criptomonedas

Se le conoce como criptomonedas al dinero o moneda virtual, es decir que, no tiene presentación en billetes físicos. Las más conocidas y usadas son el Bitcoin y el Ether. Estas se pueden transferir tal cual lo harías con tu dinero tradicional y el banco de tu preferencia. De allí que hacer pagos sea rápido y sin cargos.

Ahora bien, se está haciendo bastante común el tema de la compra de criptomonedas como estrategia para ganar dinero. Sin embargo, no todas las personas confían sobre que es un camino seguro. Por eso, aquí te explicamos cómo comprar criptomonedas, evitando cualquier riesgo de estafa.

Todo lo que debes saber de las criptomonedas

Es bastante común hacer intercambios de criptomonedas con otras personas, bien sea por computadora o teléfono. No es de extrañar que algunos prefieran hacer pagos con este tipo de monedas pues no hay un recargo por la transacción. Además, como tienden a subir su valor, es bastante común que se adquieran y conserven como forma de inversión.

La forma más fácil de adquirir tus primeras criptomonedas es a través de una plataforma de intercambio en línea. A este proceso se le conoce como minería, y necesitarás un computador avanzado que te permita resolver problemas matemáticos complicados, y así lograr hacer una buena inversión en criptomonedas.

Vale mencionar que las criptomonedas son almacenadas en una cartera digital, que por lo general se encuentra en el mismo computador o en un soporte externo. Esto da cierta protección a tu dinero. Sin embargo, hay algunos riesgos que debes tener en cuenta si quieres invertir en criptomonedas.

En el caso de que la plataforma en línea que usas para hacer mining, si envías criptomonedas a un usuario de forma equivocada, se te ha perdido tu contraseña de la cartera digital o te roba, es probable que no tengas un soporte técnico que te ayude a recuperar tus fondos. Como las transferencias no suponen ningún tipo de intercambio, si ocurre un problema, no habrá quien te ayude.

Entonces, cabe preguntarse, ¿Cómo puedo evitar tales riesgos? A continuación, te lo explicamos a detalle.

Las criptomonedas y sus riesgos

Es importante que antes de operar con criptomonedas, conozcas bien los riesgos que existen. Por eso, uno de los consejos que podemos darte es que inviertas solo con plataformas experimentadas e inversores con conocimientos avanzados en este tipo de mercado.

Se hace necesario resaltar que este tipo de inversiones no es apropiado para todos. Por eso, es necesario que primero se consulte toda información posible, así como que se estudie la gestión de riesgos de las criptomonedas.

Recordemos que el manejo de estos tipos de monedas virtuales está sujetos a constantes cambios en su valor. Además, de que algunos aspectos todavía no han madurado, como, por ejemplo, la liquidez en el mercado, ya que no es aceptada en todos los cambios del mundo financiero. Esto puede hacer que un día el precio se multiplique y ganes mucho dinero vendiéndolos, pero también que de un día para otro su precio se desplome.

Por tal motivo, se necesita de un constante análisis profundo del mercado de criptomonedas. De allí que se afirme que no cualquier persona está preparada para dedicarse a la inversión de criptomonedas y ser fructífero en este negocio.

Evitar los riesgos de las criptomonedas

Teniendo en cuenta los riesgos que existen al comprar o vender criptomonedas, estas se han ganado una fama de ser estafas. No obstante, si hay formas de hacer una inversión segura y disfrutar de los beneficios de las criptomonedas, a saber: