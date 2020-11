11 consejos de Marketing que las Marcas necesitarán en el 2021

Instagram se ha posicionado como la red social por excelencia en la actualidad. En tan solo 5 años pasó de 90 millones de usuarios a mil millones de usuarios activos dentro de la plataforma, lo que la convierte en una oportunidad fenomenal para hacer marketing.

El poder de Instagram

Empresas y organizaciones modernas reconocen el potencial de Instagram y han empezado a utilizarla de distintas formas como su canal principal para estrategias de marketing, pues para el usuario promedio esta aplicación pasó de ser una red en la que pueden seguir amigos a una red en la que tienen una ventana que les permite ver la vida y conectar con sus influencers y celebridades favoritas, así como con diferentes marcas.

A estas alturas es seguro decir que Instagram ha revolucionado no solo la forma de entretenimiento en general, sino la forma de crear contenido y compartirlo para promocionar una marca.

Y todo indica que Instagram aún no alcanza su punto más alto, de hecho, se estima que para el 2021 la plataforma continuará creciendo, por lo que es una buena idea pensar en cómo hacer crecer tu cuenta de Instagram desde ya.

Los mejores 11 consejos de marketing para marcas

La cantidad de usuarios de Instagram, por sí sola, es una razón suficiente para considerar la promoción de marcas dentro de la plataforma. Pero aún más allá de eso, Instagram inspira a los seguidores a tomar acción en cuanto a productos y servicios aún más que otros medios. De hecho, según un estudio, 60% de los usuarios descubren nuevos productos a través de la aplicación y más de 200 millones de usuarios visitan al menos un perfil de marca al día. Sabiendo esto las razones para trabajar en la presencia de Instagram de tu marca solo aumentan.

Transmite tu misión

Mostrar la razón de ser de tu marca en tu cuenta de Instagram es una excelente forma de conectar con nuevos clientes. Puedes mostrar el propósito y las motivaciones detrás de tu negocio para fortalecer el vínculo que tus clientes y seguidores sienten con tu marca. Define cuál es la misión de tu empresa, su valor y lo que tienes para ofrecer a tus clientes y asegúrate de que todo lo que publicas vaya de acuerdo a esto.

El poder de los “Me gusta”

Los me gusta de una publicación son una especie de validación y confirmación de influencia cuando hablamos de cuentas de marca, por lo que muchos usuarios y compañías han decidido comprar me gustas de Instagram para mejorar la forma en la que otros usuarios perciben su cuenta.

Puede parecer trivial, pero las personas responden a las cosas que son populares y es más probable que confíen en una cuenta que ya tiene la aprobación de varios clientes. Por esto debes aplicar estrategias que vayan desde la creación de contenido interesante hasta la visibilidad de tus publicaciones dentro de la plataforma.

Promociona tu cuenta de Instagram

Aunque Instagram apunta a convertirse en una de las herramientas de marketing más poderosas, no es razón para descuidar los otros canales. De hecho, una estrategia efectiva hacer que todos tus canales funcionen en conjunto, ya sea un anuncio en la entrada de tu negocio, lo que publicas en tu sitio web o incluso publicaciones en medios tradicionales; todo debe incluir tu cuenta de Instagram. Entre más seguidores logres atraer de estos canales, mayor será la exposición de tu cuenta y engagement con tu audiencia.

Crea una narrativa

Instagram cuenta con diferentes herramientas para permitirle a las marcas el control total sobre la identidad y lo que muestran en su cuenta. Estas herramientas permiten a las marcas ofrecer contenido con el que sus seguidores puedan identificarse, lo que fortalecerá la presencia digital de la cuenta dentro de la plataforma.

Trabajar estas herramientas para crear una historia, según tu marca, es una jugada inteligente. El storytelling debe estar presente en el concepto de tus publicaciones, la estética de tu feed y cada uno de los aspectos de tu cuenta.

Conecta con tus seguidores

La intención real detrás de cada una de tus publicaciones debe ser conectar con tus seguidores, por lo que debes tener en cuenta a tu audiencia durante tu proceso de creación de contenido. Al ofrecer publicaciones de interés para tus seguidores mantendrás un flujo de interacción constante que no solo te ayudará a fortalecer el vínculo con los seguidores que ya tienes, sino que te ayudará a mantenerte relevante dentro de la plataforma y llegar a más usuarios.

También debes tener en cuenta que, como usuario, es difícil conectar con una cuenta que siempre está vendiendo algo. Recuerda la regla dorada del marketing: 20% de contenido de ventas y 80% de contenido interesante para tu público, así aseguras que la mayor parte de tu feed será interesante.

Evita publicar demasiado

Postear en exceso puede ser tedioso para los usuarios que siguen la cuenta de tu marca. Al final del día, el trabajo en Instagram debe pasearse entre contenido promocional y de interés, por lo que compartir en exceso será contraproducente para la presencia de tu marca y la forma en la que tus seguidores la perciben.

Enfatiza el valor de tu marca apoyando una buena causa

Los valores de la marca cobran un peso adicional dentro de Instagram. Por eso no es extraño ver que algunas aprovechan sus publicaciones para resaltarlos.

Al colaborar con causas de interés para tus seguidores estarás forjando una conexión duradera, así como incrementando el engagement gracias a la colaboración con esa causa en específico.

Apunta al público joven

Según diferentes estudios, casi un 80% de las personas entre 17 y 24 años de edad revisa su teléfono antes de comprar un producto y al menos un 70% de las personas dentro de este mismo segmento tiene una cuenta de Instagram. Estas estadísticas son clave para cualquier marca que busque establecerse a largo plazo de forma exitosa.

Al pensar en tu audiencia meta, presta atención a las personas en este rango de edades, pues son las que tienen más probabilidades de revisar tu perfil y convertirse en clientes.

Utiliza recursos

Mucho ha pasado desde el nacimiento de Instagram en el 2010. La aplicación ha crecido y ha incluido diferentes funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Incluso, la plataforma cuenta con un Blog para Negocios en el que brinda diferentes guías detalladas para aprovechar al máximo a la aplicación.

Agrega historias

Las historias son la función más rápida y efectiva para conectar con tus seguidores. Estas permiten compartir contenido más espontáneo y natural que el que publicarías en tu feed. Puedes utilizarlas para tras cámaras, mostrar el proceso de producción o cualquier cosa que pueda ser interesante para tu audiencia.

Interactúa con otros usuarios

La visibilidad que obtienes luego de interactuar con otros usuarios puede optimizar la presencia de tu marca dentro de Instagram. Utiliza hashtags que hagan que tu contenido sea descubrible por usuarios que se interesen en tu nicho, comenta, da me gusta a otras publicaciones. Estas nuevas conexiones con otros usuarios fortalecerá la visibilidad de tu cuenta.

Finalmente

