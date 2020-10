Las criptomonedas se abren paso como método para obtener ingresos pasivos en internet

El Bitcoin, el Ethereum y otros tantos nombres están siendo los responsables de liderar una de las revoluciones económicas más importantes de las que hemos podido ser testigos. Las criptomonedas llegaron hace tiempo, pero ahora se están asentando como un posible estándar para el dinero de cara al futuro. Cada vez más extendidas, cada vez más controladas y normalizadas. Apuntan maneras para redefinir el concepto del dinero.

Pero, alejándonos de esa revolución que están empezando a liderar, su popularidad también se está extendiendo por otros derroteros, principalmente por el de los ingresos pasivos por internet. Existen personas que han podido aprovechar la fórmula de las crypto para generar una buena cuantía de dinero periódicamente y sin tener que realizar una actividad constante, aprovechando mecanismos de las redes para generar dinero pasivamente.

Ingresos pasivos por internet con criptomonedas, ¿utopía o realidad?

Hay mucho falso gurú intentando vender la idea y ensalzando eso de "aprende a vivir de ingresos pasivos por internet", pero también hay auténticos profesionales que han sabido diseñar fórmulas que funcionan. Métodos que, bien implementados, con paciencia y perseverancia, pueden ayudar a obtener unos ingresos extra al mes que pueden venir muy bien en la economía doméstica. Y más con los tiempos tan complicados que se están viviendo.

No existe una fórmula infalible, esa es la realidad; pero sí que hay sistemas y metodologías que, bien implementados, pueden llevar a ese camino. De hecho, en la red se pueden encontrar blogs dedicados a la materia, explicando diferentes estrategias con las que buscar diferentes maneras de obtener ingresos pasivos en internet. Y es que, si algo permite el océano digital, es dar con alternativas para que cada uno consiga lo que se proponga.

Tal es el caso del blog vivo de ingresos pasivos. En este portal, un experto en tecnología se dedica a dar pautas para ganar dinero en la red con diferentes métodos y aprovechando distintos sectores. Al mismo tiempo, informa sobre toda la actualidad en cuanto a bitcoins y criptomonedas en general. Algo muy interesante de cara a este nuevo fenómeno del que hablamos, uno que ya está permitiendo también conseguir esos deseados ingresos pasivos usando cryptos. Porque sí, es una posibilidad totalmente real, no una utopía envuelta en humo.

Algo en lo que nos vamos a adentrar aquí para demostrar que es posible, aunque no vamos a profundizar demasiado en la materia. Si pensabas que eso de las crypto y los pasivos son bulos que se mueven por la red para cazar incautos, sentimos decirte que te equivocas de pleno. Vamos a demostrártelo ahora, incluso a iniciarte en la materia si te interesa. Podrás comprobar por tu propia cuenta que este mundo es enorme y que está repleto de posibilidades.

¿Cómo se pueden generar pasivos con las criptomonedas?

En el caso de que alguna vez hayas observado el mundo bursátil, de las inversiones en bolsa, seguramente habrás oído hablar de los dividendos. Estos son unos beneficios que las empresas dan a sus inversores como un tanto por ciento de los beneficios trimestrales que consiguen las propias empresas. Un mecanismo que se ve en grandes gigantes internacionales y que cada vez se extiende más, tanto, que también ha llegado al mundo de las ciberdivisas.

No todas lo hacen, pero sí que hay ciertos tokens que ofrecen esta posibilidad. Es cierto que casos como el celebérrimo Bitcoin o incluso Binance Coin no ofrecen estos dividendos, pero sí que hay otros como KuCoin o Bitmax Token que los ofrecen a quienes invierten en ellos. Esto quiere decir que, si inviertes por ejemplo en cualquiera de estas monedas y mantienes tu inversión, podrás obtener ingresos pasivos gracias a las comisiones que estas ganan a medida que evolucionan.

Cabe destacar que no es una estrategia exenta de riesgos. Si, por ejemplo, llegan a piratear el exchange al que recurres para invertir, cabe la posibilidad de que pierdas las criptomonedas conseguidas con la inversión. Asimismo, en el caso de que la moneda pierda volumen, es muy probable que se disminuya el beneficio a obtener. Por último, aunque no por ello menos importante, al ser inversor, debes atenerte a la normativa de los directivos de la moneda, ya que son ellos los responsables de los dividendos.

Por otra parte, también hay que dejar claro que, en el caso de que el precio de la criptomoneda crezca, también aumentan con él los dividendos a conseguir. Aumentan tanto la inversión inicial como los dividendos, cosa que genera un doble beneficio para quien se haya lanzado a invertir. Es un sistema que, con sus riesgos, tiene ventajas suficientes como para ser una buena forma de tener ingresos pasivos con una buena periodicidad.

Los ingresos pasivos en la red ganan fuerza entre la audiencia

La accesibilidad a las herramientas para generar pasivos han provocado que cada vez más personas puedan adentrarse en ese terreno sin miedo alguno. Blogs como el que hemos mencionado más arriba representan a la perfección esa facilidad para acceder, ya que dan toda la información, explican métodos, oportunidades, estrategias para emprender y hasta informan sobre la actualidad de sectores potentes. La red ahora nos da más facilidades que nunca para hacer prácticamente de todo.

El caso de las criptomonedas es uno de los más llamativos porque son un fenómeno bastante joven y, a la vez, íntimamente ligado a las nuevas tecnologías. Sin internet, no existiría el sistema blockchain; sin el sistema blockchain, no existirían ni el bitcoin ni prácticamente todas las cryptos que han nacido a partir de él. Es un bucle realimentado que no hace más que crecer a la vez que se expande y abarca a más y más personas.

Algo que estamos viendo con los métodos para generar ingresos pasivos, pero que se está extendiendo también a otros muchos terrenos ligados de una forma u otra a la red de redes. Vivimos tiempos diferentes, en los que las opciones se amplían y se ramifican prácticamente hasta el infinito. Gracias a todo esto, la libertad financiera ha dejado de ser un ideal para convertirse en una realidad.