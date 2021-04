Crisis y oportunidad: ¿Quién es el business angel gallego del momento?

Se encuentra al frente de más de 20 proyectos a través de Visualiza Business, su sociedad que convierte ideas propias y compartidas en empresas que funcionan. Con su experiencia y sus conferencias trata, además de emprender en cadena, de ayudar a otras compañías a superar las dificultades y también los temores de aquellos que quieren iniciar sus proyectos. José Ramón García González: uno de los emprendedores españoles que planta cara a la crisis.

¿Qué tienen en común una empresa de iluminación, otra de electrónica o de terminales telefónicos y una productora audiovisual con una macro terraza discoteca, una marca de suplementación deportiva, una de ropa y una inmobiliaria?

Aparentemente podría decirse que muy poco si no fuese porque José Ramón García González está presente en todas ellas como socio relevante y, en su mayoría, como cofundador y presidente.

Todo ello, hasta superar la veintena de proyectos, lo canaliza a través de Visualiza Business. Se trata de una sociedad de inversión que, si bien formalmente podría entenderse como holding, funciona como una fábrica de ideas propias y compartidas que se desarrollan con mucho trabajo mancomunado y los recursos y experiencia que él aporta.

Los planes estratégicos y de internacionalización que José Ramón García elaboró para más de un centenar de proyectos ajenos en los inicios de su andadura profesional en el grupo Mondragón, los lleva ahora a la práctica en sus propias iniciativas que acumulan más de 500 millones de facturación en los últimos años, pero sobre todo y más importante, beneficios y crecimiento constante pese a esta nueva crisis derivada de la pandemia.

De hecho, la mayoría de sus empresas, en lugar de acogerse a ERTEs durante el último año, han incrementado de manera muy intensa el personal, porque aumentó la carga de trabajo al ser capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias. Así, los teléfonos fijos sin cables que fabrica Cocomm -empresa que preside y de la que participa Visualiza Business- se han revelado como una herramienta imprescindible para muchas empresas que se han visto obligadas a optar por el teletrabajo de sus empleados; o Moonoff, de la que también es presidente y que se dedica a las luminarias LED, ha llegado a ser incluida por el Financial Times como una de las empresas de Europa que más crecen.

“De todas las crisis se sale”

“La crisis nunca es una buena noticia, pero sí es verdad que como en todos los problemas, se puede encarar de muchas maneras. Y como tenemos que salir adelante, las crisis deben ser vistas en el sentido positivo, para darle una vuelta y salir adelante”; apuntó este empresario gallego en un encuentro digital organizado recientemente por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). “En este momento tenemos que tener una visión positiva. De todas las crisis se ha salido y de esta también saldremos. Cada una de las empresas tenemos que ver cómo nos reinventamos para seguir incrementando producción y valor añadido”; añadió en una de las múltiples conferencias con las que brinda asesoramiento a otros emprendedores.

Y es que este licenciado en Económicas y Empresariales y Máster en Auditoría de Cuentas aprendió aún mucho más de su primer proyecto. Con Blusens, una tecnológica de electrónica de consumo que llegó a competir con las grandes multinacionales, conoció el éxito que le llevó a ser premiado como el mejor joven empresario de España por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) pero también la virulencia de una recesión y falta de financiación bancaria que, como a tantos miles de empresas en España, se la llevó por delante la pasada década.

En una sociedad española en la que se desconfía del triunfo y los reveses parecen no perdonarse –“caer no está permitido y arrancar de nuevo desde cero se interpreta como una temeridad o un desvarío de quienes no han sabido aprender bien la lección del fracaso”, decía en una entrevista en 2019-, José Ramón García prefirió no recrearse en lo vivido, para bien o para mal, sino valerse de ello para volver a levantarse y que no le volviese a suceder lo mismo si había de llegar una nueva crisis.

Un emprendedor que apoya a otros emprendedores

Y vaya si lo ha logrado. Desde que se reinventó con Visualiza Business, más de dos decenas de empresas con las que ha vuelto a ejercer como joven empresario que emprende sus propias ideas, pero además como veterano que aconseja y apoya las iniciativas de otros que necesitan también de una segunda oportunidad, o noveles con los que ejerce como Business Angel.

Ejemplo de esto último es el caso de Tendeus Spain, empresa de la que Visualiza Business salió en 2018 pero que este compostelano cofundó junto a dos ourensanos de menor edad y con mucha menos experiencia. Si ambas partes no se hubiesen encontrado, quizá nunca se hubiese llegado a desarrollar esta empresa gacela especializada en comercio electrónico, que pasó de facturar un millón de euros en 2015 a 20 millones en 2017 en las distintas filiales de Amazon Europa.

Y es que José Ramón García combate la soledad del emprendedor acompañándose en cada uno de sus proyectos, cada vez más diversificados, por socios que dominan el campo concreto al que se dedica cada una de las empresas, al tiempo que, por otra parte, aporta su trayectoria y su visión y capacidad ejecutiva para vencer los obstáculos a los que se enfrentan aquellos que desean poner en marcha sus proyectos, pero no lo hacen por falta de ayuda o por miedo.

“Existe muchísimo talento, pero los emprendedores temen tanto la derrota y sienten tan cerca la presión social que sus proyectos se entierran antes de ponerlos en marcha” por lo que lleva años insistiendo en que es necesario un mayor apoyo institucional, como por ejemplo con una ley fiscal que lo favorezca, que dote de más confianza tanto a emprendedores que inician sus proyectos por su cuenta como a empresarios que apoyan a otros emprendedores para que puedan hacerlo.

Mientras esto no suceda, José Ramón García, seguirá analizando cada semana todos los proyectos que se le ocurran a él mismo o que le lleguen a sus manos por terceros para incorporarlos a Visualiza Business, sean del sector que sean, pero con las pautas comunes de que estos tengan un compromiso inequívoco con la sostenibilidad y, sobre todo, que además de innovadores sean creativos: “lo que me hace feliz es crear cosas nuevas cada día”. Por lo de pronto, en plena crisis, ya está a punto de sumar dos nuevas iniciativas en las próximas semanas.