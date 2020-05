¿Es el fin de la era del petróleo?

Con las bolsas cerrando a la baja y el desplome de los mercados el año 2020 no pinta nada bien para la economía mundial y mucho menos para el crudo. Ante esta desalentadora realidad muchos se preguntan sobre el futuro del activo y cuán recomendable es invertir en él.

Si se tenía pensado en apostar por el crudo quizás aún no es momento de desechar esta idea y sea mejor invertir el tiempo en instruir mediante un buen tutorial sobre cómo invertir en petróleo. Así como el mercado va a la baja, va a la alza y nunca es estático.

El petróleo está lejos de ser un descubrimiento moderno, ya en el antiguo imperio Persa se usaba para iluminación y lo pueblos originarios en Venezuela antes de la colonia utilizaban el petróleo con diversos usos como asfaltar las calles. Pero se puede hallar el principio de la era del petróleo a inicios del siglo XX cuando comenzó a estandarizarse su uso como combustible.

Desde entonces el valor económico, estratégico y político de las principales naciones exportadoras de crudo ha ido en aumento. De hecho, el impacto económico en los países exportadores de petróleo fue tal que se ha dado el fenómeno en muchos de estos de la exclusiva dependencia de la renta y la deuda, es decir, que sostienen mayoritariamente la economía del país en base a la renta petrolera.

Este fenómeno por supuesto conlleva a sus propias problemáticas internas derivadas del hecho mismo de depender de la renta de una única materia prima cuyo precio es determinado por diversos factores y agentes internacionales, pero habla por sí mismo de el valor del petróleo en la sociedad moderna.

Crisis del petróleo de 2020

A lo largo de la historia se han experimentado tanto altas como bajas en los precios del crudo, aunque ciertamente las más marcadas han sido la de la gran depresión del 29 y la que se vive actualmente en 2020. Así como la depresión que marcó toda la década de 1930 tuvo inicio en la caída de la bolsa de valores de New York, se puede observar desde el mes de Febrero de 2020 las caídas en las principales bolsas del mundo y las progresivas pérdidas en el mercado.

Coronavirus y la caída de las bolsas de valores

El desencadenante a este hecho se debe a la pandemia provocada por el COVID-19, comunmente llamada “Coronavirus” ya que pertenece a la familia de virus identificados por su semejanza a la forma de una corona. La causalidad de eventos que llevan de la pandemia a la caída de los precios del petróleo derivan de la facilidad de transmisión del virus.

En este mundo globalizado la dinámica de movilidad es internacional e incluso la producción de un país ocurre fuera del territorio del mismo, como el caso de las grandes transnacionales que distribuyen estratégicamente sus industrias en países donde la producción es más económica. O bien en la concentración de países productores con un gran valor de exportación a otros países como lo es China y que conlleva al cese de producción de ciertos implementos por parte de otros países que lo importan al encontrarlo más rentable que producirlo.

En medio de la normalidad de las relaciones comerciales cotidianas este sistema es sostenible y requiere de un consumo de petróleo realmente grande para mantener el funcionamiento el sistema basado en el dinamismo. No obstante, el virus “viaja en aviones”, todo intercambio y contacto presupone un alto riesgo para la salud pública lo que crea una parálisis en todas las actividades comerciales a pequeña y gran escala.

La guerra de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita

Esta parálisis crea un descenso en la demanda de recursos al bajar la producción y reducir de forma drástica todo tipo de traslados, lo que baja de forma directa la demanda de petróleo a nivel internacional. Sin embargo, la producción no se redujo, y al continuar la producción con una baja tan grande en la demanda se creó un fuerte excedente.

La OPEP+ trato de llegar a un acuerdo respecto a la reducción de la producción para tratar de equilibrar los precios, pero por diferencias entre Rusia y Arabia Saudita, este último siendo además el principal país exportador de petróleo, Saudi Arabia no disminuyó su producción e inició una guerra de precios del petróleo.

El resultado de esto fue tal que se dio la baja más grande en precios del petróleo, llegando los contratos de Mayo a precio negativo, algo sin precedente. El precio negativo es debido a que al haber un excedente de petróleo y no tener cómo seguir almacenando se paga para que se lo lleven.

¿Cuál es el futuro del petróleo?

Respecto a esto hay todo tipo de predicciones, incluyendo las pesimistas que afirman que la era del petróleo se ha acabado, pero ¿esto es realmente así? El petróleo no es un ente aislado, si así lo fuera la caída del mercado no habría conllevado al desplome de sus precios. La necesidad del petróleo deriva del funcionamiento del mercado y del sistema-mundo.

A pesar que se ha logrado un gran avance en la creación de energías renovables aún su uso no es estandarizado ni implementable de forma masiva a nivel internacional, por lo que a la era del petróleo le queda lo que le queda al modelo sistema-mundo actual. La verdadera pregunta es en cuanto tiempo se pueda reactivar la economía post-pandemia.

La OPEP+ ya ha llegado a un acuerdo para reducir significativamente la producción que se pondrá en marcha a partir de Mayo, que espera logre estabilizar un poco los precios del crudo.

No obstante, no habrá una estabilización significativa hasta que se comiencen a dar los procesos de reactivación de la economía. Por lo que si bien la segunda mitad de 2020 parece mejor para el mercado del crudo, en general 2020 no será el mejor año en lo que a cotización del petróleo se refiere pero la reactivación económica y la movilidad del mercado con su reapertura es un hecho próximo a realizarse.