Cupón HolaLuz: Y2I7CG

Son tendencia, y vamos a ver el porqué y cómo te puedes aprovechar de los cupones de Holaluz para formar parte de esta revolución.

Ventajas de ser cliente de Holaluz

Sin duda la principal ventaja de ser cliente de Holaluz es que sus clientes reciben energía 100% renovable que no depende de combustibles fósiles, altamente contaminantes. Un hecho que consiguen gracias a comprar los excedentes de energía solar a pequeños productores de toda España a precios muy competitivos.

Es decir, que si tienes placas solares en casa Holaluz te compra la energía eléctrica que estas generen y que no aproveches; de tal manera que puedas sacar un mayor rendimiento a la instalación. Y si no tienes placas solares Holaluz te hace la instalación, pudiendo optar a subvenciones superiores al 50%. No está mal, ¿verdad?

Otro punto interesante de Holaluz es el hecho de que la empresa no obligue a cumplir periodos de contratación mínimos. Si por lo que fuera no te gustara el servicio podrías darte de baja en el momento que quieras sin penalización alguna. Parece que están muy convencidos del producto que ofrecen.

También te podrás ahorrar un buen dinero con esta comercializadora; que al final es lo que buscamos todos. Con Holaluz podrás conseguir descuentos superiores al 10% respecto a las demás comercializadoras eléctricas. Y sí, Holaluz también vende gas, así que podrás optar a precios preferenciales.

Cupón de descuento de holaluz

¿Te gustaría formar parte de esta empresa? Pues ahora lo tienes más fácil que nunca, ya que gracias a al cupón de Holaluz lo tienes mejor aún. Simplemente debes introducir el cupón en el área correspondiente en el registro y obtendrás un cupón descuento de hasta 50 euros en tu primera factura, que si ya de por si es baja, imagínate ahora.

El proceso es simple. Primero tienes que entrar en la página web de Holaluz, que es Holaluz.com. Ahí verás un botón en la parte derecha del sidebar superior que dice “Contratar”, haz clic:

Una vez comienzas el proceso de contratación se te pide que indiques qué tipo de consumidor eres; puedes escoger entre “Vivienda habitual”, “segunda residencia”, “comunidad de vecinos” y “negocio o empresa”. ¿Ya lo tienes? ¡Pues haz clic en continuar!

Después te pedirá algunos datos como el tiempo que llevas viviendo en tu residencia actual, pudiendo ser más o menos de 1 año. Este dato lo piden para poder hacer una estimación más precisa del consumo real y de la tarifa más adecuada que podrán ofrecerte. Indica la respuesta correcta y haz clic en “Continuar”:

Ahora debes indicar tu dirección o registro del CUPS, así Holaluz podrá ver cuánto consumes actualmente y podrán hacerte una oferta mejorada. Como decía más arriba, es algo personalizado, por lo que no te cobrarán lo mismo a ti que a tu vecina aún a pesar de vivir puerta a puerta; depende de cuánto consuma cada uno. Después haces clic en “Comprobar dirección”:

En este punto ya tendrás dos opciones de tarifa, ¿qué te parecen? Seguro que te sale muy a cuenta, ¿verdad? Puedes escoger entre la “tarifa justa”, que es una tarifa plana que te asegura que siempre pagarás lo mismo independientemente del consumo realizado; y la “tarifa clásica”, que está pensada para que pagues lo que realmente consumes.

Si no tienes grandes electrodomésticos en tu casa que requieran mucho consumo, como podrían ser arcones, aire acondicionado, calefactores eléctricos o frigoríficos de doble puerta, esta quizá podría ser una buena opción para ti. Y por cierto, recuerda utilizar luces led y dejar las bombillas halógenas para el museo de “cacharros que desperdician electricidad”; lo notarás en el consumo y en la temperatura de casa (las bombillas halógenas pierden mucha energía en forma de calor).

Una vez selecciones la tarifa adecuada a tus circunstancias te encontrarás con la pantalla de contratación. En esta pantalla es donde puedes meter el cupón de Holaluz y beneficiarte de un descuento bastante sugerente:

Aquí tienes el cupón; utilízalo y disfruta de una nueva manera de consumir electricidad; de manera responsable y ahorrando.

Por cierto, a la hora de meter la dirección de suministro asegúrate de que sea correcta, ya que si por error indicaras la del vecino el alta no se podría llevarse a cabo (obviamente).