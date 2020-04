Los deportes tradicionales y electrónicos ofrecen atractivos incentivos de inversión

Cuando pensamos en invertir solemos imaginarnos alguna empresa sólida, de amplia trayectoria, que nos aporte un rendimiento más o menos asegurado, pero que, por lo general, no nos emociona especialmente. Tenemos la idea preconcebida de que para invertir con buenos resultados es obligatorio aburrirse. Pero lo cierto es que existen opciones de poner a trabajar nuestro dinero en actividades que consideramos entretenidas o estimulantes, como pueden ser los deportes tradicionales o en los electrónicos, conocidos popularmente como eSports.

Sectores de inversión que van mucho más allá de los clubes deportivos

Al pensar en invertir en el ámbito del deporte tradicional o electrónico, mucha gente piensa que solo se puede invertir en clubes deportivos. Pero lo cierto es que las oportunidades sectoriales de inversión van mucho más allá. En el caso de los deportes tradicionales podemos invertir en empresas de organización de eventos, en multinacionales de producción de ropa deportiva o en compañías que se ocupan de la gestión de los estadios. En el caso de los deportes electrónicos, podemos invertir en empresas que producen tarjetas gráficas, videoconsolas, videojuegos, etc. Y cabe destacar que, a día de hoy, no hace falta ni tan siquiera poseer acciones, ya que tenemos al alcance del ratón utilizar productos derivados como los CFD para especular sobre las cotizaciones, ganando tanto si suben como si bajan (haz clic aquí si no sabes qué es un CFD). En definitiva, son muchas las opciones e instrumentos disponibles para obtener beneficios con estos sectores de inversión.

Una tendencia significativa: los deportes electrónicos se acercan al rendimiento de los tradicionales

Hasta no hace mucho, a la hora de invertir en el ámbito deportivo, los inversores solían tenerlo claro: deportes tradicionales, como fútbol, tenis o baloncesto. La lógica tras esta postura es que, con los grandes deportes de siempre, los partidos mueven mucho dinero gracias a la venta de entradas, los clubes consiguen suculentos patrocinios y también se genera un importante movimiento de capitales gracias a la compraventa de derechos de emisión. En todas estas actividades resulta posible invertir y obtener beneficios atractivos. Pero lo cierto es que los eSports van ganando cada vez más terreno y comienzan a atreverse a mirar cara a cara a los deportes de siempre.

Para este año, se calcula que los deportes electrónicos van a mover 1500 millones de dólares en facturación, con una audiencia de 600 millones de personas. Ante estos números, no parece tan descabellado pensar en invertir en este todavía incipiente sector deportivo, ¿verdad? Cierto es que son números humildes en comparación con lo que mueve, por ejemplo, el deporte tradicional en España (15.000 millones de euros, según los últimos datos publicados por la Universidad Pompeu Fabra). A cambio, los eSports ofrecen mayores posibilidades de ganancia, al tratarse de un sector menos consolidado.

En resumen, las cifras que se mueven tanto en el mundo del deporte tradicional como en el del deporte electrónico son de infarto, como puede comprobarse en esta comparativa. Ofrecen una oportunidad de inversión interesante, que permite aunar afición y rendimiento económico. Además, como hemos podido ver, gracias a los productos derivados como los CFD, resulta posible ganar dinero tanto en escenarios favorables como desfavorables.