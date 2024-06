Desayuno ECD sobre ‘Tokenizacion de activos inmobiliarios’: España debe seguir el modelo más laxo de EEUU

El pasado miércoles 22 de mayo, el Roca Madrid Gallery fue el escenario de un importante encuentro entre expertos del sector inmobiliario y tecnológico, enfocado en la tokenización de activos inmobiliarios. Este evento reunió a figuras destacadas de la industria, quienes debatieron sobre un fenómeno emergente que se espera sea normalizado en la sociedad en un futuro cercano.

Entre los asistentes se encontraban Joana Marabella, CLO y cofundadora de Balize; Virginia García-Trevijano, fundadora de Abbaco Markets; José María Manzanares, EAFN, profesor del IEB y experto en tokenización; Yael Oaknin, fundadora y CEO de Token City; Mariona Pericas, asociada principal en FinReg 360; y Roberto Guiñales, director de valoraciones financieras en Gesvalt.

Durante el encuentro, se abordaron diversos temas críticos relacionados con la tokenización de activos, destacando los desafíos legales que enfrenta este novedoso concepto. España, reconocida por su liderazgo en este fenómeno, ha sido pionera en la adopción y regulación de tokens inmobiliarios, lo cual fue un punto central de discusión.

Los expertos debatieron sobre las implicaciones legales y regulatorias, así como las oportunidades y riesgos asociados con la tokenización. Este mecanismo permite la fragmentación de activos inmobiliarios en tokens digitales, facilitando su compra, venta y gestión de manera más eficiente y accesible.

Además, se compartieron diversas perspectivas sobre la grabación de activos mediante tokens y se analizaron las potenciales rentabilidades de este tipo de inversiones. Los ponentes coincidieron en que, aunque la tokenización es una tendencia relativamente nueva, tiene el potencial de transformar significativamente el mercado inmobiliario y de inversión.

Durante la primera parte del evento, se buscó una definición clara de lo que supone la tokenización y qué son realmente los tokens. Virginia García-Trevijano destacó que un token representa de manera digital instrumentos financieros negociables y que, gracias a la regulación vigente, esto se puede hacer con garantía jurídica. Esta definición fue aceptada unánimemente por los expertos presentes.

Virginia García_Trevijano fundadora, Abbaco Markets

Sin embargo, Yael Oaknin de Token City añadió que la verdadera ventaja de los tokens radica en su programabilidad y en su capacidad de conectarse con toda la red de pagos, lo que amplía significativamente sus aplicaciones y eficiencia.

Yael Oaknin, fundadora y CEO, Token City

Por su parte, Joana Marabella, de Balize y experta jurídica, advirtió que, en su ámbito, los tokens tienen consistencia como una representación clara de un cambio de dueño, permitiendo así reducir intermediarios y agilizar las transacciones.

Joana Marabella, CLO y Cofounder, Balize

A partir de esta base, se profundizó en los desafíos legales a los que se enfrenta la tokenización. Virginia García-Trevijano advirtió de que, a pesar del camino andado, España debe afianzar su posición pionera. Puso como ejemplo a Estados Unidos debido a su enfoque más laxo con este tipo de activos y ensalzó que Europa goza de una mayor seguridad jurídica.

En este sentido, Mariona Pericas, asociada principal de finReg 360, destacó que los reguladores y supervisores han trabajado en identificar los retos regulatorios que podían resultar inherentes al uso de la tecnología blockchain en la tokenización. También señaló que, en la publicación de los reglamentos de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión se eliminaron los desarrollos de la nueva figura de ERIR (las siglas que han recibido las entidades responsables de la inscripción y del registro de los valores representados en tecnologías de registro distribuido), pero dejaron restos como la necesidad de tener planes de contingencia. Pericas expresó su esperanza en que pronto estas cuestiones se resuelvan y podamos ver proyectos consolidándose, utilizando esta tecnología y esta nueva forma de registro e intercambio.

Mariona Pericas, asociada principal, FinReg 360

Joana Marabella hizo hincapié en que a nivel europeo se ha mostrado mucha valentía para llevar a cabo la tokenización de activos, pero reconoció que actualmente se encuentran en un punto de estancamiento.

Tampoco quisieron dejar escapar la oportunidad para remarcar que España había sido líder europeo en tokenización y en este punto Joana Marbella aseguró que en España hay mucho talento y en este tema hemos cogido una posición de líder, pero está en jaque y las decisiones políticas marcan y no se ven movimientos suficientes por parte de la administración. En este punto Mariona Pericas quiso hacer hincapié en que, en la medida que estos tokens son instrumentos financieros, su comercialización queda sujeta a las normas de conducta que la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo reforzó tras la crisis financiera, por lo que, el hecho de que estos valores estén tokenizados, no les exime de cumplir con la normativa del mercado de valores correspondiente en cada caso. Roberto Guiñales, director de valoraciones financieras de Gesvalt, quiso hacer hincapié en que se está creando un falso miedo al papel del Blockchain y que, en este sentido, es fundamental, ya que ofrece información, transparente y trazable, además de ser nueva y segura. Por contra Joana Marabella, quiso poner el foco en España y criticó que no se pueda tokenizar la propiedad en este momento.

Roberto Guiñales, Dir. Valoraciones Financieras, Gesvalt

Además de los desafíos, los expertos resaltaron los beneficios de la tokenización. Roberto Guiñales especificó que una de las ventajas clave de estos activos es la grabación de información de mayor calidad, lo que permite leer el mercado y adaptar nuevos modelos para cada cliente. José M. Manzanares añadió que la fragmentación de derechos económicos es crucial, ya que ahora existen activos que antes no estaban disponibles.

José Manzanares, EAFN

Joana Marabella y Virginia García-Trevijano coincidieron en que para crecer en este sector es necesario democratizar la entrada de inversores. Subrayaron la importancia de enseñar a los inversores tradicionales sobre las eficiencias que ofrece la tokenización. Manzanares intervino nuevamente para asegurar que la rentabilidad económica de los activos tokenizados es comprensible y real y similar a los activos tradicionales.

Marabella también destacó que, al eliminar intermediarios, los costes se reducen, lo que puede hacer que las inversiones sean aún más rentables económicamente.

El evento concluyó con un intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes, subrayando la importancia de la colaboración y la innovación en el avance de la tokenización de activos inmobiliarios.