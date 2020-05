Las empresas españolas se ven abocadas a un proceso de digitalización para adaptarse a la nueva normalidad

Una necesidad que demandan muchos negocios, que buscan la forma de mantener su actividad debido a la crisis del coronavirus

Hasta hace unos meses, la transformación digital de las empresas era una tarea pendiente y en muchos casos, olvidada. No obstante, la crisis del coronavirus ha convertido este cometido en una necesidad para todas las corporaciones, que han tenido que adaptarse a contrarreloj a una realidad con la que algunas estaban poco familiarizadas. Y es que en un panorama donde lo físico se ha restringido, solo queda la vía digital para seguir operando.

Sin embargo, a pesar del apuro, son muchas las compañías o negocios de autónomos que no cuentan con las herramientas o la experiencia necesaria para detectar la base desde la cual empezar a construir su estrategia digital. Esto ha ocasionado que muchos negocios hayan visto mermada su actividad desde el inicio de este confinamiento.

No es la digitalización por la digitalización; el proceso debe estar enfocado en unos objetivos a largo plazo

En este escenario encontramos a Commval, una agencia digital que precisamente se encarga de implementar procesos que permitan la digitalización de las empresas. “Las empresas están viendo ahora más que nunca la necesidad de digitalizar sus negocios, pero este proceso debería hacerse con un objetivo a largo plazo y no simplemente para tratar de esquivar esta situación eventual. No es la digitalización por la digitalización.”, comenta Pablo Martí, Socio-Fundador de Commval.

“El problema de muchos negocios que buscan digitalizar su comunicación, es que desconocen cuáles son los canales y acciones óptimas para llegar a su público. Este análisis es lo primero que deberían plantearse antes de emprender cualquier acción.”, defiende el fundador.

Un cambio de paradigma en la forma de vender

Según el estudio The global state of digital in 2019 publicado por Hootsuite, apuntaría a unos hábitos consumo de bienes y servicios en internet que probablemente serán distintos a lo que nos encontraremos de aquí a unos pocos años. Según la tecnológica, alrededor de un 74% de usuarios de internet con edades comprendidas entre los 16 y 64 años adquirieron un bien o servicio a través de internet.

Y es que, desde que comenzase esta crisis sanitaria, el comercio electrónico habría crecido en España hasta un 50%, según la Organización Empresarial de Logística y Transporte UNO. Un cambio de paradigma en cuanto al comportamiento del consumidor que ha resultado beneficioso para todos aquellos comercios con una logística orientada o preparada para la venta online.

Teniendo en cuenta estas cifras, un futuro que se plantea incierto actualmente y la generalización de un comportamiento cada vez más arraigado en la sociedad, que apuesta por esta forma de comercio debido a un estilo de vida que valora la agilidad de los procesos; no es de extrañar que cada vez sean más las empresas que inviertan en la consolidación de un canal digital para presentar su oferta y llegar a sus clientes actuales y potenciales con un mayor impacto.