Qué es un ERTE y cuánto se cobra durante el estado de alarma

¿Qué es un ERTE?

Comenzamos por el principio, un ERTE es un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Se trata de una medida laboral por la que se suspende el contrato de forma temporal o se hace una reducción de jornada durante un periodo determinado.

El ERTE es, por tanto, una autorización temporal para la empresa que le permite suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado, quedando exenta de pagar a los trabajadores afectados pese a que continúan vinculados a la empresa (no es un despido). Durante el tiempo que dura el ERTE, el trabajador no genera tampoco derecho a pagas extra ni vacaciones.

¿Cuándo puede una empresa iniciar un ERTE?

Para poder llevar a cabo un ERTE, este debe tener carácter temporal y ser debido a una de las siguientes causas: económicas, técnicas, organizativas, de producción, o de fuerza mayor. En la situación actual provocada por el COVID-19, se trataría de una causa de fuerza mayor, en cuyo caso no sería necesario un periodo de consulta entre empresa y trabajadores para que lleguen a un acuerdo.

¿Cuáles son las consecuencias para un trabajador de un ERTE?

Derecho a indemnización y subsidio de desempleo durante un ERTE

A diferencia de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) al no haber despido, un ERTE no genera derecho a indemnización ninguna a favor del trabajador, si bien el trabajador tendrá derecho a la prestación por desempleo.

Durante la suspensión del contrato o la reducción de jornada, el empleado recibirá una protección de desempleo siempre que haya trabajado y cotizado a la Seguridad Social un mínimo de 360 días durante los 6 años anteriores, y que no haya utilizado para el acceso a una prestación anterior.

En caso de no llegar a ese mínimo de 360 días, podrá solicitar un subsidio por desempleo si ha trabajado un mínimo de 3 meses si se tiene responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tiene, siempre que no se tengan rentas superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional vigente (sin tener en cuenta la parte proporcional de dos pagas extraordinarias).

¿Cuánto cobra un trabajador durante un ERTE?

El importe diario será del 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y del 50% hasta que finalice la prestación. Este importe se calcula teniendo en cuenta la base por contingencia profesional de los últimos 180 días cotizados, siempre que esté fuera de los máximos o mínimos establecidos, en cuyo caso se aplicará el máximo o mínimo correspondiente.

En el caso de las reducciones de jornada, se calculará la parte proporcionar a las horas de desempleo.

Cómo solicitar la prestación por desempleo

Si se presenta la solicitud de la prestación por desempleo, el derecho a la prestación nacerá el día siguiente al que se extinga o se suspenda su contrato, o el día siguiente al de la reducción de su jornada de trabajo. Se puede solicitar de forma presencial o a través de la sede electrónica del SEPE. Aquí toda la información sobre cómo hacerlo y documentación necesaria.

¿El empleado es dado de baja en la Seguridad Social durante un ERTE?

La empresa no tiene que dar de baja al trabajador ya que la relación laboral se encuentra suspendida de forma temporal, pero no está finalizada. Es más, durante el ERTE la empresa está obligada a ingresar el 100% de la aportación empresarial de cotización a la seguridad social.

¿Tiene la empresa la obligación de contratar al trabajador después de un ERTE?

Una vez finalizado el ERTE, el empleado debe ser readmitido en su puesto de trabajo.

¿Cuánto tiempo puede durar un ERTE?

No existe un plazo de duración mínima en el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Generalmente las empresas suelen dar un tiempo prudencial de margen, ya que en caso de necesitar reducirlo podría solicitar al empleado la incorporación antes del plazo máximo establecido en el ERTE.

¿Qué pasa si una empresa hace un ERTE cuando un empleado está de baja?

En los casos de baja laboral por incapacidad temporal, maternidad o paternidad, los medidas no afectarán al trabajador hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de maternidad o paternidad.

Medidas COVID-19 sobre los ERTE

Para proteger a los empleados y evitar despidos por el coronavirus, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas para reducir el impacto económico del COVID-19 en los trabajadores que vean afectados por un ERTE:

El tiempo que los trabajadores accedan a estas prestaciones por desempleo se produzcan sin periodo de carencia , es decir, se repongan los días de paro consumido para que los derechos que tengan acumulados no se vean afectados.

, es decir, se repongan los días de paro consumido para que los derechos que tengan acumulados no se vean afectados. Se quita el mínimo de tiempo que el trabajador debía estar cotizando para poder recibir las prestaciones por desempleo , de modo que todos puedan acceder a estas ayudas.

, de modo que todos puedan acceder a estas ayudas. Las empresas que se acojan a un ERTE deberán mantener el empleo durante un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

desde la fecha de reanudación de la actividad. La base reguladora para calcular la prestación por desempleo será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior. Según el Gobierno, los trabajadores afectados por un ERTE recibirán de media 860 euros.

Durante el periodo del ERTE las empresas no deben pagar sus obligaciones de pago por cotizaciones.

El Estado será el que pague las prestaciones por desempleo de todos los trabajadores que se vean afectados por el ERTE.

¿En qué consiste el ERTE exprés?

Aunque no se ha comentado nada concreto sobre los trámites, sindicatos y patronal también pusieron sobre la mesa la opción de tomar medidas para agilizar los procedimientos, lo que se conoce como ERTE exprés. El objetivo de estas medidas laborales es acortar los tiempos de los trámites actuales y reducir la documentación necesaria para que las empresas puedan llevar a cabo Expedientes de Regulación Temporal de Empleo con más agilidad.

Entre las medidas de ayer lo que sí que se comenta es que el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días.

¿Qué tiene que hacer el empleado en caso de un ERTE por el coronavirus?

Para aquellos cuya actividad laboral se haya suspendido por un ERTE, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recuerda que la gestión de la prestación se tramitará entre la empresa y el SEPE, sin ser necesario que el empleado pida cita previa en el servicio público de empleo.

Por otro lado, en el caso de la Comunidad de Madrid, desde este viernes se ha habilitado una opción para que las personas que sufran un ERTE puedan inscribirse como demandantes de empleo de forma online desde la web de la Comunidad de Madrid.