Gamificación para ayudar a las empresas a “Pensar diferente”

Después de este año largo de pandemia, las empresas se encuentran ante muchos retos nuevos, algunos que ni siquiera sospechaban hace un año: ¿cómo vender a clientes que no puedo visitar?, ¿cómo reinventar una experiencia en el punto de venta sin poder acercarme al cliente?, ¿cómo motivar a un equipo que no he visto durante meses?, ¿cómo hacer funcionar mi fábrica con distancia social? …

Además, las soluciones habituales a sus retos más clásicos tampoco funcionan en un entorno en el que todo ha cambiado, y sigue cambiando continuamente.

En este nuevo contexto, las empresas han visto cómo sus procesos de transformación, más o menos digitales, se han convertido ahora en prioritarios. Este cambio no se puede limitar a soluciones organizativas o de negocio: tiene que venir acompañado de un cambio en la manera de pensar, y de afrontar y solucionar los retos.

Y por si todo esto fuera poco, se añade la complejidad de tener que hacerlo online, ya que como mínimo parte de los equipos trabaja en remoto. Durante los últimos meses se han llevado a cabo muchas reuniones en remoto CON el equipo pero, en general, se ha trabajado muy poco EN equipo. Continuamente se organizan reuniones de Zoom/Teams para solucionar problemas, o reuniones informativas online en las que solo unas pocas personas son activas y el resto se limita a escuchar (teniendo incluso la cámara apagada), pero muy pocas dinámicas para co-crear en equipo y con equipos transversales. Se ha trabajado más que nunca en silos, algo que no sólo afecta al team building o al sentimiento de pertenencia, sino también a la capacidad de generar soluciones diferentes ya que han faltado elementos clave como la colaboración, la co-creación, la diversidad, la involucración o la charla de pasillo informal.

Los beneficios de la gamificación

Que la gamificación ayuda a mejorar los resultados en muchos ámbitos de la empresa es algo en que ya no hace falta insistir: la mayoría de las empresas la han utilizado o la están utilizando en procesos de onboarding, programas de fidelización de clientes y usuarios o para generar engagement de colaboradores, por ejemplo.

Pero si hablamos de transformación, de cambio cultural y de aprender a “pensar diferente” resulta que los beneficios de la gamificación son, todavía, más relevantes. Porque a través del juego conseguimos precisamente la actitud ideal para pensar de manera más ágil y creativa: el juego favorece la espontaneidad, baja el nivel de juicio y de prejuicios, facilita la desinhibición, potencia la creatividad, impulsa a ir más lejos, fomenta la participación y motivación de todos, facilita la colaboración entre perfiles diferentes y equipos transversales, mejora la integración de mensajes y actitudes.

Estos beneficios son aún más importantes en el trabajo online. Además, la gente agradece este momento lúdico en un día a día muchas veces estresante.

Productividad y motivación

Binnakle es una empresa pionera que desde el 2015 desarrolla serious games, presenciales y digitales para ayudar a las empresas a ser más agiles e innovadoras. Se basan en la metodología contrastada de Inteligencia Creativa, consultora relevante en innovación y pensamiento creativo.

Los juegos digitales de Binnakle permiten trabajar online, de manera estructurada y lúdica todo el proceso de Problem Solving. Además, los equipos no sólo pasan un rato divertido con la involucración de todos los participantes, sino que consiguen resultados que no hubieran conseguido en reuniones en remoto clásicas, generando nuevas soluciones a un problema o para un proyecto en concreto.

Y si el objetivo es aprender a pensar diferente asimilando metodologías y actitudes los serious game de Binnakle sirven de base para estos programas formativos. Con el juego como hilo conductor, las formaciones son más dinámicas, interactivas y participativas, y la integración de mensajes es mucho más eficiente.

“Pensar diferente”: las fases del Problem Solving gamificadas

Podemos utilizar gamificación en cada una de las fases del proceso creativo para solucionar retos:

La reformulación del problema (“Reframe”), la fase más importante del proceso y probablemente la que menos practican las empresas, consiste en reformular el problema antes de buscar soluciones, no sólo para acotar y concretar el reto sino sobre todo para encontrar nuevas visiones de nuestro problema (la mejor manera de conseguir nuevas respuestas es empezar haciéndonos nuevas preguntas). El “Reframe” será sin duda una habilidad indispensable a desarrollar en estos tiempos de cambio y para trabajarla y aprenderla de manera divertida, Binnakle propone su serious game Binnakle Mission 0.

https://www.binnakle.com/binnakle-mission-0.html

La generación de ideas, donde es necesario que los equipos piensen de manera creativa para generar soluciones novedosas y disruptivas. Todos podemos ser muy creativos si trabajamos con los estímulos o las técnicas creativas adecuadas. Con Binnakle BIK Ideas los equipos disponen de 40 técnicas creativas que les ayudarán a optimizar la sesión de brainstorming.

https://www.binnakle.com/binnakle-bik-ideas.html

El aterrizaje de las mejores ideas, el paso necesario entre una idea y su puesta en marcha. Para esta última fase del proceso Binnakle propone Binnakle Idea Lander, para transformar las ideas en soluciones concretas y para definir los primeros experimentos que permitirán probar las ideas en entornos controlados, para mejorarlas.



https://www.binnakle.com/binnakle-idea-lander.html

Jugar sí, y si es en equipo mejor

A diferencia de los juegos individuales donde juegas tú contra la máquina, Binnakle propone jugar en equipos que “coopiten” (compitiendo pero con un interés común: solucionar el problema). Porque en el día a día de la empresa el “pensar diferente” y el generar nuevas soluciones a los retos son actividades que se tienen que trabajar en equipo, en co-creación.