Ganar dinero online, no es oro todo lo que reluce

En todos sitios se escuchan cantos de sirena en relación a los negocios digitales. Se ha destapado la caja de los deseos y encontrado la panacea económica. Se extiende el rumor de que crear un negocio online es rápido, sencillo y procura dinero seguro, pero, a poco que se sumerge alguien en este mundo, descubre que esto no es así, que en el mundo de los negocios digitales no es oro todo lo que reluce.

Es posible que sea más cómodo, ágil y directo que un negocio físico, esto no se puede negar. Pero, de confirmar esta realidad a pensar que será pan comido, que bastará con dedicarle unos minutos al día, que no requiere inversión o que crecerá solo hay una gran distancia.

El negocio online requiere de paciencia, interés, dominio del medio, y mucho, mucho trabajo. Para que sea funcional y ofrezca una oportunidad real de producir beneficios, hay que tener en cuenta muchos elementos y factores, además de contar con amplios conocimientos en estrategias y sobre el funcionamiento del propio Internet.

Cuidado con las ilusiones ópticas

Las ilusiones ópticas son aquellos anuncios vistos tanto en Facebook, como en Instagram y demás redes sociales, en los que se anuncian páginas de apuestas deportivas, programas informáticos y plataformas para invertir en bolsa, secretos y trucos para ganar mucho dinero y rápidamente. Son ilusiones porque no representan en absoluto la realidad, la mayoría de estos vídeos están interpretados por actores, y los automóviles y casas de lujo no son más que atrezo alquilado.

La realidad es otra

La realidad es otra, tal y como explica en este artículo Rubén Alonso, bloguero profesional que lleva años trabajando en su blog como negocio propio. Para monetizar un negocio digital y volverlo realmente rentable, se necesita de una estrategia, mucho esfuerzo y trabajo constante. Por ejemplo, un tema del que se habla mucho es sobre cómo monetizar un blog, muchos consejos en los que se dibuja un camino muy fácil de recorrer, pero que en verdad representan una tarea realmente difícil de conseguir.

En los negocios digitales, parece que monetizar un blog o una web es un camino directo hacia la riqueza, pero cuando observamos los datos que ofrece el propio Rubén a partir de una encuesta realizada en Twitter, comprobamos lo erróneo que es pensar así. Según esta encuesta, el 60 % de los que habían conseguido monetizar su blog cobraban menos de 100 € al mes, un 20 % conseguía moverse entre 100 y 600 € y solo un 14 % conseguía traspasar la frontera de los 1000 € al mes.

Para saber más sobre cómo ganar dinero con un blog, es muy recomendable visitar el post que el mismo Rubén escribe sobre este apasionante tema, y conocer de primera mano la verdad, de manera amena y entretenida. https://miposicionamientoweb.es/como-ganar-dinero-con-un-blog/.

Enrique Dans, la experiencia del Blogger

Si se quiere triunfar con un blog, monetizarlo y hacerlo rentable, el primer paso que se debería dar es el de la observación, el seguimiento y el análisis de un Blogger con experiencia, que sea un referente en su sector y, por tanto, del que se pueda aprender.

El mundo del blogging no es nuevo, son muchos los blogueros como Enrique Dans que llevan años publicando artículos con mucha repercusión en el mundo digital, pero ha sido en los últimos años cuando los blogs se han diferenciado como un canal de comunicación entre marcas y usuarios.

Enrique Dans es profesor de Innovación y Tecnología en el IE Business School, doctor en gestión de procesos de negocios y Licenciado en Ciencias Biológicas, escritor de Todo va a Cambiar y Viviendo el Futuro, además de creador de un blog con una enorme repercusión online. Fue candidato a Mejor Weblog en español en los premios BOBs del 2006, y fue elegido como uno de los 100 mejores blogs en inglés y castellano en el 2009 por el diario El Mundo.

Con este bagaje es fácil comprender por qué es uno de los bloggers más recomendados para aprender cómo llevar adelante un sitio web y monetizarlo. La enorme cantidad de posts escritos por Enrique Dans convierte su blog en una auténtica enciclopedia donde encontrar artículos de todo tipo, desde impresoras 3D hasta posts que hablan de la multinacional Amazon, desde comunicación, redes sociales y motores de búsqueda hasta plataformas de cine como Netflix.

No hay límites para este escritor y comunicador empedernido, dando, de este modo, la primera lección a todo aquel que quiera llevar a cabo este proyecto y mantener un buen flujo de visitas a su propio blog; debe ser un enamorado de la redacción, tiene que ser un apasionado de la escritura y de la información.

No se debe olvidar que monetizar un blog no es sencillo, pero sí que puede ser un camino muy atractivo, sobre todo si el nicho que se elige coincide con la pasión y el interés del Blogger. En este caso, no estará trabajando, sino que servirá como vía de escape de la rutina diaria, un método para aprender y ofrecer lo que sabe. Con un blog que coincida con los gustos del redactor, se estará uniendo ocio con repercusión económica, el binomio perfecto.