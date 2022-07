Una historia de emprendimiento: cómo dos españoles han exportado a España el “Día del jersey navideño”

Cuando tienes una idea de negocio y crees en ella, hay que ir a por todas. Esto es lo que han hecho Diego y Alicia. Dos años viviendo en Dublín fueron suficientes para descubrir y disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de irlandeses e ingleses: “El Christmas Jumper Day” o día del jersey navideño. Un día establecido en el que la gente va por la calle con este tipo de prenda, las familias se reúnen todas vestidas con el mismo jersey, los empleados van a la comida o cena de Navidad con sudaderas navideñas…y pensaron: ¿Y si exportamos a España esta tradición?

“En 2018, un amigo irlandés que tenía un negocio de jerséis navideños me dijo: ¿por qué no intentas venderlos en España? Me traje dos cajas, los puse a la venta a través de una plataforma de ropa y en dos horas los vendí todos. Yo pensé que, en España, el jersey navideño no iba a cuajar para nada. Nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando en estos tres años hemos visto crecer el negocio exponencialmente”, cuenta Diego a La Buena Vida de El Confidencial Digital.

La clave del éxito

¿Cuál ha sido la clave del éxito? Primero creer en esta idea, trabajar en ella, hacer una buena labor de marketing y de redes sociales, contactar con los proveedores adecuados, meter la cabeza en la creación de nuevos diseños durante todo el año y, por último, hacer un negocio que produce sonrisas en momentos determinados.

“Os digo en serio que es divertido ver a toda una familia hacerse una foto en Navidad con los jerséis y sudaderas navideñas, y subirla a Instagram. O que todos los empleados de una empresa acudan a la comida de navidad con el jersey navideño. Es una postal maravillosa, una prenda que provoca sonrisas, fraternidad y disfrutas de un momento de color y de alegría”, expresa Diego, responsable de marketing de la empresa.

Más de 120 modelos

En 2018 empezaron con 6 modelos y esta temporada que viene dispondrán de más de 120 modelos de adulto para jerséis y más de 65 para niños. La prenda preferida, por su puesto, son los jerséis, pero el negocio ha crecido y ahora venden otro tipo de ropa navideña como son pijamas, camisetas, sudaderas y ropa interior. La tienda es online cien por cien y desde hace tiempo también distribuyen en Portugal.

Con Roberto Leal

Se calcula que, en Inglaterra e Irlanda, existen más de 60 millones de jerséis navideños en los armarios. “Desde luego no hemo llegado al nivel de estos países, pero que nuestros jerséis hayan sido vistos en TVE o que presentadores de la talla de Roberto Leal y el influencer Raúl Gómez se hayan vestido con uno de nuestros jerséis, se hayan hecho fotos y las han subido a sus redes, para nosotros es todo un éxito y un orgullo”, dice con emoción Diego.

Y es que, en la Nochebuena de 2019, “Jersey navideño” se coló en todas las casas de España gracias a la colaboración de esta Startup con TVE. Fue en su especial “Telepasión” presentado por Roberto Leal y Ana Obregón.

La calidad es su prioridad

Por otra parte, estos no son los típicos jerséis de ponerse un día y olvídate, porque tras dos lavados la prenda desaparece. No. La calidad de las prendas es su prioridad además de fabricarlos de la manera más sostenible posible, con un proceso de elaboración muy exigente.

“Para esta Navidad 2022, tenemos la satisfacción de decir que uno de cada 4 productos de nuestro catálogo está fabricado con 100% algodón orgánico, prendas que han sido avaladas con el certificado GOTS (Global Organic Textile Standard) que asegura la procedencia, extracción y manipulación del algodón orgánico en nuestros jerséis, pijamas y calcetines”, comenta Diego.

Creadores de sonrisas

Otro de sus lemas más destacado: “Somos creadores de sonrisas”. Por esta razón, sus diseños son exclusivos, patrones únicos y originales que no pueden encontrarse en ningún otro sitio ni tienda. “Nuestro equipo creativo se desvive para crear un jersey perfecto para cada tipo de persona, investigando e innovando año tras año”, explica el responsable de marketing.

Por eso, aunque el pico de trabajo más fuerte lógicamente se da en los meses cercanos a la Navidad, durante todo el año fabrican, innovan, crean, diseñan y buscan proveedores: irlandeses, ingleses y también polacos. Actualmente, venden unos 6.000 jerséis al año.

Además, también son solidarios ya que colaboran con la ONG Save The Children en su acción escolar “Christmas Jumper Day”.

Para todas las tallas

Lo que comenzó siendo una idea de “andar por casa” (nunca mejor dicho porque comenzaron en casa de sus padres) hoy es una pequeña empresa de cuatro personas que, con ilusión y trabajo, están copando el negocio de los jerséis navideños y prendas de Navidad en España. Su satisfacción: dar color y alegría a las familias y contribuir a pasar un momento divertido entre amigos en cada Navidad.

No hay talla o dibujos que se les resistan: cada cliente encontrará un jersey a su medida. Los precios oscilan entre 30 a 50 euros. Hay diseños para todos los gustos: jerséis con luces LED, frikis, renos, 3D, de Muñecos de nieve, de Papa Noel o de árboles de Navidad.

Y es que las cenas de navidad se visten ahora de un color especial gracias a los jerséis navideños de Diego, Alicia, Cristina y Miguel Ángel. Una idea que exportaron de Irlanda y que está marcando tendencia en España.