Este hecho implica para el cliente que adquirir un seguro de vida pueda ser hasta tres veces más caro según la entidad con la que lo contrates.

Por norma general, recurrir al banco para adquirir este tipo de pólizas supone pagar un 48,3% más que si se adquiere a través de una aseguradora tradicional, según concluye Los seguros de vida para la hipoteca son un 48% más caros si los contratas a través del banco.

el informe elaborado por Global Actuarial e INESE llamado “Estudio comparativo de primas de seguro de vida riesgo 2017”.

Este estudio fue realizado a través de la técnica “mistery shopping”, donde visitaron de incógnito 12 bancos y 15 compañías de seguros para solicitar el presupuesto de un seguro de vida para cuatro perfiles de edad (30, 40, 45 y 50) y tres capitales (30.000, 120.000 y 200.000).

Los resultados del estudio sentencian que “las tarifas aplicadas por las entidades aseguradoras son significativamente inferiores en todas las edades y en todos los tramos de capital a las aplicadas por las entidades bancarias”.

Por ejemplo, para una persona de 40 años y un capital de 120.000 euros cobertura de fallecimiento e invalidez, el seguro de vida puede llegar a salir en 622 euros en un banco, mientras que a través de una aseguradora especialista, se puede llegar a conseguir en torno a los 170 euros. Más de 400 euros de diferencia.

El informe también revela que el precio del seguro de vida para la hipoteca si se contrata por una aseguradora independiente del banco es muy inferior en todas las edades analizadas. Por ejemplo, para una persona de 50 años, el banco cobra 1.089 euros de media por un seguro de vida, mientras que en diferentes aseguradoras especialistas se puede conseguir por menos de 400€. Esto supone un ahorro superior al 60%.

Además, el informe revela que las diferencias entre aseguradoras y bancos se han incrementado en el último año.

Hasta un 60% de ahorro para los jóvenes

El ahorro también se produce para los jóvenes que pueden beneficiar de contratar un seguro de vida al margen de las entidades bancarias, concretamente el colectivo de 30 años. Al contratar el seguro de vida de 120000€ con fallecimiento e invalidez en un banco, el precio rondaría aproximadamente los 253 euros, mientras que en una aseguradora se podría conseguir en torno a los 80 euros aproximadamente.

Comparar tus seguros antes de contratar

Si desea comparar por usted mismo los diferentes precios de seguros de vida en diferentes compañías, puede utilizar un comparador de seguros de vida y ver los precios en el acto. Existen muchos comparadores web, pero el único del mercado que permite ver los precios con solo introducir la fecha de nacimiento y el importe a asegurar es el de la correduría de seguros especializada en seguros de vida Ibervida.

¿Por qué es más caro contratar el seguro de vida a través de un banco?

Para los bancos, los seguros de vida son un lucrativo negocio que les sirve para compensar la caída de los tipos de interés y el descenso de ingresos del negocio hipotecario. Es decir, estas pólizas generan importantes comisiones para la entidad bancaria y suponen una jugosa fuente de ingresos para los bancos. El margen que se puede embolsar el banco al comercializar un seguro de vida puede ir desde un 20% a un 50% de la prima.

¿Por qué se siguen contratando un 70% de las pólizas de vida a través de un banco?

A pesar de las diferencias enormes en precios son casi un 70% los seguros de vida que se firman a través de entidades bancarias. ¿Por qué? Porque es habitual pensar que si no lo firmas a través del banco no te concederán el préstamo, pero es un falso mito, de hecho está totalmente prohibida, la vinculación de los seguros a la concesión del préstamo hipotecario. La entidad bancaria no puede obligarte a firmar ni negarte la firma del préstamo hipotecario si no quieres incluir el seguro de vida.

