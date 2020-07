La importancia de mantener la ciberseguridad dentro de las empresas

Cada vez es más frecuente ver noticias sobre filtraciones de datos de empresas tras un ciberataque a sus servidores. Por ello, es aconsejable que los negocios que utilicen servidores u otros servicios en línea extremen el cuidado en relación con su ciberseguridad. Para lograr tal objetivo se puede contar con empresas especializadas como Krypton Solid, pues se encargan de optimizar la ciberseguridad de la empresa y ofrecen servicios de mantenimiento informático en Barcelona.

Por qué es importante la ciberseguridad

Los datos de los últimos estudios sobre ciberataques arrojan cifras alarmantes: más de la mitad de empresas españolas han sufrido las consecuencias de un ataque. Grandes empresas como Uber han llegado a pagar hasta 100 000 dólares a los hackers que accedieron a su base de datos, con tal de que no publicasen la información que habían conseguido y, al mismo tiempo, no hicieran pública la noticia del hackeo. Un pago que finalmente no logró su objetivo. Pero no es el único caso; la lista de grandes empresas que han sido vulneradas por un ciberataque está llena de ejemplos, LinkedIn y Yahoo, entre ellos.

Recurrir a profesionales y reforzar la seguridad interna

En cualquier empresa, del tamaño que sea, es importante revisar la seguridad tecnológica. Aunque existan herramientas informáticas para realizar un autodiagnóstico del estado de seguridad de la empresa, es aconsejable recurrir a empresas tecnológicas especializadas para que evalúen, diseñen y hagan el mantenimiento de la red de seguridad de la empresa. Todo ello, con el objetivo de eliminar amenazas como pueden ser la extracción fraudulenta de datos sensibles, los ataques con virus, la manipulación de datos o el espionaje industrial o corporativo.

Además de ahorrarnos posibles pérdidas económicas tras un ciberataque, con una empresa de seguridad se genera y mejora la confianza de los clientes, sobre todo si la web de la empresa utiliza pagos en línea o maneja información privada de usuarios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para lograr una óptima seguridad dentro de la empresa, hay que contar con la implicación de todos los miembros de la misma. En muchos casos, las amenazas informáticas llegan a través de malas prácticas o errores humanos. Por ello, lo ideal es que cada empleado esté formado en materia de ciberseguridad. Asimismo, es recomendable que los trabajadores solo puedan acceder a los datos que necesiten. Es decir, hay que diferenciar entre datos confidenciales y los datos que necesita cada empleado según su función dentro de la empresa.

Por otro lado, contratar una empresa especializada nos garantiza construir y mantener una web siguiendo todos los protocolos de seguridad.

La era de la información y de la conexión ha traído consigo nuevos riesgos y también nuevas precauciones; que siempre serán pocas. Por esta razón, los directores de las empresas deberían aceptar que la seguridad informática ha pasado a formar parte del negocio interno de la empresa.