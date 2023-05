Inversión conservadora vs inversión agresiva: ¿Cuál es la diferencia?

Los mercados financieros están compuestos por inversores y especuladores que tienen mentalidades y actitudes diferentes. Algunos son optimistas a pesar de los riesgos y la incertidumbre, mientras que otros siempre tenderían a ir a lo seguro. Estos comportamientos los clasifican en inversores conservadores o agresivos. ¿A cuál crees que perteneces?

Irónicamente, no importa para mucha gente porque todos están centrados en posibles ganancias. No importa lo que esté en juego, parecen ignorar los factores internos que afectan sus decisiones bajo la superficie. Antes de que te metan en problemas, sería prudente entender los asuntos esenciales que normalmente no se tratan.

Cuando planeas unirte al mercado de criptomonedas, es importante saber dónde vas a ganar o perder. Los expertos dicen que adoptar un enfoque conservador produciría un ingreso más estable. Por el contrario, ser agresivo con su cartera significa que usted quiere jugar con los riesgos para mayores retornos.

Cada estrategia tiene sus propios pros y contras y elegir una debe basarse en su situación financiera y objetivos. Entenderás cómo se aplican en contextos reales leyendo las siguientes guías. Ellos construirán su confianza a medida que lidia con la volatilidad del mercado criptográfico.

Comprender la cartera de inversiones conservadora

Los inversores que prefieren un enfoque conservador están tratando de preservar su capital o sus fondos actuales en lugar de obtener mayores retornos. Su tolerancia al riesgo es baja y están dispuestos a comprometer ganancias sustanciales por ganancias estables. Esta estrategia suele utilizarse cuando el horizonte temporal es relativamente corto.

Por ejemplo, operar con seguridad en destacadas plataformas de criptomonedas ayuda a los inversores de largo plazo a mantenerse en modo conversacional para cosechar la mayor parte de sus activos de inversión. También se compone de inversiones más seguras, como efectivo y bonos, en lugar de acciones u otros tipos de activos riesgosos. A la hora de elegir una inversión en particular, los conservadores optaron por empresas de renombre que tienen menos probabilidades de experimentar oscilaciones salvajes de los precios.

En general, una cartera conservadora es apropiada para inversores experimentados que desean mantener su capital seguro mientras consideran factores cruciales, como los ahorros para la jubilación. Otros grupos de inversores, como las empresas matrices, también pueden encajar en los criterios si tienen objetivos financieros a corto plazo. Esto simplemente ilustra que este enfoque es importante para las personas que quieren asumir riesgos mínimos mientras intentan aumentar sus activos. Por lo tanto, para resumir, la estrategia podría ser adecuada para usted si posee las siguientes estrategias y objetivos:

Usted prefiere inversiones de menor riesgo.

Tienes un largo horizonte de tiempo para lograr tus objetivos.

Usted tiene un deseo de obtener rendimientos estables y preservar su capital.

¿Qué tal una cartera de inversión agresiva?

Los nuevos inversores en mercados altamente riesgosos, como la criptomoneda, a menudo mostrarán comportamientos agresivos hacia su inversión. Tienen una mentalidad de “sin dolor, sin ganancia” y están preocupados por la idea de que vale la pena arriesgar dinero por los potenciales retornos. Obviamente, estos inversores se caracterizan por su mayor tolerancia a los riesgos. En comparación con los inversores conservadores, ven las fluctuaciones del mercado como un desafío, no una amenaza.

Un portafolio agresivo es generalmente ideal para aquellos que están entrando en la industria y quieren construir su mejor huevo con el tiempo. Con una perspectiva sólida, es más probable que adquieran retornos y tengan el lujo de tiempo para hacer que crezca aún más. Esta estrategia implicaría unirse a empresas de reciente creación, pero tener la capacidad de generar ganancias.

Sin embargo, puede ser necesario equilibrar la cartera en función de la situación del mercado para alinear las estrategias con los objetivos. Si esto resulta difícil de abordar, es posible que necesite buscar asesoramiento de un Robo-asesor, que se está volviendo popular hoy en día. Recuerde los siguientes criterios para identificar las características de un inversor agresivo.

Tienes una tolerancia al riesgo más alta

Tienes un horizonte de tiempo más largo

Usted tiene un fuerte apetito por potenciales retornos

¿Qué enfoque de inversión es adecuado para usted?

Ya sea que seas consciente de ello o no, tienes una personalidad como inversor. Sus rasgos pueden caer en cualquiera de las dos categorías. Al mirar los indicadores anteriores, puede juzgarlo usted mismo. Sin embargo, es posible que pueda ajustar y adoptar una estrategia que funcione mejor para sus intereses financieros. El hecho de que uno tienda a ser más agresivo no significa que no pueda adoptar un enfoque conservador. Los principios pueden aprenderse y ponerse en práctica.

Siempre es un buen hábito aprender de los expertos si recién estás empezando en la industria. Ahora hay plataformas de negociación de redes sociales donde se discuten temas esenciales sobre el comercio de criptomonedas. También puede acceder a videos tutoriales y hacer su propia investigación para ampliar sus conocimientos sobre este tema. La imprevisibilidad del mercado no tiene por qué asustarte si sabes que tus estrategias producirían resultados favorables. Y elegir entre un enfoque conservador y un enfoque agresivo podría ser tan fácil como ir de compras si sabes dónde estás parado.

Un consejo para los cripto inversionistas

El mercado de criptomonedas resultará más desafiante y altamente riesgoso que otras formas de inversión. Como inversionista, debe familiarizarse con los protocolos y las reglas antes de unirse. Una vez que se tiene todo el asunto, es hora de elegir el activo en el que invertir. Aquí es donde algunas de las mejores estrategias son muy útiles. Puede reducir sus opciones cuando sabe qué cualidades buscar en una inversión estable. Pero como la volatilidad es inherente, los cambios de precios ocurrirán más a menudo sin importar qué activo elija.

Cuando usted comienza a operar, su enfoque se mostrará naturalmente. Pero cuando eliges uno específico, puedes alinear tus estrategias con la naturaleza del mercado y tus objetivos también. Recuerde que no hay garantía de rentabilidad por cada inversión. Tienes que trabajar alrededor de la plataforma para aumentar tus posibilidades de éxito.

Al ser prudente en todo momento, sabrá qué indicadores le guiarán en la predicción del próximo movimiento de precios. Esto indicará qué decisión es mejor tomar. Sin embargo, como consejo, nunca asumas que estás en una posición ganadora si no tienes ninguna base. Tienes que ser objetivo en todo el proceso porque una inversión en criptomonedas es un negocio serio como cualquier otro.