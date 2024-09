JP Financial: Innovación, experiencia y un enfoque humano en la intermediación financiera

Fundada por Pedro Muñoz de Vargas (CEO & Co-founder) y Javier Rumbo Lorenzo (Founder & Co-CEO) en enero de 2024, JP Financial se ha consolidado como una empresa líder en el sector de la intermediación financiera en España con unas cifras impresionantes obtenidas en tan solo unos meses.

Pedro Muñoz Vargas y Javier Rumbo Lorenzo

Con más de dos décadas de experiencia cada uno, ambos profesionales han combinado sus conocimientos y habilidades para crear una firma que ofrece soluciones financieras personalizadas, centradas en los intereses de sus clientes.

Su éxito no solo se basa en la experiencia técnica, sino también en su capacidad para entender las verdaderas necesidades de los inversores y ofrecer un enfoque innovador y humano.

Pedro Muñoz de Vargas y Javier Rumbo Lorenzo tienen trayectorias paralelas, pero complementarias. Muñoz cuenta con una vasta experiencia en la banca privada, habiendo trabajado en Fisher Investments y como director en la división de WealthTech, donde adquirió un conocimiento profundo de la gestión de patrimonios e inversiones a nivel internacional​.

Por su parte, Rumbo comenzó su carrera en el Banco Pastor, donde ejerció como director y gestor de carteras. Su experiencia en la banca tradicional le permitió identificar los puntos débiles del sector, especialmente en el trato al cliente, y decidir que era necesario un enfoque diferente​.

Este bagaje conjunto es lo que ha permitido a JP Financial crecer de manera exponencial en un entorno tan competitivo como la intermediación financiera. La empresa se creó con el firme propósito de ofrecer algo diferente: un servicio verdaderamente adaptado a las necesidades de cada cliente, donde la transparencia y la empatía son pilares fundamentales.

Como explican ambos fundadores, su objetivo no es vender productos, sino diseñar soluciones que se ajusten perfectamente a las necesidades y expectativas de sus clientes. Esta estrategia ha sido fundamental para el rápido crecimiento de la firma y su posicionamiento como referente en el sector.

Una filosofía centrada en el cliente

El enfoque personalizado de JP Financial ha sido clave en su éxito. Desde el principio, tanto Muñoz como Rumbo entendieron que los clientes no solo buscan resultados financieros, sino también sentirse comprendidos y apoyados en sus decisiones. Para ellos, el término "personalización" no es solo un lema de marketing, sino una promesa que se cumple en cada interacción.

"En JP Financial, nuestro cliente no se siente uno más. Se le recibe en un espacio cómodo y exclusivo, ubicado en el corazón de Madrid, en la confluencia de Velázquez con Goya, donde puede relajarse y revisar sus opciones de inversión mientras disfruta de una experiencia completamente adaptada a sus expectativas", comenta Muñoz.

Para Rumbo, esta filosofía de atención cercana y personalizada fue algo que no siempre encontró en su experiencia en la banca tradicional, donde los productos financieros se ofrecían en masa y sin una real consideración de las circunstancias individuales de cada cliente.

"Hemos creado una empresa donde cada cliente siente que sus necesidades son la prioridad. Nos diferenciamos de los modelos tradicionales porque aquí no colocamos productos; diseñamos soluciones financieras únicas", añade Rumbo.

Este enfoque también se refleja en la gestión del equipo. JP Financial no solo está comprometido con sus clientes, sino también con sus agentes financieros.

"Comprendemos las dificultades que enfrentan los agentes en otras empresas, por eso nos aseguramos de ofrecer un entorno de trabajo donde se sientan respaldados y motivados a ofrecer su mejor versión", explica Rumbo.

Esta atención tanto a los clientes como a los profesionales que trabajan en JP Financial ha generado un entorno de confianza que es palpable en cada interacción.

Javier Rumbo Lorenzo

Rentabilidad

Los clientes obtienen rentabilidad al invertir en los productos que ofrecen distintos proveedores: “La diferencia es que logramos una rentabilidad mayor porque accedemos a productos de capital privado, usualmente reservados para clientes de banca privada o grandes patrimonios”. JP Financial permite que los clientes minoristas también puedan invertir en ellos.

“Además de mejorar la rentabilidad y reducir costos, ofrecemos un trato cercano. No solo ayudamos con inversiones específicas, sino que apoyamos a los clientes en la planificación de toda su vida financiera”.

La innovación como motor de crecimiento

Uno de los factores clave que diferencia a JP Financial en el mercado es su capacidad para integrar productos financieros alternativos en sus estrategias de inversión. Desde el crowdfunding y el crowdlending, hasta la inversión en bienes raíces y fondos de cobertura, la firma ofrece una gama de soluciones que se adaptan a diferentes perfiles de clientes y objetivos financieros​.

"Nos aseguramos de trabajar con los mejores proveedores del mercado, tanto a nivel nacional como internacional, para ofrecer a nuestros clientes las soluciones más rentables y seguras", explica Muñoz.

Esta capacidad para identificar y aprovechar oportunidades de inversión innovadoras es uno de los aspectos que ha permitido a JP Financial mantenerse a la vanguardia del sector financiero, adaptándose a los constantes cambios y ofreciendo siempre alternativas efectivas para maximizar la rentabilidad.

Además, JP Financial ha hecho un esfuerzo significativo por mantenerse al día con las últimas regulaciones financieras, asegurando que todas las estrategias de inversión que ofrecen estén completamente alineadas con las normativas vigentes. Este compromiso con la legalidad y la transparencia es uno de los motivos por los que han ganado la confianza de tantos inversores en tan poco tiempo​.

Una presencia digital y social en crecimiento

JP Financial no solo se ha posicionado como líder en intermediación financiera tradicional, sino que también ha apostado fuertemente por su presencia digital.

En su cuenta de Instagram (@jpfinancial2024), la empresa ha acumulado más de 20.000 seguidores, donde comparten contenido educativo sobre finanzas, planificación patrimonial y estrategias de inversión.

Su enfoque en las redes sociales no se limita a la autopromoción, sino que busca educar a su audiencia y crear una comunidad de inversores informados.

Esto les ha permitido atraer a una clientela más joven y digitalmente conectada, un segmento que está cada vez más interesado en gestionar su patrimonio de manera activa y consciente​.

No tienen Telegram. Solo Instagram, TikTok y LinkedIn. Recientemente su identidad fue suplantada en Telegram para intentar estafar a varios de sus seguidores.

Pedro Muñoz Vargas

Una mirada hacia el futuro: Fundación JP Financial y nuevos proyectos

De cara al futuro, JP Financial no solo planea seguir ofreciendo soluciones financieras de vanguardia, sino que también está trabajando en la creación de una fundación para redistribuir parte de sus beneficios a causas sociales.

Este proyecto refleja el compromiso de la empresa con la responsabilidad social y su deseo de tener un impacto positivo más allá del ámbito financiero. La fundación permitirá a JP Financial devolver a la sociedad parte del éxito que han logrado y apoyar iniciativas que fomenten la educación financiera y el bienestar social​.

Además, Pedro Muñoz de Vargas ha dado un paso más en su carrera como líder y empresario con la publicación de su libro, "Método Kibitza: El manual para ser el mejor vendedor". En esta obra, Muñoz comparte las estrategias y técnicas que ha perfeccionado a lo largo de los años para destacarse en el mundo de las ventas.

El libro explica paso a paso cómo dosificar la información, qué documentación hay que requerir al cliente en cada momento, cómo establecer emails de resúmenes de la reunión y de emplazamiento a la siguiente.

La obra ha sido bien recibida tanto por profesionales del sector como por lectores interesados en mejorar su capacidad para vender con éxito​.

Firma de referencia

JP Financial ha demostrado que la combinación de experiencia, innovación y un enfoque genuino en las necesidades del cliente puede ser una fórmula ganadora en el mundo de la intermediación financiera.

Con una filosofía centrada en la transparencia, la personalización y la empatía, y con una mirada puesta en el futuro a través de proyectos como la Fundación JP Financial y el Método Kibitza, la empresa se consolida como una firma de referencia en el sector financiero en España.