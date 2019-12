Línea Directa sigue creciendo y creará 150 puestos de trabajo para perfiles STEM y digitales

Línea Directa, la compañía aseguradora líder en nuestro país, se consolida como una de las corporaciones pioneras en apostar fuerte para adaptar un sector tradicional como es el de los seguros a la nueva realidad digital en la que vivimos. La compañía del telefonillo rojo se encuentra en un ambiciosa proceso de Transformación Digital con el que esperan seguir siendo la empresa líder en el sector.



Y la verdad es que, hasta la fecha no les ha ido nada mal. Desde que a mediados de los 90 entraron en el mercado con un modelo revolucionario – directo, sin intermediarios y basado en la tecnología – a día de hoy ya son más de 3 millones de españoles los que confían en Línea Directa Aseguradora para asegurar los aspectos más valiosos y delicados de su vida en los tres ramos que operan: seguros de auto, hogar y salud. Tanto es así que ya son 2 años consecutivos - 2017 y 2018- batiendo su propio récord de beneficios facturación y cartera de clientes, siendo los seguros de moto de Línea Directa el producto estrella.



Este último récord en facturación en el año fiscal de 2018 reportaron a la empresa unos beneficios netos de 117 millones de euros, una importante cifra que permite a Línea Directa afrontar este proceso de Transformación Digital en el que se encuentra inmersa la compañía. Durante este 2019, Línea Directa contratará a más de 450 personas de las cuales más de 150 (33%) serán profesionales STEM y digitales, perfiles clave como expertos en Inteligencia Artificial, Business Intelligence y Data Science para llevar a cabo este ciclo de Transformación Digital.



Muchas son las cosas que están haciendo bien des de la sede central de Línea Directa Aseguradora, y es que uno de los puntos más destacados más allá de la creación más de 450 nuevos empleos, lo más relevante es la calidad de los mismos. La compañía ofrecerá contratos indefinidos a un 92% de estos nuevos trabajadores, fomentará la promoción del talento interno y marca una clara apuesta para luchar frente la brecha de género con el 51% de puestos de responsabilidad. Excelentes noticias que contrastan con la realidad laboral de nuestro país que, a pesar de haber reducido las tasas de parados y de mostrar signos de recuperación económica después de la crisis de 2008, la calidad del empleo no llega a los valores pre-crisis.



Esta voluntad de atraer y retener talento demuestra que Línea Directa busca mantenerse en la cumbre y liderar la Transformación Digital del sector de los seguros. Además de reclutar nuevos profesionales, Línea Directa ha creado Think Tank Digital, una iniciativa pionera en el sector asegurador que promueve la generación de nuevas ideas para agilizar la Transformación Digital.



Con todo lo visto anteriormente podemos afirmar rotundamente que Línea Directa es una empresa de un sector tradicional que mira al futuro y tiene como objetivo la excelencia, estando atento a las nuevas tendencias en materia de empresa e innovación y siendo pionero en implementándolas. A día de hoy, la empresa ya puede presumir de ser la primera empresa aseguradora en relacionarse con sus clientes vía WhatsApp, y la primera también en tener una flota de motos de sustitución eléctricas para prestar de forma gratuita a sus clientes en caso de siniestro o reparación.