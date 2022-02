Mailrelay lanza la nueva mayor cuenta de email marketing gratis para envíos masivos

El email marketing es una de las mejores herramientas para alcanzar un gran número de clientes y futuros clientes. Se basa en el envío de correos masivos a un gran segmento de población previamente determinado. Es un modo sencillo, útil, y barato de mantener el interés de los contactos por promociones, descuentos, ofertas o nuevos productos o servicios que una marca ofrezca.

El email marketing es el envío masivo de correos electrónicos a una lista de suscriptores de una empresa o a sus propios clientes. Este servicio es personalizado, ya que se dirige directamente a los usuarios a través de su propio correo electrónico, previamente aportado. Normalmente, se trata del envío de publicidad de empresas, bien genérica, bien ofertas puntuales, bien promociones especiales, etc. Se realizan con la finalidad de fidelizar a los clientes habituales, así como llamar el interés de potenciales clientes.

Plataformas para el envío masivo de mails

Hay distintas plataformas diseñadas para el envío masivo de emails. Es importante tener en cuenta que los correos masivos no se pueden enviar de manera normal por plataformas de correo electrónico clásicas y dirigidas especialmente para la comunicación personal o empresarial de modo interno. No merece la pena, puesto que apenas se pueden mandar un número concreto de correos al día, e incluso se podría bloquear.

Por ello, en Internet existen diferentes plataformas para el envío masivo de correos que ofrecen distintas prestaciones y que en muchos casos son gratuitas. De entre todas ellas es muy destacable Mailrelay, por sus características y lo interesante de sus ofertas.

Esta plataforma, hasta hace unos días, ofrecía una cuenta gratuita que permitía llegar a enviar hasta 75.000 emails gratuitos cada mes. Además, se podían conseguir hasta 15.000 suscriptores solo por seguir a la plataforma en redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube. Ahora saca al mercado un producto mejorado.

Hasta 80.000 mails a 20.000 contactos

Esta nueva cuenta de Mailrelay se basa en el principio de Pareto. Según este principio o ley se estima que el 20% de las acciones que se realizan son las que producen el 80% de los resultados. Basándose en este principio se crea la nueva mayor cuenta de email marketing gratis, que permite el envío de hasta 80.000 mailings gratis a una lista de hasta 20.000 contactos, lo que se podría traducir en un 80% de las ventas del negocio. Aventurarse a decir que esto será así al cien por cien no es posible, pero sí que es cierto que, a mayor número de posibles clientes contactados, más posibilidades de realizar negocio hay. Lo que es cierto es que es posible comprobarlo sin que tenga un coste adicional.

Nueva herramienta para los clientes

Esta opción es uno de los servicios gratuitos que Mailrelay ofrece a sus usuarios. No hace falta seguir a la plataforma en ninguna red social, ni hay que hacer nada ni aportar datos de índole económica para hacerse una cuenta. No hay publicidad, ni logotipos, y no hay tampoco limitaciones en las funcionalidades ni en los envíos diarios (como sí ocurre en otras herramientas de email marketing).

Esta cuenta gratuita no tiene fecha límite, por lo que está disponible sin límite de tiempo. De hecho, los servicios gratuitos de Mailrelay se llevan ofreciendo ininterrumpidamente a sus clientes desde hace 11 años.

Cómo funciona

El envío masivo de correos a través de esta plataforma es bastante sencillo e intuitivo. Todas las operaciones se pueden realizar de forma muy fluida. Se comienza con la creación de una cuenta gratuita en la plataforma. Acto seguido se suben los contactos y ya se está listo para preparar el boletín que se quiera enviar y lanzar el envío masivo de correos. A partir de ahí la plataforma da la posibilidad de forma gratuita de segmentar los contactos que se tienen, hacer los llamados test de asuntos, en suma, aporta valor a sus usuarios con unas herramientas que ayudarán a que sus envíos de mailings masivos sean más eficientes y efectivos.

Gratis, pero sin publicidad de la plataforma

Como ya se ha explicado anteriormente, esta nueva mayor cuenta de email marketing para envíos de correos masivos no lleva ni publicidad ni logotipos de la plataforma en sus envíos. Además, disponen de IPs propias de sus propios algoritmos, para permitir que los mails se coloquen en las bandejas de entrada de los posibles clientes y no en las bandejas de spam (basura) de sus correos.

Todo ello es posible sin tener que realizar ningún pago ni aportar datos bancarios. También es importante destacar que la plataforma apoya a sus suscriptores con un soporte técnico gratuito bastante eficaz gracias al cual el cliente podrá contar con un chat en la web, atención telefónica o por email, así como otras formas de atención y ayuda.

Funcionalidades muy interesantes

La versión gratuita de Mailrelay aporta estadísticas avanzadas en tiempo real para conocer cuáles son los contactos que abren los correos, los que se interesan y clican en los enlaces, los que abren y navegan por esos enlaces, las quejas de spam, los que se dan de baja, etc. Todos estos datos son de excepcional importancia para el equipo de marketing y comunicación, puesto que aportan información verdaderamente importante para valorar la eficacia de los planes y cambiar estrategias en el caso de que se considere necesario.

Editor de newsletters gratuito

Otra de las herramientas muy interesantes que se pueden utilizar en las versiones gratuitas de Mailrelay es el editor de newsletters o boletines informativos. Se trata de una serie de plantillas semi redactadas o pre redactadas en las que la empresa añadirá los datos que desee o unas cuantas palabras y en seguida están listos para poder ser enviadas. Con esta iniciativa se gana mucho tiempo y son estupendas para incluir ofertas, promociones, novedades o para informar sobre cualquier asunto que la empresa o marca quiera lanzar a sus clientes. Tienen una extensión variable dependiendo de los temas de los que trate.