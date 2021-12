Mani Thawani: “Tengas lo que tengas, siempre debes disfrutar y ser feliz”

Entrevistamos a Mani Thawani, CEO de la multinacional española BLOCKMATICA. Nos cuenta cómo las criptomonedas han cambiado su vida convirtiéndose en un icono influyente en el sector de las Blockchain.

Mani nos cuenta en primera persona su transformación, evolución y capacidad de superación para convertirse en uno de los iconos en las inversiones de criptomonedas más influyentes en España, así como la creación de diferentes empresas con carácter eminentemente tecnológico y de innovación.

Cuéntanos Mani, ¿Cómo empezaste en el mundo de las criptomonedas?

Todo el mundo tiene su propia historia… En mi caso, no ha sido un camino fácil; mi hermano y yo nos quedamos huérfanos muy pequeños; en cuestión de días, nuestra vida cambió radicalmente, cambié de colegio, deudas que no sabíamos cómo solucionarlas…. con 16 años no me queda más remedio que, dejar de estudiar, ponerme a trabajar y ayudar a mi madre y hermano. Con todos estos acontecimientos y ahora después de muchos años me enorgullece decir que mi madre fue, es y ha sido el pilar fundamental para darnos la mejor educación dentro de sus posibilidades. No he tenido la oportunidad de estudiar y formarme por la vía tradicional, a los 16 años empiezo a trabajar como dependiente para poder tener mi propio salario y salir adelante.

Después de años trabajando en varias empresas (Mango, Subway, Hugo Boss etc…) fue a los 22 años la primera vez que me crucé con Bitcoin, aunque en aquella ocasión no le presté mucha atención. Lo que vino después es historia.

Hoy, puedo decir, que igual que a muchos otros, las criptomonedas a mí también me han cambiado la vida.

Siempre he sido un poco soñador y bastante emprendedor, al ver problemas económicos en casa desde pequeño siempre he pensado en ideas para generar riqueza y no volver a sufrir esos problemas y la verdad es que a día de hoy es increíble, porque no veo más allá de las Criptomonedas, todos los negocios en los que emprendo, cada idea que me viene a la cabeza tiene que ver con la tecnología blockchain.

Por eso cuando digo que me ha cambiado la vida, no solo hablo en el ámbito económico sino tambié en mi forma de pensar.

Antes de profundizar en el tema de los activos digitales y adentrarnos en tu parte más profesional, ¿cómo te definirías a nivel personal?

Soy una persona arriesgada con ideas locas, siempre lo he sido. Me gusta rodearme de los míos y disfrutar de cada momento. Pero realmente con lo que más disfruto es adquiriendo nuevos conocimientos cada día, todos los días. El conocimiento es el mayor poder que uno puede tener y, hoy gracias a Internet, toda la información y el conocimiento es accesible. Cuando uno entiende esto, lo único que hace en su vida es aprender a todas horas.

El conocimiento no solo es teoría si no que para mí la mejor forma de conocer y aprender también es practicar, trabajar, arriesgarse y equivocarse.

A todo esto, hay que añadir, como es lógico, me encanta trabajar y ser disciplinado, creo que el trabajo y sentirse realizado es una de las claves para una buena salud mental que es esencial para que puedas lograr otros muchos éxitos más allá del empresarial.

Trabajar, disciplina, organización junto con una vida sana son las claves del éxito.

¿Crees que las personas que te ven en las redes sociales te conocen de verdad?

Si hablamos de las redes sociales diría que el 99% no.

Todos sabemos que las redes sociales reflejan una imagen perfecta, una imagen que no es 100% real y no existe jaja…

Hoy en día tener un alcance importante en tus redes sociales es algo muy positivo como empresario, lo vemos hasta en el propio Elon Musk que usa su Twitter para vender sus empresas.

Creo que las redes sociales te ayudan a llegar de forma más masiva a un número ilimitado de personas y poder conectar e interactuar de forma más ágil y rápida.

En mi caso, podría decir que el 1% que me acaba conociendo un poco más de cerca son aquellos que acuden a directos en los cuales me acabo mostrando como soy, el resto creo que solo ven la portada y como es lógico una portada tan disruptiva y diferente a muchos les encanta y a otros les disgusta, en fin… una estrategia de marketing jajaja

Ahora que ya te conocemos un poco más, vamos a hablar de tu parte profesional. Empezaste de los primeros en este sector y te ha cambiado la vida.

¿Cómo ha sido la evolución de tu empresa y que es lo que estáis haciendo ahora?

Como ya te he comentado, las criptomonedas me han cambiado la vida, pero no solamente a mí, las criptomonedas han llegado para cambiar el mundo, de hecho, nadie puede negar que las criptomonedas están revolucionando los sistemas tradicionales de la economía y de la política.

Con mi ejemplo y mi evolución quiero enseñar al mundo que en este sector aún hay un largo recorrido y las puertas a nuevos empresarios está totalmente abierta. Utilizar mi historia como ejemplo creo que es la mejor manera.

Nuestra historia comienza en Tenerife con la creación de nuestra primera marca, Mundocrypto.

Fundamos lo que hoy en día es la mayor academia de criptomonedas de España, tenemos más alumnos que muchas universidades y escuelas de formación.

Fue de las primeras academias de criptomonedas en toda España, con Mundocrypto el objetivo es compartir con todos nuestros alumnos todos los conocimientos clave sobre este sector, ayudar a las personas a conocer los beneficios de las criptomonedas y la descentralización. Gracias a esta marca hoy hay miles de personas más en nuestro país que han adoptado las criptomonedas en su día a día.

Pero Mundocrypto no es la única marca de nuestra empresa. También tenemos otra marca de asesoría fiscal, somos de los primeros asesores fiscales especializados en criptomonedas de nuestro país. Contamos con un bufete con abogados y asesores de este país que conocen esta nueva tecnología y la regulación europea que es muy compleja.

Entre nuestros clientes están personas con las riquezas más importantes de Europa en criptomonedas.

Por otra parte, estamos trabajando para lanzar nuestra primera prensa digital (os haré competencia Jaja). Va a ser la primera prensa digital que pertenece a una empresa española especializada al 100% en criptomonedas. Si no hay ningún imprevisto, lanzaremos en 2022 y de momento, solamente puedo decir que va ser espectacular ya que la idea final es descentralizarla convirtiéndola en la primera prensa descentralizada del mundo, pero… no puedo hablar más de este proyecto por el momento.

A todo esto, nuestra empresa cuenta con una agencia de marketing una vez más especializada al 100% en criptomonedas, ayudamos a empresas a llegar con su proyecto a más personas. Contamos con más de 25 personas trabajando para diferentes clientes donde el foco es preparar una estrategia 360º abordando todos los canales de comunicación.

Es una agencia boutique donde proporcionamos un servicio personalizado. Para que te hagas una idea, al mes rechazamos alrededor de 100 proyectos, ya que solo aceptamos a clientes muy exclusivos y en los cuales nuestra empresa cree a largo plazo. Nuestra filosofía aquí es que de nada vale ayudar a una empresa en la cual no creemos.

Actualmente uno de nuestros clientes es la misma Waves, la 50 Criptomoneda más importante del mundo y con 2 mil millones en capitalización.

Nuestra expectativa en Waves es altísima, creemos que es de las blockchains más infravaloradas del top 100, llevan en el sector desde el principio “época Ethereum”, tienen más de 200 desarrolladores, es una blockchain operativa, tienen una capitalización superior a 2 mil millones, desde equipo a dinero, tienen todo para su éxito y estamos 100% seguros de que la veremos en el top 10.

Como puedes ver, elegimos clientes muy exclusivos y los elegimos con mucho cuidado.

No puedo hablar del resto de actividades que estamos realizando en nuestra empresa en profundidad, pero os puedo adelantar que tenemos un pequeño apartado de gestión de inversiones internas, estamos creando nuestro propio token descentralizado, estamos preparando para lanzar nuestro propio metaverso, intermediamos en la compra venta para algunas personas reconocidas….

Como dije todo lo que hacemos está relacionado con las criptomonedas, mi cabeza no ve más allá.

Aún recuerdo el momento en el que creamos nuestra primera sede en Tenerife. Marcó un hito en nuestra empresa y gracias al éxito conseguido, hemos comenzado nuestra expansión abriendo oficinas en Madrid, después de los buenos resultados en España, decidimos que esta empresa no tiene fronteras ni límites, queremos compartir con todo el mundo las oportunidades de este sector y hoy ya estamos en Dubai. Nuestro objetivo es expandirnos a nuevos continentes y con Dubai, abrimos nuestra tercera sede comenzando así nuestra expansión internacional.

Todas nuestra marcas y actividades están dirigidas a la comunidad y clientes hispanohablantes y desde Dubái nuestra idea es expandirnos al mercado anglosajón y a otros países como la India.

Wow una locura lo que estáis haciendo.

Me gustaría preguntarte sobre cómo gestiona un empresario como tu la fiscalidad, si ya es tan compleja me imagino como debe ser para algo tan novedoso como las Criptomonedas?

La fiscalidad es un aspecto muy complejo, yo siempre digo que es un mundo más en el cual personas con años de experiencia siguen aprendiendo cada día.

Nosotros en nuestro caso tenemos varias sociedades, una holding en madrid, otra empresa ZEC, es decir, pertenecemos al Consorcio de la Zona Especial Canaria, por eso de momento tenemos en canarias nuestra sede principal.

Además hemos traído talento a Canarias, antiguos empleados de nuestra sociedad que vinieron a Canarias hoy son empresarios y dueños de sus propias sociedades “de criptomonedas” en Canarias y en otras ciudades.

Ósea no solo hemos traído talento si no que hemos incentivado a nuevos empresarios en las islas.

En este sentido, también nos beneficia a nosotros ya que la zona ZEC tiene una tributación del 4%, algo que considero justo y merecedor para empresas como por ejemplo la nuestra.

Por otro lado también estamos en proceso de abrir diferentes sociedades, la siguiente en los Emiratos Árabes Unidos, donde la razón principal de estar es lejos de la fiscalidad pero donde también nos beneficia la tributación que es del 0%.

Por otro lado, ya estamos planeando más expansiones como la India o EEUU, tenemos suerte de contar con asesores fiscales expertos para estas expansiones tan rápidas que nos guían a menudo.

A nivel personal sigo siendo residente español aunque ahora mismo estoy tramitando mi visado en Dubai. Seguiré manteniendo mis filiales en España ya que representan un pilar fundamental dentro de la compañía pero nuestra expansión internacional continúa y es clave de cara a los siguientes años. En consecuencia y gracias a esta expansión vamos a poder beneficiarnos de la tributación por ganancias patrimoniales en criptomonedas en otros países donde prácticamente es nula. Espero que pronto en España tengamos avances al respecto.

Con este crecimiento empresarial y con todos vuestros planes de futuro, entiendo que la empresa ha crecido mucho, ¿no?

Para que te hagas una idea, empezamos siendo dos, seguimos creciendo para poder abarcar todo el proyecto como se merecía y este año esperamos cerrar con más de 100 empleados entre todas las sociedades la empresa matriz, la canaria, la filial en Dubái….

Cuando me preguntan si soy rico y veo que hoy hemos creado una sociedad multinacional que da empleo a más de 100 personas pienso que la riqueza es justamente eso, que hoy damos empleo a más de 100 personas eso sí es riqueza, me siento muy orgulloso.

Desde el comienzo formamos un equipo donde la pasión por el trabajo, la involucración, compromiso y las ganas de compartir nuestro conocimiento son los cimientos de una organización joven, sólida y exitosa. Para mí, es un honor contar con un equipo lleno de personas únicas y llenas de pasión por cumplir sus sueños. El trabajo en equipo y la dedicación son pilares esenciales para que todos los proyectos que tenemos sean un éxito. Sin duda, sin mi equipo no estaría donde estamos hoy.

Para finalizar la entrevista, me gustaría que le dieses a nuestros lectores algún consejo a nivel empresarial o algún consejo de Criptomonedas.

Mi único consejo, tanto a nivel personal como profesional, es que hay que disfrutar de todo lo que tienes en cada momento, agradecer dónde estás. Es el principio de ley de la atracción, la gratitud, yo siempre he sido feliz antes y ahora.

Tengas lo que tengas agradece y visualiza a donde quieres llegar. Con esta visión, trabaja cada día, sé constante, aprende, accede a la información y al conocimiento y, añadiendo disciplina y dedicación, podrás conseguir todo lo que te propongas en esta vida, y no solo hablo de objetivo económicos sino también personales.

Y bueno… un consejo de Criptomonedas jaja, que este sector necesita nuevos profesionales, estamos en el internet del 2000, y creo que trabajar en una empresa de criptos o incluso emprender en este sector en esta etapa tan temprana es arriesgado pero los beneficios son muy altos.

Gracias Mani por tu tiempo y espero que dentro de poco nos puedas contar todos tus nuevos proyectos y planes de expansión.