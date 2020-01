Marketing digital en 2020, las estrategias a potenciar

El año comienza siempre el 1 de enero, pero no es hasta que pasa el día de Reyes cuando de verdad cambia la mentalidad para millones de personas, cuando terminan las fiestas navideñas y comienza a recuperarse la rutina habitual.

Sin embargo, cuando va pasando el mes de enero y con él va pasando la cuesta de enero llega también el “Blue Monday”, el día más deprimente del año. Esta fecha se conoce así atendiendo a unos cálculos establecidos por el psicólogo Cliff Arnall en el año 2005.

La introducción nos sirve para hablar de las tendencias de marketing digital en 2020. A diferencia de otros medios, aquí publicamos lo que ya comienzan a ser estrategias a potenciar en el marketing online cuando ya ha empezado el año, pero cuando ha empezado realmente y todos estamos ya en ese “mood”, y no cuando lo dice el calendario.

Marketing digital, una disciplina en constante evolución

Desde sus inicios, el marketing online ha sido una disciplina que ha necesitado el cambio constante para seguir atrayendo clientes. Lo único constante que hay en marketing online es el cambio, de modo que los profesionales de esta disciplina deben adaptarse e incorporar a sus organizaciones las nuevas estrategias para llegar a los internautas y continuar en su intento por llegar cada vez a más clientes.

En 2020, las tendencias que marcan el marketing online, y en concreto el diseño web apuntan a una mayor usabilidad, agilidad y versatilidad, para adaptar los contenidos a todos los dispositivos actuales.

En los años 60, el filósofo canadiense Marshall McLuhan afirmó que “el medio es el mensaje” para profundizar en la importancia del medio de comunicación como tal para transmitir los mensajes. En la actualidad estamos viviendo ese mismo fenómeno con internet como principal canal de comunicación.

En marketing online, cuestiones como webs autogestionables, el posicionamiento en buscadores, las redes sociales y el email marketing deben estar diseñados para atraer el interés de consumidores y potenciales clientes, de lo contrario, serán otros competidores quienes acaben teniendo más visibilidad.

La tecnosociología, el proceso de adaptación continua a la tecnología

Las nuevas tecnologías y la globalización están tan presentes en nuestro día a día que las novedades tecnológicas son consumidas en un tiempo frenético. El público se ha acostumbrado tanto a este fenómeno que en ocasiones pide lo que todavía no existe.

En marketing online ya no basta con ofrecer el mejor servicio, sino que hay que ofrecerlo siendo el primero. A diferencia de hace una década, de nada sirve ya tener una página en internet, hay que tener una web autogestionable.

Ya no basta con abrir un comercio ubicado físicamente en un enclave estratégico y muy bien situado en una ciudad, sino que hay que complementarlo con una tienda online que expanda ese negocio al mundo entero. Tampoco es suficiente la sede social más o menos lujosa de una empresa, lo que cuenta de verdad es una buena web corporativa.

El diseño web como estrategia de atracción de clientes

En todos estos temas entra con fuerza contar con la asesoría de una buena agencia web. Abrelink es una de las mejores agencias de diseño web en Bilbao y Bizkaia. Son expertos en páginas web corporativas y ecommerce con WordPress y PrestaShop. Sus tarifas son de las más competitivas del mercado, y sus diseños profesionales y modernos.

Los proyectos de hoy en día en internet deben reunir unas exigencias muy elevadas de usabilidad y calidad. Las páginas web deben ser funcionales y muy intuitivas. No importa si los proyectos son para una tienda online, para una página web profesional o para una página web corporativa.

Sea cual sea el espacio web que se cree en internet, este debe cumplir unos mínimos exigibles de seguridad y velocidad, para competir frente a otros proyectos que buscan ese mismo objetivo.

En este sentido, resulta esencial el desarrollo UX-IU, o lo que es lo mismo, el diseño basado en la experiencia del usuario, qué siente al utilizar ese producto. Así mismo, es importante adaptar el diseño web a los estándares de Google y a los dispositivos móviles.

Potenciar los contenidos, otra estrategia imprescindible

Más allá de la forma y la arquitectura de la web, el fondo es igualmente relevante. No solo importa el continente, uno que sea atractivo y manejable por el internauta; también el contenido, lo que diga la página y la información que aporte.

Una web bien diseñada, con diseño responsive e interactiva con el usuario no alcanzará suficiente relevancia si no está bien posicionada, es decir, si no es deseada por los motores de búsqueda de Google.

Es aquí donde juega un papel importante el SEO. Como indica el Consultor SEO Borja Aranda Vaquero, aparecer en los primeros resultados entre las búsquedas de Google aporta mayor notoriedad a la web, permite acceder a nuevos clientes y oportunidades de negocio y es el camino para acceder a nuevas fuentes de ingresos vía publicidad.

Una de las claves para el éxito en internet está en alcanzar el equilibrio entre “continente” y “contenido”, y esto obliga a ofrecer mensajes e información originales y de interés para el target al que se dirige la web y el nivel de conversión de la web.