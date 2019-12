4 razones para pedir créditos rápidos en WannaCash.es

Cada vez son más las facilidades que ofrecen las entidades crediticias a quienes necesitan obtener un préstamo online inmediato. Veamos cuáles son las ventajas y en qué sitio confiar para solicitar ayuda financiera.

Las entidades crediticias y los prestamistas trabajan permanentemente para generar acciones que faciliten el acceso a los créditos rápidos de forma online. La inmediatez y la facilidad de acceso suponen dos grandes ventajas para los beneficiarios, ya que antes no existía la posibilidad de obtener dinero de forma casi instantánea y sin cumplir tediosos procedimientos o requisitos.

Una deuda, una compra inesperada, un viaje repentino, problemas de salud o cuentas que no cuadran. No importa la causa, importa encontrar una solución. En estas situaciones que generan un desajuste en nuestras cuentas, lo que menos deseamos es atravesar un complejo proceso de autorización o someternos a una espera innecesaria que no hace más que acrecentar el problema.

Los créditos rápidos son un tipo de préstamo personal que se concede de forma muy rápida y sin apenas trámites o gestiones. Son ofrecidos por entidades de capital privado y pretenden solucionar problemas de liquidez. Dentro de este tipo de préstamo, se incluyen los “minicréditos”, que son una variedad de crédito rápido de un importe reducido, generalmente hasta 750 euros.

Existen empresas como WannaCash.es que pueden brindarnos este tipo de créditos rápidos en menos de 15 minutos, gestionando una base de datos de casi 200 prestamistas y entidades financieras, para encontrar el más conveniente para tu solicitud, según tus condiciones, requerimientos y tu situación.

Cómo funciona

El procedimiento de WannaCash.es es extremadamente simple. En primer lugar, el beneficiario debe indicar en la página cuánto dinero necesita y en cuánto tiempo desea devolverlo. Luego, completa una solicitud indicando los datos necesarios para seleccionar al prestamista más adecuado y en menos de 15 minutos recibe el dinero en su cuenta.

Por otro lado, esta página permite acceder a un préstamo sin tener nómina o aval e incluso figurando en ASNEF, Cirbe, Rai, Equifax, Experian o Badexcug.

Si el usuario desea elegir el mejor prestamista por su propia cuenta, puede acceder a directorio de préstamos rápidos y/o utilizar el comparador de créditos online y préstamos rápidos marcando 2, 3 o 4 proveedores para cotejar sus características y requisitos. Estas herramientas resultan muy útiles y confiables, sobre todo para quienes se animan a un préstamo por primera vez.

Es importante destacar que los microcréditos o préstamos rápidos no suelen tener comisiones de apertura o estudio, que los primeros créditos en muchas ocasiones son totalmente gratuitos, y que cuando un beneficiario vuelve a confiar en la misma entidad para un segundo crédito, se amplía el monto que puede recibir.

En caso de que el beneficiario no pueda devolver el crédito, puede contactar con la entidad, quien suele ofrecer otras alternativas o nuevas fechas de devolución, aunque con costes adicionales y comisiones.

Por qué pedir un crédito online

Aquí te explicamos las 4 razones principales por las que es conveniente solicitar un crédito rápido de forma online.

Dinero en minutos

Este tipo de créditos nos permite solucionar la falta de liquidez en cuestión de minutos. En el caso de WannaCash.es, por ejemplo, una vez aprobada la solicitud, el dinero llega a la cuenta del beneficiario en menos de 15 minutos. Las esperas prolongadas provocan mucho estrés e incluso, el crecimiento de la deuda. De esta forma, se resuelve el problema al instante.

Plazo de devolución personalizado

Hasta hace unos años, quienes necesitaban un préstamo debían adaptarse a plazos de devolución preestablecidos que no siempre se ajustaban a sus posibilidades. Actualmente, las empresas crediticias online brindan la posibilidad de personalizar por completo el tiempo de devolución de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, conociendo en todo momento el tipo de tasas e intereses que se abonarían de acuerdo al plazo elegido, que varían desde los 5 hasta los 30 ó 60 días.

Cualquiera puede acceder a un crédito online

Este tipo de préstamos le permite obtener dinero inmediato a cualquier persona, sin importar su historial crediticio o su situación laboral. Es posible recibir un préstamo sin tener nómina ni aval, o incluso figurando en ficheros de solvencia patrimonial y crédito como lo son ASNEF, Cirbe, Rai, Equifax, Experian o Badexcug.

Con solo tener más de 18 años, es posible obtener el préstamo aunque el beneficiario esté en el paro o haya incurrido en alguna deuda o morosidad.

No hacen falta conocimientos técnicos

El manejo de las plataformas online para obtener préstamos rápidos es sumamente sencillo. Se indica el dinero que se necesita, el plazo en que se desea devolver y los datos personales. Con un clic se recibe la mejor propuesta entre los prestamistas que pueden ajustarse a esos requerimientos.

Tampoco es necesario conocer sobre economía, ya que en todo momento se informa claramente el tipo de interés, en caso de haberlo. Sin embargo, siempre es conveniente leer todas las condiciones y asegurarnos que las comprendemos.