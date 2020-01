Pilares de la sostenibilidad: Las energías renovables

Viraje hacia un mundo sostenible

Los terribles poderes del cambio climático están ilustrando un futuro catastrófico cuya abolición depende exclusivamente de la actuación del ser humano. El aumento de la temperatura, las lluvias torrenciales, la desestabilización estacional año tras año son algunas de sus causas. Este contexto pone en jaque la obcecación del homo sapiens por destruir el mundo. Y lleva al ingenio a dar con opciones resolutivas que puedan remendar nuestros propios estragos.

Por suerte y a pesar de nuestra ceguera o, más ladina e intrínsecamente todavía, los intereses económicos de ciertas empresas, la naturaleza cuenta con muchas fuentes de energía útiles y renovables. Es decir, no contaminantes y respetuosas con el medio ambiente. Partiendo del uso gratuito y responsable de los elementos del planeta, como el mar, el aire o el calor, existen la energía eólica, hidroeléctrica, la biomasa y el biogás, la maremotriz e incluso geotérmica. Eso sin contar la, quizás más extendida, energía solar.

Dada su gran capacidad de recursos y aplicabilidad, algunas empresas como anbelosolar.com apuestan por la energía fotovoltaica promocionando su uso y mantenimiento. Tan sólo basta con unas placas solares cuya función es la de absorber la radiación solar transformándola en electricidad. Ésta, a su vez, puede ser almacenada o dirigida directamente a la red eléctrica. Dada su envergadura útil y la facilidad energética de la que dispone al emplear el sol, la energía fotovoltaica admite todo tipo de lugar: desde fábricas y huertos, hasta casas particulares.

Del astro rey al cuadro eléctrico: La energía fotovoltaica

Antes de su aplicación en algunos establecimientos o domicilios, así como de su aparición en los libros escolares como concienciación medioambiental, la energía fotovoltaica parecía algo de ciencia ficción. Y no meramente por su aspecto, ni por lo moderna que puede resultar su utilidad. Sino porque su desarrollo se aceleró a partir de su uso en los satélites espaciales, ya en los años ’50. Permitiendo a estos dispositivos una carga constante de energía.

De hecho, sus posibilidades son tan beneficiosas que ya son muchas las empresas y entidades que ganan carrera en su implementación. Recientemente, Bruc Iberia Energy Investment Partners, sociedad de gestión de activos de energías renovables, ha adquirido dos plantas de energía solar de Solarpack, compañía especializada en este tipo energía. Con una capacidad total de 100MW, han adquirido dichos paneles en Alvarado, Extremadura, por 65 millones de euros.

Una gran inversión, sin duda, pero toda una apuesta por el ahorro a largo plazo y las ventajas de la energía renovable. Y es que la energía fotovoltaica es una de las mejores apuestas por este tipo de fuente de energía. El uso de paneles permite que su área de ocupación pueda ser extensa, en grandes campos de paneles, o pequeña, como en el tejado de una casa. No obstante, es preciso indagar en algunos datos sobre la rentabilidad de un panel solar a fin de demostrar su valía.

¿Sale a cuenta instalar un panel solar?

La respuesta es claramente obvia, sí. Sin embargo, cabe recalcar por qué sale a cuenta la instalación de paneles solares. Independientemente de si su aplicación es empresarial o doméstica. En principio, el coste por instalación puede parecer elevado, pero debido a su creciente popularidad su precio se ha ido reduciendo considerablemente. Algo que, unido al ahorro a largo plazo que supone, convierte a los paneles solares en una inversión rentable. Aunque su amortización como tal suceda entre los 5 y los 10 años.

Otros de los motivos por los que resulta rentable la instalación de paneles solares fotovoltaicos se deben a su prácticamente ausencia de mantenimiento, el retorno de su inversión o su mencionado precio decreciente. Del mismo modo, su vida útil puede superar los 20 años, resistiendo a condiciones climáticas adversas. Y al no emplear combustibles fósiles, se añade un plus ecológico del que pueden sacarse beneficios como por ejemplo subvenciones.

Los paneles solares respetan el medio ambiente, no contaminan, son una inversión con respuesta a largo plazo y una forma de cuidar el planeta. Sin embargo, existen ciertos elementos polémicos de índole legal al respecto. Son muchas las empresas que, por distintos intereses, no ven con buenos ojos este tipo de fuentes de energía. Especialmente cuando se habla de autoconsumo. Por ello, es preciso dar un repaso a los aspectos legales que conlleva o que circundan a la energía fotovoltaica.

Aspectos legales

En su momento, el llamado “impuesto al sol” causó mucho revuelo para aquellas personas que decidieron gozar de los beneficios de la energía fotovoltaica. Su nombre real se conoce como peaje de respaldo y se traduce en los importes a pagar por permanecer en conexión con la red eléctrica a pesar de no utilizarla. Esto se debe a que muchos sistemas fotovoltaicos, por elección del usuario, no suministran al cien por cien la energía; sino que contribuyen a una parte. Por ello, si la opción del autoabastecimiento es del 100% no hay por qué pagar dichos peajes.

En otros parámetros legales, el contenido del RD 1699/2011 de regulación de la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia da con otra perspectiva. Con hincapié a las conexiones a redes interiores, los elementos de generación van conectados al interior de la vivienda. De esta manera, el contador mide el consumo restando el del panel solar. Pero, además, hay muchos más decretos y normativas que exigen ciertos requisitos que deben cumplirse para mantener su legalidad.

Con todo y a pesar de las eternas vicisitudes del conflicto de intereses entre el capital y el medio ambiente, las energías renovables tienen un futuro aún por poblar. Ya desde la cumbre de la Unión Europea se fomenta su instalación a fin de preservar nuestro bien más preciado y en mayor riesgo de destrucción. Algunas voces de activistas como Greta Thunberg, como portavoces y profetas de las generaciones futuras, instan a hacer el cambio. Y porque todos somos nuestro planeta, sacar un uso responsable del mismo es apostar, simplemente, por la vida.