Cómo obtener un préstamo si eres propietario de una licencia de taxi

Solicitar un préstamo si eres propietario de una licencia de taxi es un procedimiento que muchos taxistas hacen para poder disfrutar de un dinero extra que les ayuda a realizar una reforma en casa, hacer ese viaje que siempre han deseado o incluso pagar alguna que otra deuda que tuvieran por medio y que desean quitársela de encima. En esta guía queremos que sepas todos los pasos que debes de dar para obtener un préstamo o dinero rápido por medio de la licencia de tu táxi.

Requisitos para pedir un préstamo para taxistas

Aunque por mucho que nos lo pinten en las entidades bancarias, no siempre pedir un préstamo o crédito en un banco es tan sencillo como ellos anuncian, puesto que se requiere todo tipo de documentos, además de tener una buena solvencia en tus deudas o en tus pagos, algo que no siempre es posible, sobre todo cuando se está llevando una hipoteca por delante, o el mantenimiento de la vida familiar.

Esto hace que los gestores de los bancos vayan mirando con lupa cada préstamo que conceden y por lo tanto, no a todo el mundo se lo dan, debiendo de cumplir con unos requisitos muy exigentes que hacen que la concesión sea algo muy complicado, ya que estas entidades harán todo lo posible para evitar que los pagos se demoren o incluso que no se den.

En este caso se encuentran muchas personas que, a pesar de llevar años con una cuenta en el banco, ve como le niegan un préstamo que puede ayudarles a pagar algunas deudas que le han surgido o incluso realizar una reforma en su vivienda o simplemente darse un capricho como una televisión de última generación nueva o un viaje con la familia.

Una de las maneras más recomendables en estos casos es la de pedir a otra entidad financiera un préstamo y es aquí donde entra la licencia de taxi, puesto que se puede convertir en un perfecto aval que ayudará a que tengas el dinero en menos de dos días en tu cuenta, listo para usarse en cualquier circunstancia que se necesite.

Para conocer los requisitos que se necesitan para los prestamos con licencia de taxi para taxistas, hemos hablado con los expertos de CapitalPrivadoMB que nos comentan que uno de los pasos que deberemos de dar es asegurarnos de que somos propietarios de la licencia de taxi, ya que de lo contrario, sería imposible pedir este crédito rápido.

Para que sea posible esto, la licencia no debe ser una cualquiera, sino que deberá de tener como mínimo un valor de 90.000 euros, con el fin de que se tenga como una garantía de que el pago se efectuará correctamente. De igual modo, este deberá de estar libre de cargas por completo, es decir, que en ningún momento se aceptará una licencia de taxista que cuente con otro préstamo solicitado o que todavía se esté pagando, debiendo de estar en todo momento en regla, actualizado y cumplir con los requisitos del valor y de la libre carga.

En ciertos casos excepcionales, la posibilidad de solicitar el préstamo con la licencia de taxi que no sea de tu propiedad o que cuente con cargas es posible, por lo que en todo momento lo que se recomienda es que se hable con el agente de la entidad financiera para llegar a un acuerdo, ya que a diferencia de los bancos, estos prestamistas escuchan a sus clientes con el fin de darles las facilidades que se espera y poder conseguir que tengan el crédito que tanto necesitan.

¿Por qué es una buena opción el préstamo para taxistas?

Una de las ventajas que tiene solicitar este tipo de préstamos si eres propietario de una licencia de taxi es que puedes seguir ejerciendo tu profesión sin ningún tipo de problema mientras que disfrutas del dinero que has pedido. La posibilidad de seguir trabajando y ejerciendo tu trabajo como taxista hace que se pueda pagar el préstamo poco a poco y sin complicaciones, llevando una vida normal y corriente pero con ese dinero extra que estabas necesitando para tus reformas o para tus caprichos.

Esta modalidad se denomina pignorado y es una de las opciones que debes de tener en todo momento para disfrutar de tu crédito, ya que te ayudará a pagar las cuotas sin agobios.

Por otro lado, para obtener el préstamo, es aconsejable que dicho acuerdo se firme en todo momento delante de un notario, que será el que atestigüe el acuerdo, haciendo que sea un proceso legal y que en todos los casos se cumpla con la legislación que está en la actualidad vigente.

Para la obtención, además de presentar todos los documentos que acrediten que eres un propietario de la licencia de taxi y que esta no cuenta con cargas, también se requiere una copia del DNI para asegurar que eres el propietario y que no has tomado una licencia de un familiar sin su permiso. Por otro lado, otro documento que necesitas tener es el justificante de ingresos por parte de tu banco. Una vez que tengas presente todos estos documentos y certificados, el profesional de la entidad financiera contará con todo lo necesario para estudiar detenidamente el caso que tiene entre manos y en menos de diez minutos se suelen conceder, sirviendo estos mismos papeles que has entregado para realizar el préstamo.

Una vez que se haya firmado ante el notario el préstamo con la licencia de taxi como aval, todo quedará formalizado, debiendo por supuesto entregar los documentos en el registro que el propio notario te comentará y que servirá para que se pueda materializar, pudiendo recibir tu dinero.