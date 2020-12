Son muchos los negocios digitales que dejan su estrategia en manos de una Agencia SEO para crecer en el medio online, aumentar su visibilidad y mejorar sus ventas. Pero ¿sabemos a qué se dedica exactamente una agencia de posicionamiento SEO? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Qué podemos esperar de ellas?

Antes de dejar tu estrategia en manos de una agencia, debes informarte bien que puede hacer por tu negocio. Para ayudarte, hemos hecho una recopilación de las principales funciones de una agencia SEO:

Conocer el cliente a fondo

Antes de empezar a trabajar, la agencia SEO debe conocer en profundidad al cliente. Para ello, es fundamental tener una reunión con el cliente en el que se definan los objetivos de negocio, la historia de la empresa, las acciones de marketing digital realizadas hasta el momento (si existen), los servicios o productos que les interesa potenciar, sus preocupaciones y todo lo que sea de interés para la agencia.

En esta reunión, la agencia debe resolver todas las dudas que se le planteen sobre el cliente y el proyecto a trabajar.

Análisis de situación: Objetivos del negocio

Con toda la información, la agencia podrá hacer un análisis de situación para conocer la evolución del proyecto, la evolución del tráfico, el impacto del negocio y el nicho de mercado. De este análisis sacará un estudio de mercado, un listado de palabras claves objetivo, un análisis de los principales competidores e información de interés que será reflejada en una auditoría SEO. Una auditoría SEO es un análisis detallado de todos los puntos que afectan al posicionamiento SEO del proyecto, siendo muy útil para conocer el estado de la web y las necesidades de mejora.

Acciones SEO que realizar: Roadmap

Un roadmap es un plan de programación u hoja de ruta que contiene los pasos a seguir en la estrategia SEO. Crear este plan de acción es fundamental para una correcta evolución del proyecto SEO.

Cada agencia tendrá su propia forma de trabajar el roadmap, puesto que las acciones a seguir dependerán del estado de partida del proyecto que se va a trabajar. No es lo mismo partir de una web nueva, que trabajar en una web con recorrido.

Entre las acciones SEO planteadas en el roadmap, podemos encontrar: Auditoría SEO, Estudio de arquitectura web y navegabilidad, SEO técnico, SEO de contenidos, SEO Off Page, SEO mobile, SEO internacional, SEO para YouTube, posicionamiento ASO, configuración de Analytics, SEO local… Lo importante es que las acciones estén perfectamente definidas y se ejecuten de forma coordinada siguiendo el calendario marcado. Por ejemplo, no tiene mucho sentido empezar con acciones de link building, cuando la web no está correctamente optimizada para SEO.

Análisis e informe de resultados

Una buena agencia SEO irá informando al cliente de la situación del proyecto, los resultados conseguidos, la evolución del tráfico y los objetivos cumplidos. A medida que progresan las acciones planteadas, es fundamental que el cliente reciba un informe mensual de situación con todo detalle delas acciones realizadas y conseguidas. Este informe no solo será útil para el cliente, sino que será de gran utilidad para la agencia, ya que así podrá saber si sus acciones realmente funcionan o hay que replantear la estrategia inicial.

El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.

Sabemos que el SEO, en ocasiones, funciona a base de prueba y error, y, a veces, un cambio que parecía insignificante, da lugar a grandes resultados.

¿Estás buscando una Agencia SEO?

Si has encontrado la respuesta en las funciones presentadas anteriormente, antes de decidirte, también debes tener en cuenta estas características para elegir a la agencia SEO adecuada:

Fíjate si tiene clientes del sector al que pertenece tu negocio

Ofrecen una estrategia 360º, ya que el SEO está muy ligado con otras áreas como contenidos, UX, redes sociales, PPC

Son transparentes y ofrecen buena comunicación

Cuentan con un equipo de consultores SEO profesionales (Si conoces su nombre, puedes buscar su trayectoria profesional y su formación académica en LinkedIn)

No usan técnicas Black Hat SEO

Predican con el ejemplo y están bien posicionados en su área

Tienen buenas reseñas en Google My Business (aunque algunas pueden ser compradas,puedes hacerte una idea)

Ahora sí, con todo esto, ya puedes comenzar tu búsqueda. Recuerda que el objetivo de todo SEO debe ser otorgar un impacto positivo en tu negocio. ¡Buena suerte!