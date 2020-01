Estos son los problemas más comunes de fontanería a los que te enfrentarás en tu hogar

Los problemas de fontanería pueden ser una parte inevitable de ser propietario de una casa. Aunque algunos de estos surgen por instalaciones viejas o el desgaste normal de los materiales, otros pueden ser causados ​​por la forma en que se usan y mantienen ciertos sistemas.

A continuación, explicamos algunos de los problemas más comunes que a los que se enfrentan estos expertos de la fontanería y lo que generalmente los causa.

Problemas más comunes de fontanería

Grifos que gotean

Los grifos que gotean son molestos, derrochan agua y son costosos. A veces, estos goteos pueden ser causados ​​por una arandela desgastada o una junta pasada, piezas que se pueden reemplazar fácilmente. En otros casos, la corrosión o incluso la instalación incorrecta del grifo pueden ser el problema que causa el goteo.

Drenaje lento

El cabello acumulado, la espuma de jabón y los productos de cuidado personal pueden acumularse en los desagües y hacer que drenen lentamente. Los drenajes lentos son uno de los problemas de fontanería más típicos a los que te enfrentarás. Para solucionarlo, retira la cubierta de la tubería que se encuentra en el suelo y limpia cualquier residuo. (Advertencia: es asqueroso. Considera usar guantes). También puedes usar una barrena para limpiar la tubería o, si no tiene una barrena, endereza parcialmente una percha de alambre y úsala para levantar cualquier residuo (también grueso). Enjuagar con bicarbonato de sodio y vinagre también ayudará. No uses limpiadores químicos fuertes, ya que pueden dañar las tuberías. Si el drenaje aún funciona lentamente, llama a un fontanero urgente, ya que este inconveniente puede causar problemas más graves.

Mal funcionamiento del inodoro

La mayoría de los problemas de fontaneria provenientes del funcionamiento de los inodoros son bastante fáciles de solucionar. Por lo general, solo es necesario reemplazar una aleta deformada o rota, instalar una nueva cadena o reajustar el sistema. Todas estas son soluciones rápidas y económicas.

Basura atascada

Aunque los trituradores de basura son un electrodoméstico conveniente, debes tratarlos con cuidado para que funcionen sin problemas. Las causas comunes de este problema incluyen dejarla sin agua, desechar alimentos inapropiados como las cáscaras de patata y las cáscaras de pipas u objetos extraños como los cubiertos.

Tubos con fugas

Las tuberías con fugas pueden ser causadas por todo tipo de problemas, entre los que se incluyen: colocación incorrecta de tuberías, corrosión de tuberías, daños en las juntas de la tubería, sellados agrietados o tuberías agrietadas y presión de agua excesiva.

No importa lo que esté causando las fugas en las tuberías de tu hogar, este problema común de fontanería deberías solucionarlo rápidamente. Cuanto más tiempo se ignoren las tuberías con fugas, más daños pueden causar, tanto a tus instalaciones como a tu vivienda.

Baja presión de agua

¿Tu fregadero vierte un hilo de agua cuando necesitas una fuerte corriente? Si se trata solo del agua caliente, primero verifica que la válvula de cierre del calentador de agua esté completamente abierta. Si eso no soluciona el problema, necesitarás un fontanero para que compruebe el funcionamiento del calentador. Si experimentas baja presión de agua con agua fría y caliente, es probable que el filtro del gifro esté obstruido. Limpialo con vinagre o simplemente remplázalo. Si tu ducha tiene baja presión de agua, remoja la cabeza de ducha en vinagre. Si ninguno de estos consejos funciona, llama a un fontanero profesional para que te lo solucione lo antes posible.

No hay agua caliente

Si tratas de ducharte y descubres que no tienes agua caliente, es probable que tu calentador de agua que no funcione correctamente. Una de las causas más comunes de una repentina falta de agua caliente es que la luz piloto del calentador se apaga. Puedes seguir el manual de tu termo para volver a encenderlo. Si sale un poco de agua caliente pero no lo suficiente, es posible que sea necesario drenar el tanque de sedimentos. Otros posibles problemas pueden ser los fallos del termostato o un botón de encendido defectuoso. Los calentadores de agua pueden ser peligrosos y deben ser revisados ​​por un profesional. Además de volver a encender el piloto o vaciar los desechos, este es un problema de fontanería que es mejor dejar a los expertos.

