¿Puedo conseguir crédito estando en Asnef?

Pero la buena noticia es que puedes optar a conseguir créditos online, rápidos, gratis, con flexibilidad en los requisitos aun con esta condición.

Las empresas de crédito son las llamadas a atender estas solicitudes de créditos rápidos en condiciones especiales (lista de morosos), sin muchas preguntas y bajo condiciones que pueden variar entre una y otra. Incluso si es por una cantidad mayor a las pequeñas que suelen ofrecer estas entidades, se solicitan garantías o avales.

¿Cómo influye en la decisión de la entidad que estés en Asnef?

El hecho de estar en una lista de morosos no es determinante a la hora de dictaminar tu solicitud de préstamo, ya que estas entidades crediticias consideran otros aspectos como la fuente de ingresos o la solvencia económica. En consecuencia, es totalmente factible conseguir créditos con asnef, cumpliendo ciertos requisitos.

Caso contrario sucede cuando acudes al banco u otra entidad perteneciente a este sector, ya que entre sus mecanismos de evaluación cuentan con herramientas que dictaminan en función a diferentes variables, como patrimonio, saldos en cuenta, ingresos, endeudamiento financiero y, por supuesto, la lista de morosos.

Todas ellas arrojan un resultado bajo el cual se regirán para ofrecer la respuesta definitiva al solicitante, la cual suele ser cerrada y donde RAI, Asnef y otras tienen un peso importante en el dictamen.

¿Qué es ASNEF?

Las siglas significan Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, donde se registran todas las personas que por una razón u otra tienen deudas impagadas, tanto a nivel bancario como de empresas privadas de servicios. Por lo tanto se compone de entidades financieras y también de compañías.

Para saber si estas en Asnef como persona morosa solo tienes que acceder a su página web o también puedes consultar directamente con la empresa con la que adquiriste la deuda.

Hacemos esta explicación ya que hay personas que desconocen que han sido incluidas en estas listas hasta que acuden a solicitar un préstamo. También se da el caso de que aun cuando saldamos la deuda hace tiempo, se permanece en el fichero. En este caso hay procedimientos para solicitar la exclusión.

En cuanto a los requisitos básicos para optar por un crédito rápido debes contar con una cuenta bancaria vigente, una cuenta de correo electrónico y un número de teléfono actualizado y activo. También necesitas la ciudadanía española y ser mayor de 18 años.

¿Cuáles son las razones para negar un crédito?

Una de las principales razones es por los listados de morosidad, aunque hay entidades que sí realizan los préstamos siempre y cuando sean cantidades pequeñas. Pero hay otras razones, mencionaremos algunas:

Que estés fuera del rango de edad mínima o máxima

Generalmente las entidades exigen 18 años para contratar un crédito. Sin embargo algunas piden 21 años y hasta 65 años máximo.

De acuerdo a los expertos, la edad está estrechamente vinculada con la devolución del préstamo a la entidad. Si es muy joven o se trata de un estudiante, es muy probable que caiga en impago.

El puntaje de crédito es muy bajo

Esta es una herramienta de verificación automática que utilizan las entidades de financiación, y gracias a ellas se puede comprobar la situación patrimonial, endeudamiento, impagos, antigüedad laboral, etc.

No se pudo establecer contacto contigo en el teléfono suministrado.

¿Es necesario justificar el destino del préstamo?

Dependiendo del tipo de crédito rápido y la entidad con la que decidas llevar adelante la solicitud, te exigirán que informes en qué vas a invertir el dinero que pides en calidad de préstamo.

Tal es el caso de los minicréditos con asnef, cuyo destino por lo general es libre y las cantidades otorgadas son pequeñas. Por lo tanto puedes utilizarlo en lo que necesites, desde pagar facturas atrasadas, matrículas escolares o un estudio médico hasta hacer frente a la reparación del coche.

Está y otras razones hacen estos mini préstamos tan atractivos, en especial para quienes están en listas de morosos.

Sin embargo puede darse el caso de que en el proceso de verificación de datos que utiliza la entidad de financiación te realicen algunas preguntas para completar el análisis y entre ellas el destino de los fondos. En tal sentido es importante aportar datos fidedignos y que se puedan comprobar, ya que esto incide en la respuesta definitiva.

Por otra parte, hay minicréditos cuyo destino es la compra de un coche donde la garantía es el mismo bien. Si además el solicitante cuenta con solvencia suficiente, ingresos recurrentes y capacidad de endeudamiento, se le confirma el préstamo aún si se encuentra en Asnef.

De igual forma las solicitudes por importes mayores suelen ser un poco menos flexibles por parte de las entidades no bancarias, las cuales no confirman los créditos al menos que sean respaldados por un avalista solvente o por una garantía hipotecaria. Así mismo, el tope máximo para ofrecer minicréditos con Asnef es de 2.000 euros.

Otros factores que influyen en que no te den el préstamo solicitado

Que los ingresos no sean suficientes, lo cual prevalece incluso si tienes un excelente record crediticio.

Situación laboral poco estable, por ejemplo si estás desempleado, ya que no hay garantía de devolución de los fondos. Aunque hay empresas financieras que con todo esto te pueden ofrecer pequeños préstamos.

La antigüedad laboral también es tomada en cuenta, y si la contratación es por tiempo indefinido mucho mejor. Sin embargo, hay entidades muy flexibles con este tema y otorgan financiación con mínimo de tres meses de antigüedad.

Cuando la entidad tiene restricciones en cuanto a ciertos puestos laborales como los militares, o personas sin fuentes de ingreso definidas como los estudiantes.

Validez de los datos suministrados en la solicitud o formulario electrónico ya que las entidades bancarias o no siempre van a proceder a verificar los datos y si no es posible o alguno está equivocado es motivo suficiente para no confirmar el crédito.

Al final, solicitar este tipo de préstamos te puede ayudar a la hora de una necesidad que requiera urgencia.