Una de las profesiones más importantes dentro del mundo inmobiliario es la de agente inmobiliario. Este tipo de profesionales se encargan de la intermediación en la compraventa de viviendas y ejercen un papel clave a la hora de favorecer la venta de viviendas de sus clientes de forma más rápida y a mejores precios. Esto es lo que todos entendemos como las funciones de un agente inmobiliario, pero realmente van mucho más allá. Se encargan de gestionar la que quizás sea la operación económica más importante en la vida de una persona y también la más emocional: la compraventa de una casa. Por ello, es importante estar preparado para ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes.



Entre los requisitos para ser agente inmobiliario no se encuentran pertenecer a un colegio profesional, tener un título formativo concreto o disponer de una licencia para operar. Es una profesión libre a la que puede acceder cualquier persona con interés en desarrollar su carrera en el ámbito inmobiliario. Pero existen ciertos requisitos o cualidades básicas que sí se necesitan para tener éxito en el trabajo.

¿Qué cualidades son necesarias para ser agente inmobiliario?

Ahora que sabes qué es ser agente inmobiliario necesitas conocer las principales cualidades que se requieren a este tipo de profesionales, que son las siguientes:

Conocimientos de marketing

El uso de técnicas de marketing tradicional permite generar valor a los futuros propietarios y el uso de nuevas herramientas de marketing como las redes sociales deben formar parte del día a día de cualquier agente inmobiliario.

Fundamentos de Derecho

Tener conocimientos en fundamentos básicos de Derecho es esencial. El Derecho inmobiliario es quizás el más importante, pero también legislación en materia urbanística, fiscal o civil de aplicación a las transacciones de viviendas. Es necesario para que los procedimientos legales y administrativos de la compraventa sean correctos.

Una base en finanzas

Conocer las hipotecas, los tipos de interés, dónde encontrar las mejores ofertas de préstamos en el mercado y otros conocimientos en finanzas pueden ser de gran ayuda en el asesoramiento a un potencial cliente interesado en la compra. Puede ser determinante para que finalmente dé el paso y compre la propiedad.

Conocimientos del mercado inmobiliario

Tener conocimientos sobre la situación del mercado inmobiliario en la zona de actuación y saber realizar valoraciones inmobiliarias hasta encontrar un precio adecuado en las viviendas que comercialice es algo básico para cualquier agente inmobiliario. Hay que reconocer qué hace fluctuar el valor de una propiedad para explicarlo a los clientes.

Capacidad comercial

Un agente inmobiliario debe tener capacidad y espíritu comercial para conseguir vender el mayor número de propiedades bajo su gestión posible. Son necesarias habilidades de comunicación, de técnicas de venta o capacidad de negociación es algo imprescindible para cualquier profesional del sector.

Ser resiliente

La intermediación en la compraventa de viviendas es algo muy emocionante, pero el agente inmobiliario debe tener una elevada capacidad de resiliencia, pues no siempre se consiguen las ventas que se desean y ello puede generar cansancio y frustración profesional. Ser resilientes es una cualidad básica para cualquier profesional que se dedique a la venta, ya que es una carrera donde se encontrarán dificultades.



Estos son algunos de los requisitos más importantes que debe tener cualquier persona que desee convertirse en agente inmobiliario. No son necesarias titulaciones ni certificaciones oficiales, pero si habilidades y conocimientos en diferentes campos que ayudará a cerrar más ventas y así conseguir la mayor satisfacción posible entre los clientes. No obstante, si consideras que hay alguna cualidad o conocimiento que no posees, no hay problema, pues muchas compañías sí que ofertan formación a sus agentes.